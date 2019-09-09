мУкА в Томске: как сделать арт-фестиваль и привлечь горожан
Главным культурным событием, завершившим эту весну в Томске, стал арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства». Он же, но уже в другом формате, открыл осенний сезон.
Весной арт-фестиваль проходил в течение трех дней в самом центре города — на набережной Томи возле известного архитектурного памятника «Склады купца Горохова». Осенью выставку по его мотивам открыли 2 сентября в рамках празднования Дня знаний в галерее «В Главном» в ТГУ.
Как арт-фестиваль появился, проходил и превратился в выставку, рассказываем в нашем обзоре.
Как появился арт-фестиваль
Автором идеи и куратором арт-фестиваля стала Анастасия Куклина, аспирантка Института искусств и культуры ТГУ, на момент проведения «мУкИ» - сотрудница Сибирского филиала ГЦСИ-РОСИЗО. Летом 2018 года Анастасия показала свой проект на форуме «Таврида» и выиграла грант от ФБГУ «Роскультцентра» в размере 300 тысяч рублей на его реализацию. За последующие несколько месяцев ей потребовалось подготовить выставку и фестивальную программу.
— Это кураторский проект, и я почти с самого начала определилась, с кем буду работать — его главными участниками стали современные художники, с которыми я уже имела дело и которые выставляются на различных площадках Томска и за его пределами, — рассказала Анастасия Куклина. — У нас были представлены только томские художники. Это была моя принципиальная позиция: хотелось показать, что в Томске есть творческое арт-комьюнити с большим потенциалом.
Для фестиваля была выбрана необычная площадка — территория на набережной реки Томи неподалеку от Речного вокзала возле старинного здания, где сто лет назад располагались склады купца Горохова.
Склады купца Горохова
Целью фестивального проекта стало желание с одной стороны, привлечь внимание к необходимости реставрации этого памятника архитектуры, а с другой — создать в нем центр современной культуры. Идея соединить таким образом современное с прошлым появилась в ГЦСИ уже давно. В семи регионах присутствия центра его филиалам были переданы архитектурные памятники. Например, в Калининграде — казарма ХIХ века «Кронпринц», в Нижнем Новгороде — здание «Арсенала», в Самаре — уникальная «Фабрика-кухня» 1932 года постройки. А в Томске — как раз склады купца Горохова. Была подготовлена вся документация проекта по реставрации томского памятника и подана заявка в программу «Культура России». С восстановлением исторических зданий сложности возникли не только в Томске, но и в других регионах. Но идея не умерла окончательно.
— В прошлом году президент озвучивал идею создания многофункциональных культурных центров в регионах России. Это мог бы быть еще один из вариантов решения проблем с этим памятником. И я подумала, что необходимо сделать художественный проект, чтобы привлечь внимание к исторической постройке и в то же время показать творческий потенциал города. Гороховские склады, на мой взгляд, важно отреставрировать именно в контексте центра современного искусства или культуры. Томск — это студенческий город, и очевидно, что у нас не хватает адекватных выставочных площадок, где можно проводить не только маленькие выставки и небольшие лекционные программы, а реализовывать масштабные фестивали, которые привлекали бы внимание не только томичей, но и туристов, и заинтересованные стороны из других городов, — рассказывает Анастасия Куклина.
Одновременно фестиваль позволил бы обратить внимание горожан и на тот факт, что Томск покидают молодые перспективные художники, не видя возможностей для самореализации себя в городе.
— После того, как мы анонсировали фестиваль, нам начали писать молодые художники, которые были заинтересованы в участии. В результате мы включили в программу несколько новых авторов, — говорит Анастасия.
Еще до фестиваля, 22 апреля, организаторы фестиваля и волонтеры устроили субботник вокруг складов Горохова, приурочив его к Международному дню памятников и исторических мест. Фестиваль поддержали и соседи по набережной — компания «ССК», офис которой расположен рядом с Гороховскими складами, выделила средства на завершение экспозиции.
К старту трехдневной программы в конце мая - начале июня напротив здания появилась мобильная паблик-арт инсталляция, которая и стала временной выставочной площадкой.
Три дня фестиваля
На лужайке возле складов на стендах разместили свои работы томские художники Лукия Мурина и Николай Исаев, Аксинья Сарычева, Елена Бабошко, Екатерина Пушникова, Анна Бакшаева, Александр Колпаков, Екатерина Легушева, Ульяна Гилева и другие.
Как и положено фестивалю, только лишь экспозицией дело не ограничилось. Посетители могли побывать на обширной лекционной программе, поучаствовать в мастер-классах (в том числе детских), выпить кофе на арт-пикнике, послушать музыку на саунд-вечеринке и понаблюдать за работой уличного художника прямо на площадке фестиваля.
Лекции проходили в непривычном месте — холле Речного вокзала. Периодически выступающих прерывал голос диспетчера, приглашающего томичей в поездки на теплоходе.
Перед собравшимися выступили Евгений Стрелков из Нижнего Новгорода, рассказавший о восстановлении Арсенала в его городе, Андрей Кочетков, чья лекция была посвящена фестивалю «Том Сойер Фест» и городскому активизму, обозреватель газеты «Коммерсант» Анна Толстова, томский экскурсовод и искусствовед Екатерина Кирсанова, главный редактор интернет-издания «Томский Обзор» Елена Фаткулина и его обозреватель Валентина Бейкова, создатели культурного пространства «FLAT» и др.
На лужайке возле складов в эти три дня тоже происходили самые разные события. Так, Александр Колпаков из арт-группы "СнуСну" показывал рождение гороховой муки:
Участники мастер-классов творческой мастерской «ШАР» с помощью пластилина и деревянных палочек создали макет Гороховских складов:
Посетители арт-пикника, который устраивала кофейня «Эндорфин», рассказывали, чего они хотят перед смертью:
Уличный художник Илья Маломощенко работал на виду у зрителей над портретом архитектора Андрея Крячкова:
А посетители изучали работы томских художников:
Полные фотоотчеты с трех дней фестиваля можно посмотреть здесь:
Фестиваль «мУкА. Склады искусства». День первый
Фестиваль «мУкА. Склады искусства». День второй
Фестиваль «мУкА. Склады искусства». День третий
Что касается спасения Гороховских складов, то мне кажется, все это сегодня действует на уровне частных инициатив. Вот удивительный кейс про Том Сойер Фест, где все — инициатива, энтузиазм людей. Это самое лучшее. Можно привлечь ресурсы университетов, муниципалов, которые тоже люди-то на самом деле неплохие, просто им приходится заниматься плохими вещами, а если хорошим — то они с радостью. И уже потом каких-то институций вроде РосИЗО.
Очень хороши, конечно, частные фонды. Например, Фонд Владимира Потанина. И туда вполне можно вписаться, не сложно даже, потому что музей они понимают чрезвычайно широко и грант на рекультивацию территории, условно музейную, вполне можно получить. Другое дело, что этот фонд один на всю страну и это далеко не сразу будет. Но я бы рекомендовал заявки писать просто непрерывно. Может какие-то региональные есть фонды или программы?
Например, сейчас в Саратове начинается очень интересный проект: Дом Баракки. Это такая видная фигура для Саратова, художник, педагог, итальянец, который был учителем Павла Кузнецова, Петра Уткина, то есть, это «Голубая роза» [объединение художников, которое получило свое название после одноименной выставки, прошедшей в 1907 году]. Гектор Баракки прожил в Саратове более 40 лет. Конечно, Баракки был забыт - потому что зачем он нужен, да еще итальянец... Но сохранился дом. И вот сейчас инициативная группа во главе с Игорем Сорокиным пытаются сделать там что-то вроде культурного центра. Они идут всеми путями. Сначала они просто узнали, что этот дом должен быть уничтожен.
Парадоксальная ситуация -этот дом попал в программу «Ветхое жилье» и его нужно снести, но при этом он являлся памятником и его снести нельзя. И вот, собственно, Игорь со своими товарищами, они на этой коллизии начали работать. В итоге, они захотели купить этот дом. Им сначала выставили какую-то астрономическую сумму (а дом при этом разрушался, естественно). Потом они после всевозможных переговоров смогли уменьшить сумму. Они нашли инвестора — это частное лицо, богатый человек в Саратове, который просто решил, что хуже не будет, и он купил этот дом. И вот уже появилось что-то. Это уже частная собственность и ее не уничтожишь. На реставрацию денег нет — это очень дорого, надо просто видеть этот дом. Но рядом есть территория, которую они стали чуть-чуть облагораживать. Сделали амфитеатр временный, проводят там спектакли, концерты, лектории. И все — это уже начало жить в культурном пространстве. И в Арсенале было то же самое. И вот вам надо так с Гороховскими, чтобы это пространство уже начало жить, еще не превратившись в законченный культурный объект. Через какие-то фестивали, лектории. В теплое время года можно одно, в холодное время - другое. Это естественный путь.
Мне кажется, что привлечение внимания общественности к реставрации Гороховских складов - это очень хорошая тема. Но важно создать представление у того же Министерства культуры о том, как это будет использоваться. Важно, что в Томске в дискуссию вовлечена общественность. Мне кажется, следующий шаг - подумать: а что городу нужно от такой площадки? Все это можно решать в диалоге, потому что есть аудитория, которой это небезразлично. Это показал фестиваль.
Сейчас нужно выйти уже не просто с предложением, что «Гороховские склады надо реконструировать». Надо выйти с программой: «Городу нужно вот такое вот место, в этом месте будет вот такая вот программа, мы идем в сторону вот таких-то мероприятий».
Интересно еще то, что все самые успешные кейсы - как, например, кейс Уральской биеннале - они всегда вовлекают еще и местных игроков. В Екатеринбурге, например, есть представители индустрии, есть губернатор, все это используется как мощнейший пиар-повод. И действительно, гремит биеннале по всему миру! И за счет этого создается новый образ и восприятие Екатеринбурга в глазах не просто российского гражданина, но и граждан всего мира. Видно, что это не пространство вторичной культуры, а пространство, которое инициирует какие-то первичные процессы. И это очень круто!
В Нижнем Новгороде, например, премия «Инновация» в этом году проводится на базе филиала в Арсенале. Это значит, что в город приедут 200-300 человек - и это очень серьезный инструмент для поддержки туристической составляющей. А когда она еще и консолидируется с историческим ресурсом, когда есть что посмотреть, город становится многопланово интересным.
Архитектурный Томск - это же культурная изюминка России, здесь как раз интересно с исторического разбега культивирование современных творческих практик и вообще мыслительного процесса на современном языке! Возможно, одним Праздником топора это все не решается. Молодежь разговаривает на другом языке, у них другое сознание, поэтому и язык для них нужно подбирать современный, понятный. Тогда будет диалог.
В эту дискуссию нужно включать других участников - у нас есть опыт, и в других регионах есть опыт вовлечения бизнес-структур и создания частно-государственного партнерства, о котором все громче и громче говорят не только на уровне исполнительной власти регионов, но и с федеральных площадок, о том, что бизнес заинтересован в социальной политике. И таким компаниям всегда интересно - а есть ли аудитория в вашей программе? У вас можно показать, что аудитория есть, уже многое сделано и готово, давайте вместе сложимся и это будет действительно мощный проект!
Завершился фестиваль дискуссией «Это чье все? Для кого? Культурное наследие и современное искусство в Сибирских Афинах». Модератором разговора выступил директор ИИК ТГУ, профессор, теоретик искусства Дмитрий Галкин. В обсуждении поучаствовали заместитель директора по региональному развитию ГЦСИ Анастасия Ломоносова, Анна Толстова, Евгений Стрелков, Лев Владов, Андрей Кочетков (Том Сойер Фест), председатель комитета по сохранению исторического наследия администрации Томска Никита Кирсанов и куратор арт-фестиваля Анастасия Куклина. Участники, эксперты и зрители фестиваля в течение двух часов эмоционально обсуждали будущее центра современного искусства в Томске и перспективы восстановления складов.
Арт-фестиваль был для меня очень трудозатратной и в физическом, и в эмоциональном плане историей, которая просуществовала всего три дня, причем в первый день были довольно сложные погодные условия. Кроме того, на время проведения фестиваля наложились крупные мероприятия — День города, День рождения ТГУ. Поэтому захотелось эту историю показать и другой аудитории, которая до нас не дошла весной.
Обращение к Минкульту и президенту
Еще одним важным моментом фестиваля стала акция по привлечению внимания Минкульта к проблемам томского центра современного искусства. Поэтому открытие «мУкИ» началось с отправки открыток-воззваний с видом на Гороховские склады министру культуры РФ и подписания обращения к президенту России Владимиру Путину.
— В центре арт-фестиваля «мУкА. Склады искусства» была построена бутафорская паблик-арт инсталляция. Она не только организовала выставочное пространство, но и являлась необходимым элементом художественного высказывания. Все работы художников размещались в этой поддельной конструкции — ненастоящем и несбывшимся музее современного искусства… Но быть может, в этом и заключается томская идентичность — существовать среди заброшенного и разрушающегося наследия? Что не хватает городу, чтобы реально на практике соединить ценность культурных памятников и возможности развития современной культуры? Мы предложили горожанам сделать выбор и подписать на фестивале обращение в поддержку этой идеи! — объяснила куратор проекта Анастасия Куклина.
Документ, в итоге, подписали несколько сотен томичей, официальный ответ организаторы получили летом. Его подготовили в Министерстве культуры, переадресовав горожан в региональные структуры, ответственные за памятники и культурное наследие. Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области ответил на обращение, что 28 марта 2019 года подал исковое заявление в Арбитражный суд Томской области «о понуждении законного владельца объекта культурного наследия (ФГБУК ГМВЦ „РОСИЗО“) провести ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия», после чего дело было передано в Арбитражный суд Москвы (напомним, несколько лет назад ГЦСИ из автономного проекта превратили в подведомственную организацию РОСИЗО, поэтому именно он выступает ответчиком по делу). На июль было назначено собеседование сторон.
— Мы получили официальные ответы от Министерства культуры. Минкульт переадресовал историю в комитет по охране объектов культурного наследия Томской области, и те и те не дают пока никакой надежды на то, что в ближайшее время судьба Гороховских складов как-то будет изменена. Это с одной стороны. С другой стороны, мы уже знаем официально, что теперь филиалы ГЦСИ, скорее всего, будут филиалами Пушкинского музея. И это внушает такой небольшой оптимизм, что политика Пушкинского музея будет несколько другой в отношении регионов, и они будут заинтересованы в расширении культурных площадок, — говорит Анастасия Куклина, организатор арт-фестиваля.
Накануне фестиваля шла речь о закрытии в Томске филиала центра современного искусства. Но уже после того, как фестиваль прошел, весь ГЦСИ решено было передать из управления музейно-выставочного центра РОСИЗО в введение ГМИИ имени Пушкина. Об этом в начале июля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу Минкультуры Владимира Мединского.
Сейчас томский филиал центра возглавила хорошо известная томичам Наталья Почтарева, ранее руководившая «Академией фотографии», а в последнее время успешно развивавшая Музей начала наук «Точка гравитации».
Глава Минкульта, говоря о будущем ГЦСИ, упомянул, что связанные с переводом центра из одного ведомства в другое оргвопросы, вероятно, могут разрешиться до конца года. А соответственно, наступит и понимание, кому, в конечном счете, будут принадлежать склады купца Горохова и кто станет отвечать за их сохранение и восстановление.
По мнению Анастасии Куклиной, без инвестора в этой истории не обойтись, учитывая состояние памятника. Она готова и в дальнейшем участвовать в его судьбе и подключаться к процессу работы уже нового руководства ГЦСИ по спасению Гороховских складов. Для нее эта история стала очень личной.
Текст: Елена Фаткулина