Итоги года. 10 историй о старинных томских домах — 2024

4 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Весь 2024 год мы находили для вас интересные истории о старинных домах Томска. Ради этого мы ходили в архивы, проверяли факты, разбирали записи в дореволюционных книгах, общались с исследователями и томичами, сопоставляли старые и новые фотографии, разгадывали тайны и узнавали о прошлых владельцах столетних зданий. География мест получилась обширной — от Басандайки, что находится на южной окраине Томска, до Соснового бора на севере. Нашлись там и уже признанные памятники архитектуры, и почти забытые дома, но с необыкновенной историей.

Собрали в один дайджест самые интересные статьи, посвященные архитектуре Томска, которые мы выпускали на протяжении всего 2024 года:

А если вы хотели бы узнать, кто сейчас живет с исторических деревянных домах, то читайте наши интервью с искусствоведом Ириной Евтихиевой о ее квартире на Никитина, 11 и с директором театра «Индиго» Татьяной Топчий о ее квартире на Белинского, 27а.

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