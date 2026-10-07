В томских складах Горохова начали расчищать помещения

7 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В здании складов купца Горохова на Набережной реки Томи, 27 начались работы по расчистке помещений. Об этом сообщает фотокорреспондент «Томского Обзора».

Сегодня, 7 октября, бригада рабочих выносит из здания скопившийся мусор, в том числе, полусгнившие деревянные конструкции. Вокруг здания уже вырубили заросли.

Ранее исторический комплекс приобрела новосибирская компания, объявившая о намерении открыть в нем общественные бани. У ряда томских экспертов эти планы вызвали скепсис, тем не менее, проект реставрации и приспособления зданий для современного использования получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Акт датирован 1 сентября 2025 года. Документацию подготовило ООО «Электромонтаж».

Проект касается двух построек: складов начала XX века по проекту Андрея Крячкова, имеющих федеральный охранный статус, и примыкающего каменного склада 1890-х годов — памятника регионального значения. В числе предусмотренных работ — очистка помещений от мусора и обрушившихся конструкций, укрепление фундаментов и стен, восстановление повреждённой кирпичной кладки и декоративных элементов фасадов.

В акте подробно описано состояние зданий: трещины в стенах, намокание и разрушение кладки, обрушение крыши и части междуэтажного перекрытия в северной части комплекса. На отдельных участках западного фасада ширина трещин превышала три сантиметра.

Сам комплекс складывался на рубеже XIX–XX веков как часть усадьбы купца Владимира Горохова, чья семья занималась мукомольным производством и торговлей. Соседство с пристанью позволяло доставлять товары по реке и хранить их поблизости. Позднее помещения использовало Томское пароходство, здесь работали клубы юных моряков, речников и туристов, размещались коммерческие заведения. В 1995 году здание Крячкова получило статус памятника архитектуры федерального значения. К 2000-м опустевшие склады оказались в аварийном состоянии.

В начале 2010-х в здании собирались разместить Сибирский филиал Государственного центра современного искусства. В ноябре 2014-го мы показывали его разрушенные интерьеры в фоторепортаже «Заброшенные. Гороховские склады».

Для памятника подготовили проект реставрации. Как ранее сообщал «Томский Обзор», руководство филиала неоднократно пыталось получить около 100 млн рублей по программе Минкультуры «Культура России», но финансирование так и не выделили. В 2019 году, когда томский филиал ГЦСИ-РОСИЗО перешёл в подчинение Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, музей не принял склады на свой баланс.

Привлечь внимание к судьбе здания пытались и горожане. Весной 2019 года возле него прошёл арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства» с выставкой томских художников, лекциями и мастер-классами. На открытии участники отправляли министру культуры открытки с изображением складов и подписывали обращение к президенту. Организаторы добивались реставрации памятника и создания в нём центра современной культуры.

В феврале 2021 года у комплекса появился частный покупатель. На аукционе ДОМ.РФ новосибирская компания «Принт Стайл Фабрик», связанная со строительным холдингом «Мета», предложила за него 15,1 млн рублей. По условиям договора собственник должен был провести работы по сохранению объекта в течение семи лет.

Уже в апреле того же года компания объявила о планах открыть в здании общественные бани на 200 мест — совместно с владельцем банных сетей в Новосибирске. Из выполненных работ ведомство сообщало о консервации памятника в 2022 году. Когда планируется завершить восстановление здания, новый собственник не уточнял.

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