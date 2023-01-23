«Гороховские склады» в центре Томска законсервированы собственником

23 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова, из архива издания

Томский памятник архитектуры «Склад торгового дома «В.А. Горохов» был законсервирован владельцем в 2022 году. Ранее собственник планировал провести здесь ремонт и открыть элитные общественные бани.

По сообщению РИА Томск со ссылкой на председателя комитета Елены Перетягиной, проект размещения в «Гороховских складах» подобного заведения не поступал в комитет по охране объектов культурного наследия Томской области.

— Проект размещения общественных бань на объекте культурного наследия («Гороховские склады». — прим.ред.) не предоставлялся на рассмотрение в комитет. Собственником в 2022 году проведены мероприятия по консервации объекта культурного наследия. Штрафные санкции в отношении настоящего собственника объекта культурного наследия не применялись, — рассказала Перетягина.

Представительница облкомитета также пояснила агентству, что под консервацией понимается закрытие доступа на объект посторонних лиц, в частности установка забора собственником. Сейчас территория здания огорожена частично.

В свою очередь пресс-служба группы компаний «Мета» отказалась от комментариев о размещении общественных бань в «Гороховских складах».

Напомним, в феврале 2021 года новосибирская компания «Принт Стайл Фабрик», связанная со строительным холдингом «Мета», приобрела находящиеся в аварийном состоянии «Гороховские склады» за 15,1 миллиона рублей. Согласно договору, в течение семи лет новый собственник обязан провести работы по сохранению объекта. В этом же году компания сообщила, что совместно с владельцем нескольких сетей общественных бань в Новосибирске намерена после реконструкции здания открыть в нем элитные общественные бани на 200 мест.

Памятник архитектуры «Склад торгового дома «В.А. Горохов» построен по проекту архитектора Андрея Крячкова в 1916 году. Здание в стиле модерн располагается в центре Томска вблизи городского речного вокзала. Один из символов «Гороховских складов» — четырехгранная башня со шпилем, служившая ориентиром для приплывающих в купеческий Томск кораблей. В 1995 году склады были объявлены памятником архитектуры федерального значения, но его собственники неоднократно менялись. В 2019 году здание перешло в подчинение Пушкинскому музею, эта организация не приняла «Гороховские склады» на свой баланс, и в феврале 2021 они были выставлены на продажу.

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