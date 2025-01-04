18+
18+
Архитектура и дизайн, Город, Деревянная архитектура, Краеведение, томск архитектура интересное что почитать в праздники деревянная архитектура памятник Итоги года. 10 историй о старинных томских домах — 2024
РЕКЛАМА

Итоги года. 10 историй о старинных томских домах — 2024

Весь 2024 год мы находили для вас интересные истории о старинных домах Томска. Ради этого мы ходили в архивы, проверяли факты, разбирали записи в дореволюционных книгах, общались с исследователями и томичами, сопоставляли старые и новые фотографии, разгадывали тайны и узнавали о прошлых владельцах столетних зданий. География мест получилась обширной — от Басандайки, что находится на южной окраине Томска, до Соснового бора на севере. Нашлись там и уже признанные памятники архитектуры, и почти забытые дома, но с необыкновенной историей.

Собрали в один дайджест самые интересные статьи, посвященные архитектуре Томска, которые мы выпускали на протяжении всего 2024 года:

А если вы хотели бы узнать, кто сейчас живет с исторических деревянных домах, то читайте наши интервью с искусствоведом Ириной Евтихиевой о ее квартире на Никитина, 11 и с директором театра «Индиго» Татьяной Топчий о ее квартире на Белинского, 27а.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В издательстве «Макушин Медиа» вышли новогодние открытки с котами

1 января 2025
Томские новости

Самую высокую смотровую площадку Томска укутают шарфом

13 декабря 2024
Томские новости

Жители микрорайона Академический в Томске остались без воды из-за аварии

11 декабря 2024
Томские новости

В Томске стартовал Медвежий фестиваль

16 декабря 2024
Томские новости

Первого января в центре Томска ограничат движение

26 декабря 2024
Томские новости

В Томске планируют установить памятник строителю Петру Пронягину

9 декабря 2024
Томские новости

Редакция ТО: С Новым, 2025-м, годом!

31 декабря 2024
Томские новости

«Ростелеком» подключил комплекс цифровых сервисов в новой многоэтажке в Томске

28 декабря 2024