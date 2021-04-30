Памятник архитектуры Гороховские склады в центре Томска хотят перепрофилировать в общественные бани

30 апреля 2021 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова

ООО «Принт стайл фабрик» (Новосибирск, входит в группу компаний «Мета»), которое в феврале приобрело памятник архитектуры «Гороховские склады» в центре Томска, намерено после реконструкции здания открыть в нем элитные общественные бани, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ГК «Мета».

Комплекс будет рассчитан на 200 посадочных мест, иметь мужское и женское отделения, зал отдыха. Инвесторы намерены полностью сохранить уникальный дизайн фасада, а в оформлении помещений использовать историю здания и Томска.

Помимо ГК «Мета», инвестором проекта также выступит бизнесмен Денис Левин, владеющий несколькими сетями общественных бань в Новосибирске.

«На данный момент от комитета по охране объектов культурного наследия Томской области получено техническое задание на ремонтно-восстановительные работы. Компания приступила к изготовлению и утверждению проектно-сметной документации», — говорится в сообщении.

Пресс-служба не уточнила общий объем инвестиций в реализацию проекта, однако отметила, что ранее реставрация складов оценивалась не менее чем в 100 млн рублей.

«В Томске появится еще один культурно-исторический объект в прекрасном состоянии, который будет эксплуатироваться с пользой для здоровья томичей. Предстоит колоссальная работа с „Гороховскими складами“, в том числе, прокладка инженерных сетей, подключение ко всем необходимым коммуникациям, реставрация фасада», — цитирует пресс-служба совладельца ГК «Мета» Владимира Мартыненкова.

Как сообщалось, ООО «Принт стайл фабрик» в феврале стало победителем аукциона, проведенного ДОМ.РФ, по продаже «Гороховских складов». Компания заплатила за здание 15,1 млн рублей. Согласно договору, «Принт стайл фабрик» должна в семилетний период провести работы по сохранению здания.

На момент покупки здания единственным собственником ООО «Принт стайл фабрик» являлся Мартыненков. В середине апреля в число совладельцев компании вошел Левин. С этого момента бизнесмены владеют организацией в равных долях.

Памятник архитектуры «Склад торгового дома «В.А. Горохов» построен по проекту архитектора Андрея Крячкова в 1916 году. Здание в стиле модерн располагается в центре Томска вблизи городского речного вокзала. Один из символов «Гороховских складов» — четырехгранная башня со шпилем, являвшаяся одним из символов купеческого Томска для проплывающих кораблей.

В 2012 году памятник архитектуры передали в управление государственному центру современного искусства (ГЦСИ) для создания сибирского филиала музея, однако, организация не смогла изыскать средства на восстановление здания.

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