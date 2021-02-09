Новый собственник Гороховских складов в Томске хочет согласовать их реконструкцию с властями

9 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова

В 2021 году новый собственник Гороховских складов в Томске — новосибирская компания «Принт Стайл Фабрик» (связана со строительным холдингом «Мета») — намерен согласовать реконструкцию с местными властями и определиться с функциональным назначением памятника архитектуры. Об этом сообщает агентство РИА Томск со ссылкой на главу холдинга.

По итогам аукциона, который проводила компания «ДОМ.РФ», новым собственником аварийного здания Гороховских складов в Томске станет компания «Принт Стайл Фабрик» из Новосибирска. Она предложила за памятник архитектуры федерального значения максимальную цену — 15,1 миллиона рублей. В течение семи лет новый собственник обязан провести работы по сохранению объекта.

Официально ООО «Принт Стайл Фабрик» занимается нанесением рисунков на одежду, но его бенефициаром является Владимир Мартыненков — владелец нескольких строительных компаний, зарегистрированных в Новосибирской области. Участие компании в восстановлении Гороховских складов РИА Томск прокомментировал отец бизнесмена и фактический глава крупного строительного холдинга «Мета» — тоже Владимир Мартыненков.

По словам Мартыненкова, его сын занимается оперативным управлением большого строительного холдинга «Мета». В агентстве уточняют, что решение о покупке Гороховских складов принимал Мартыненков-младший, у которого в Томске есть друзья.

«Этот объект не входит пока в нашу стратегию, это частный эксперимент… По договору, есть семь лет для того, чтобы привести объект в нормальное состояние. Сначала маркетологи будут изучать этот вопрос — под что было бы интереснее всего этот объект приспособить… Решение, скорее всего, будет принято в этом году», — сказал Мартыненков, пояснив, что тогда станет ясен и размер инвестиций в проект.

Одна из трудностей будет заключаться в том, что статус памятника федерального значения существенно ограничивает будущий функционал здания.

«Мне самому интересно, что можно было бы там разместить, чтобы он был полезен Томску и чтобы от него отдача была», — отметил глава холдинга.

О том, что компания сына купила Гороховские склады, Мартыненков узнал из поста в Facebook, однако уже успел съездить в Томск и ознакомиться с состоянием памятника.

«Объект интересный, локация интересная — почему не попробовать (восстановить. — прим.ред.)? Я посмотрел его внутри, он пустой — это уже хорошо. Я имею в виду, что помещение внутри имеет простую структуру — «коробку». Крыша плохая, вся поломанная. Стены не в очень плохом состоянии…», — отметил Мартыненков.

Он также добавил, что считает лишенной оснований развернувшуюся в соцсетях дискуссию по поводу участия холдинга «Мета» в реставрации Гороховских складов и якобы угрозы точечной застройки. Он обещает согласовывать все свои действия с томским областным комитетом по охране объектов культурного наследия.

Гороховские склады построены в 1916 году по проекту архитектора Андрея Крячкова. В начале ХХ века оно принадлежало купцу Владимиру Горохову, владевшему крупным мукомольным предприятием. Здание узнаваемо по четырехгранной башне со шпилем, кирпичной кладке и окнам необычной формы.

В 2014 году здание передали в оперативное управление Сибирскому филиалу ГЦСИ-РОСИЗО. Руководство филиала неоднократно подавало заявки на участие в программе Минкульта РФ «Культура России», чтобы получить финансирование реставрационных работ в сумме около 100 млн рублей, но средства так и не были выделены.

Когда томский филиал РОСИЗО в 2019 году перешел в подчинение Пушкинскому музею, эта организация не приняла Гороховские склады на свой баланс. Сегодня объект законсервирован и пустует. В феврале склады выставили на продажу.

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