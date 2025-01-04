Итоги года. 10 историй о старинных томских домах — 2024
Весь 2024 год мы находили для вас интересные истории о старинных домах Томска. Ради этого мы ходили в архивы, проверяли факты, разбирали записи в дореволюционных книгах, общались с исследователями и томичами, сопоставляли старые и новые фотографии, разгадывали тайны и узнавали о прошлых владельцах столетних зданий. География мест получилась обширной — от Басандайки, что находится на южной окраине Томска, до Соснового бора на севере. Нашлись там и уже признанные памятники архитектуры, и почти забытые дома, но с необыкновенной историей.
Собрали в один дайджест самые интересные статьи, посвященные архитектуре Томска, которые мы выпускали на протяжении всего 2024 года:
- «Рубин» в Академгородке. Как в позднесоветском Томске появилась гостиница с зимним садом-кубом
- От томской мужской гимназии до офиса газовиков: что скрывает здание на проспекте Фрунзе
- Три в одном. Загадки здания женского епархиального училища на Карла Маркса
- Казенный дом среди сосен. Что расскажет здание Томской психолечебницы о своем прошлом?
- Загородный особняк Головановых. Как на Басандайке удалось найти летнюю дачу известного томского купца
- Лесопитомник, дача, метеостанция. Что происходило с деревянным домом на Южке на протяжении века?
- Здание с вензелем и маскаронами. Как доходный дом Петра Макушина на Гагарина, 3 стал особняком Второва?
- Истории астрономического дома. Что находится в 140-летнем деревянном особняке в Университетской роще
- «Ледник», каменный крест и кирпичный фасад. Чем уникальна бывшая часовня при анатомическом корпусе ТГУ?
- Приходской дом у Воскресенской церкви: интересные находки и сквер для горожан и туристов
А если вы хотели бы узнать, кто сейчас живет с исторических деревянных домах, то читайте наши интервью с искусствоведом Ириной Евтихиевой о ее квартире на Никитина, 11 и с директором театра «Индиго» Татьяной Топчий о ее квартире на Белинского, 27а.
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