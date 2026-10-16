В Кабинете Пушкинского открылась выставка «Флора Сибири: художественное исследование»

16 октября 2026 / Фото: Савелий Петрушев

В томском Кабинете Пушкинского открылась выставка «Флора Сибири: художественное исследование», объединившая старинные ботанические иллюстрации из фондов Научной библиотеки ТГУ и произведения томской художницы Елизаветы Клеванцевой.

Отправной точкой проекта стал научный труд XVIII века «Flora Rossica» — первый иллюстрированный свод растений Российской империи, изданный в 1784–1788 годах по итогам экспедиции под руководством учёного-энциклопедиста Петера Симона Палласа.

В своих работах Елизавета Клеванцева предлагает взглянуть на растительный мир не только с научной, но и с художественной точки зрения. В экспозиции представлены живописные произведения, обращённые к природным ландшафтам, и тактильные работы с отпечатками растений и древесной коры.

Выставку дополнит образовательная программа: кураторские экскурсии, лекции, встречи с приглашёнными специалистами и самой художницей.

Фото: Савелий Петрушев

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