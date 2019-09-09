мУкА в Томске: как сделать арт-фестиваль и привлечь горожан

9 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Главным культурным событием, завершившим эту весну в Томске, стал арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства». Он же, но уже в другом формате, открыл осенний сезон.

Весной арт-фестиваль проходил в течение трех дней в самом центре города — на набережной Томи возле известного архитектурного памятника «Склады купца Горохова». Осенью выставку по его мотивам открыли 2 сентября в рамках празднования Дня знаний в галерее «В Главном» в ТГУ.

Как арт-фестиваль появился, проходил и превратился в выставку, рассказываем в нашем обзоре.

Как появился арт-фестиваль

Проект экспозиции арт-фестиваля Иллюстрация: арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства»

Автором идеи и куратором арт-фестиваля стала Анастасия Куклина, аспирантка Института искусств и культуры ТГУ, на момент проведения «мУкИ» - сотрудница Сибирского филиала ГЦСИ-РОСИЗО. Летом 2018 года Анастасия показала свой проект на форуме «Таврида» и выиграла грант от ФБГУ «Роскультцентра» в размере 300 тысяч рублей на его реализацию. За последующие несколько месяцев ей потребовалось подготовить выставку и фестивальную программу.

— Это кураторский проект, и я почти с самого начала определилась, с кем буду работать — его главными участниками стали современные художники, с которыми я уже имела дело и которые выставляются на различных площадках Томска и за его пределами, — рассказала Анастасия Куклина. — У нас были представлены только томские художники. Это была моя принципиальная позиция: хотелось показать, что в Томске есть творческое арт-комьюнити с большим потенциалом.

Анастасия Куклина на открытии арт-фестиваля Фото: Вероника Белецкая

Для фестиваля была выбрана необычная площадка — территория на набережной реки Томи неподалеку от Речного вокзала возле старинного здания, где сто лет назад располагались склады купца Горохова.

Склады купца Горохова Здание складов было построено по проекту известного сибирского архитектора Андрея Крячкова в годы Первой мировой войны. На момент их постройки сам купец I гильдии Владимир Горохов уже умер, делами занимался его сын Сергей. Гороховы владели мукомольным производством в Бердске, вели дела в Новониколаевске, Томске и других городах Российской империи. По семейной легенде, именно у Гороховых появился первый в Сибири автомобиль — «Форд». Первоначально в краснокирпичном здании в стиле сибирский модерн, возведенном на первой линии от реки, хранили муку. Во второй половине ХХ века в здании, принадлежавшем Томскому пароходству, располагались склады, некоторое время — Клуб юных моряков, потом Клуб юных речников и туристов Городского отдела народного образования, бар, ночной клуб, магазинчики и конторы. Памятником архитектуры федерального значения стало в 1995 г. В 2000-х опустевшее аварийное здание законсервировали.

Целью фестивального проекта стало желание с одной стороны, привлечь внимание к необходимости реставрации этого памятника архитектуры, а с другой — создать в нем центр современной культуры. Идея соединить таким образом современное с прошлым появилась в ГЦСИ уже давно. В семи регионах присутствия центра его филиалам были переданы архитектурные памятники. Например, в Калининграде — казарма ХIХ века «Кронпринц», в Нижнем Новгороде — здание «Арсенала», в Самаре — уникальная «Фабрика-кухня» 1932 года постройки. А в Томске — как раз склады купца Горохова. Была подготовлена вся документация проекта по реставрации томского памятника и подана заявка в программу «Культура России». С восстановлением исторических зданий сложности возникли не только в Томске, но и в других регионах. Но идея не умерла окончательно.

— В прошлом году президент озвучивал идею создания многофункциональных культурных центров в регионах России. Это мог бы быть еще один из вариантов решения проблем с этим памятником. И я подумала, что необходимо сделать художественный проект, чтобы привлечь внимание к исторической постройке и в то же время показать творческий потенциал города. Гороховские склады, на мой взгляд, важно отреставрировать именно в контексте центра современного искусства или культуры. Томск — это студенческий город, и очевидно, что у нас не хватает адекватных выставочных площадок, где можно проводить не только маленькие выставки и небольшие лекционные программы, а реализовывать масштабные фестивали, которые привлекали бы внимание не только томичей, но и туристов, и заинтересованные стороны из других городов, — рассказывает Анастасия Куклина.

Одновременно фестиваль позволил бы обратить внимание горожан и на тот факт, что Томск покидают молодые перспективные художники, не видя возможностей для самореализации себя в городе.

— После того, как мы анонсировали фестиваль, нам начали писать молодые художники, которые были заинтересованы в участии. В результате мы включили в программу несколько новых авторов, — говорит Анастасия.

Еще до фестиваля, 22 апреля, организаторы фестиваля и волонтеры устроили субботник вокруг складов Горохова, приурочив его к Международному дню памятников и исторических мест. Фестиваль поддержали и соседи по набережной — компания «ССК», офис которой расположен рядом с Гороховскими складами, выделила средства на завершение экспозиции.

К старту трехдневной программы в конце мая - начале июня напротив здания появилась мобильная паблик-арт инсталляция, которая и стала временной выставочной площадкой.

Три дня фестиваля

На лужайке возле складов на стендах разместили свои работы томские художники Лукия Мурина и Николай Исаев, Аксинья Сарычева, Елена Бабошко, Екатерина Пушникова, Анна Бакшаева, Александр Колпаков, Екатерина Легушева, Ульяна Гилева и другие.

Как и положено фестивалю, только лишь экспозицией дело не ограничилось. Посетители могли побывать на обширной лекционной программе, поучаствовать в мастер-классах (в том числе детских), выпить кофе на арт-пикнике, послушать музыку на саунд-вечеринке и понаблюдать за работой уличного художника прямо на площадке фестиваля.

Лекции проходили в непривычном месте — холле Речного вокзала. Периодически выступающих прерывал голос диспетчера, приглашающего томичей в поездки на теплоходе.

Лекция Евгения Стрелкова «Индустрия превращается... В искусство! Опыт Земли Северный Рейн-Вестфалия и Нижегородское измерение» Фото: Владимир Дударев

Перед собравшимися выступили Евгений Стрелков из Нижнего Новгорода, рассказавший о восстановлении Арсенала в его городе, Андрей Кочетков, чья лекция была посвящена фестивалю «Том Сойер Фест» и городскому активизму, обозреватель газеты «Коммерсант» Анна Толстова, томский экскурсовод и искусствовед Екатерина Кирсанова, главный редактор интернет-издания «Томский Обзор» Елена Фаткулина и его обозреватель Валентина Бейкова, создатели культурного пространства «FLAT» и др.

Андрей Кочетков на лекции о фестивале Фото: Вероника Белецкая

На лужайке возле складов в эти три дня тоже происходили самые разные события. Так, Александр Колпаков из арт-группы "СнуСну" показывал рождение гороховой муки:

Участники мастер-классов творческой мастерской «ШАР» с помощью пластилина и деревянных палочек создали макет Гороховских складов:

Посетители арт-пикника, который устраивала кофейня «Эндорфин», рассказывали, чего они хотят перед смертью:

Уличный художник Илья Маломощенко работал на виду у зрителей над портретом архитектора Андрея Крячкова:

А посетители изучали работы томских художников:

Полные фотоотчеты с трех дней фестиваля можно посмотреть здесь:

Мнение эксперта Евгений Стрелков художник, куратор (Нижний Новгород)

Мнение эксперта Анастасия Ломоносова заместитель директора по региональному развитию ГЦСИ

Завершился фестиваль дискуссией «Это чье все? Для кого? Культурное наследие и современное искусство в Сибирских Афинах». Модератором разговора выступил директор ИИК ТГУ, профессор, теоретик искусства Дмитрий Галкин. В обсуждении поучаствовали заместитель директора по региональному развитию ГЦСИ Анастасия Ломоносова, Анна Толстова, Евгений Стрелков, Лев Владов, Андрей Кочетков (Том Сойер Фест), председатель комитета по сохранению исторического наследия администрации Томска Никита Кирсанов и куратор арт-фестиваля Анастасия Куклина. Участники, эксперты и зрители фестиваля в течение двух часов эмоционально обсуждали будущее центра современного искусства в Томске и перспективы восстановления складов.

Куратор Арт-фестиваля Анастасия Куклина ИИК ТГУ, галерея «В Главном»

Обращение к Минкульту и президенту

Еще одним важным моментом фестиваля стала акция по привлечению внимания Минкульта к проблемам томского центра современного искусства. Поэтому открытие «мУкИ» началось с отправки открыток-воззваний с видом на Гороховские склады министру культуры РФ и подписания обращения к президенту России Владимиру Путину.

— В центре арт-фестиваля «мУкА. Склады искусства» была построена бутафорская паблик-арт инсталляция. Она не только организовала выставочное пространство, но и являлась необходимым элементом художественного высказывания. Все работы художников размещались в этой поддельной конструкции — ненастоящем и несбывшимся музее современного искусства… Но быть может, в этом и заключается томская идентичность — существовать среди заброшенного и разрушающегося наследия? Что не хватает городу, чтобы реально на практике соединить ценность культурных памятников и возможности развития современной культуры? Мы предложили горожанам сделать выбор и подписать на фестивале обращение в поддержку этой идеи! — объяснила куратор проекта Анастасия Куклина.

Документ, в итоге, подписали несколько сотен томичей, официальный ответ организаторы получили летом. Его подготовили в Министерстве культуры, переадресовав горожан в региональные структуры, ответственные за памятники и культурное наследие. Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области ответил на обращение, что 28 марта 2019 года подал исковое заявление в Арбитражный суд Томской области «о понуждении законного владельца объекта культурного наследия (ФГБУК ГМВЦ „РОСИЗО“) провести ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия», после чего дело было передано в Арбитражный суд Москвы (напомним, несколько лет назад ГЦСИ из автономного проекта превратили в подведомственную организацию РОСИЗО, поэтому именно он выступает ответчиком по делу). На июль было назначено собеседование сторон.

— Мы получили официальные ответы от Министерства культуры. Минкульт переадресовал историю в комитет по охране объектов культурного наследия Томской области, и те и те не дают пока никакой надежды на то, что в ближайшее время судьба Гороховских складов как-то будет изменена. Это с одной стороны. С другой стороны, мы уже знаем официально, что теперь филиалы ГЦСИ, скорее всего, будут филиалами Пушкинского музея. И это внушает такой небольшой оптимизм, что политика Пушкинского музея будет несколько другой в отношении регионов, и они будут заинтересованы в расширении культурных площадок, — говорит Анастасия Куклина, организатор арт-фестиваля.

Склады купца Горохова Фото: Вероника Белецкая

Накануне фестиваля шла речь о закрытии в Томске филиала центра современного искусства. Но уже после того, как фестиваль прошел, весь ГЦСИ решено было передать из управления музейно-выставочного центра РОСИЗО в введение ГМИИ имени Пушкина. Об этом в начале июля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу Минкультуры Владимира Мединского.

Сейчас томский филиал центра возглавила хорошо известная томичам Наталья Почтарева, ранее руководившая «Академией фотографии», а в последнее время успешно развивавшая Музей начала наук «Точка гравитации».

Глава Минкульта, говоря о будущем ГЦСИ, упомянул, что связанные с переводом центра из одного ведомства в другое оргвопросы, вероятно, могут разрешиться до конца года. А соответственно, наступит и понимание, кому, в конечном счете, будут принадлежать склады купца Горохова и кто станет отвечать за их сохранение и восстановление.

По мнению Анастасии Куклиной, без инвестора в этой истории не обойтись, учитывая состояние памятника. Она готова и в дальнейшем участвовать в его судьбе и подключаться к процессу работы уже нового руководства ГЦСИ по спасению Гороховских складов. Для нее эта история стала очень личной.

Текст: Елена Фаткулина

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