«Ледник», каменный крест и кирпичный фасад. Чем уникальна бывшая часовня при анатомическом корпусе ТГУ?

9 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В начале XX века у Томского императорского университета была своя часовня при анатомическом корпусе — одна из немногих в России с каменным крестом на куполе. Здание сохранилось до нашего времени, но настолько видоизменилось, что перестало быть похожим на храм. Сегодня там размещается гараж вуза с диспетчерской.

Проект реконструкции часовни разработала в рамках дипломной работы Мария Головкова, выпускница кафедры реставрации и реконструкции архитектурного наследия ТГАСУ. О том, как Мария проводила исследования, какие архитектурные находки ей удалось обнаружить и сколько денег потребуется на восстановление здания, читайте в нашем материале.

Одна из двух в России

Часовня при анатомическом корпусе настолько видоизменилась, что перестала быть похожа на храм. Найти ее можно между главным корпусом ТГУ и Сибирским ботаническим садом. Фото: Савелий Петрушев

Здание бывшей часовни Томского императорского университета скрыто от глаза прохожих так, что его сразу и не найдешь без знающего человека. Оно расположено между главным корпусом ТГУ и Сибирским ботаническим садом — за зданием факультета физической культуры ТГУ. Автор проекта реконструкции часовни Мария Головкова отправилась показать нам этот интересный объект.

Вход в здании бывшей часовни Фото: Савелий Петрушев

Как рассказывает девушка, заниматься исследованием здания часовни ей порекомендовала научный руководитель Инна Болтовская, доцент кафедры реставрации и реконструкции архитектурного наследия ТГАСУ. Прошлым летом они вместе побывали на объекте и решили, что тема нуждается в более подробном изучении. Тем более, как отмечает девушка, ранее никто не проводил подобного обследования.

— Особенности этого здания в том, что это не просто часовня для отпевания усопших, там в подвале под полом был и ледник — конструкция, которая обычно была необходима для сохранения продовольственных запасов. Но здесь особенности его использования в том, что рядом был старый анатомический корпус, где располагалась специальная аудитория, называемая анатомический театр. В ней проводились обучающие вскрытия для студентов на кадаврах — именно так раньше называли трупы. Материал для вскрытий нужно было где-то хранить, для этого и использовали ледник, — рассказывает Мария.

Автор проекта реконструкции часовни, выпускница ТГАСУ Мария Головкова Фото: Серафима Кузина

На протяжении всего учебного года выпускница изучала архивные материалы, научные публикации, искала сохранившиеся изображения здания. Благодаря этому Марии удалось выяснить, что часовня была построена летом 1888 года по проекту петербургского архитектора Эрнеста Жибера. Здание выполнено в стиле эклектика из красного кирпича, похожие на тот момент активно строились в Томске — примерами могут служить новый корпус Мариинской гимназии на Совпартшкольном и бывшая мужская гимназия на Фрунзе.

— Принято считать, что авторство всего университета принадлежит известному архитектору Александру Бруни, но Жибер составлял альтернативный проект, так как у Бруни, по мнению комиссии, он соответствовал не всем первоначальным требованиям, — отмечает Мария. — В связи с тем, что жиберовский проект был очень дорогостоящим, его в полной мере всё-таки не приняли. Хотя некоторые объекты и были построены по его проектам. Сам Жибер в Томске никогда не был, его проект дорабатывал и вел надзор за строительством многих строений на территории университета, в том числе и часовни, Павел Петрович Наранович.

Ищем здание бывшей часовни, а заодно и узнаем историю ее строительства. Фото: Серафима Кузина

Дело о строительстве пристройки к анатомическому театру часовни при медицинском факультете Томского императорского университета. Из фондов ГАТО. Фото: из диплома Марии Головковой

Кирпичное здание в Университетской роще удивительным образом сочетает в себе простоту и изысканность. Первое проявляется в планировке здания: оно одноэтажное, с подвалом и чердаком, внутри имеет крестообразную форму с небольшой зоной для алтаря, как и многие другие часовни. Отапливалось помещение печью. По словам Марии, изначально строение даже не предполагалось штукатурить, это доказывает характер швов, которые девушка обнаружила на главном фасаде в местах, где отвалилась краска.

— Расшивка швов на кирпичной кладке могла быть разной, и она определяла, будет здание оштукатурено или окрашено, — рассказывает Мария. — Несмотря на то, что я нашла самую раннюю фотографии 1892 года, где часовня уже окрашена, исходя из результатов ее осмотра, мы пришли к выводу, что так не было задумано изначально. На этом здании шов называется вал — он выпуклый. А если бы предполагалось, что часовня будет окрашена, шов был бы вогнутый, чтобы за эти выемки краска или штукатурка цеплялись.

Самое ранее сохранившееся фото часовни 1892 года. Из альбома «Императорский Томский университет. 1880-1892». Фото: из диплома Марии Головковой

Анатомический корпус, 1892 г. Из альбома «Императорский Томский университет. 1880-1892». Фото: из диплома Марии Головковой

Об изысканности здания и таланте архитекторов, строивших его, говорит многообразие декоративных элементов: главный вход украшен массивными пилястрами и циркульной аркой с фронтоном, над которым раньше возвышался восьмиконечный кирпичный крест, а ярким декоративным элементом восточного и западного фасадов являются небольшие арочные трехчастные окна с колоннами. Также, девушка пишет в своей работе, что одним из отличительных элементов здания являются «стесанные углы основного объема, образующие профиль карнизной и цокольной частей».

Сохранившиеся колонны и свод над входом. Фото: Савелий Петрушев

А вот окно заменили на стеклопакет и частично заложили проем, но украшающие его ранее колонны остались. Фото: Савелий Петрушев

Выполненных в такой же стилистике церковных зданий по России немного. Марии удалось найти лишь три примера со схожими архитектурными признаками. Это часовня Иоасафа Белгородского при городской детской инфекционной больнице №3 в Санкт-Петербурге (1891 г.), часовня Кафедрального собора во имя Рождества Пресвятой Богородицы в Красноярске (1867 г.), а храм с таким же каменными крестом над входом был обнаружен вообще только на одном здании — часовне Ольги равноапостольной у Ольгиного камня в селе Выбуты Псковской области.

Часовня Ольги равноапостольной у Ольгиного камня, с. Выбуты, Псковская обл. Построена в 1888 году архитектором А.Н. Векшинский. Фото начала ХХ в. Фото: сайт sobory.ru, из диплома Марии Головковой

Интересно, что это здание тоже построено в 1888 году и утратило своей уникальный каменный крест.

Что внутри?

Фото: Савелий Петрушев

В советские годы многое из декора бывшей часовни было разрушено, в частности, в 1930-е годы разобран крест, расшито окно западного фасада, заложены окна подвального этажа, утрачены дверные и оконные заполнения.

Разрушенное здание часовни в 1930-е годы, над куполом уже нет каменное креста. Из фонда ТОКМ Фото: из диплома Марии Головковой

Около 30 лет здание использовалось для различных нужд, а после его решили объединить пристройкой с неиспользуемым газовым корпусом университета и там разместить транспортный отдел ТГУ. Много интересной информации по истории здания современного периода Мария узнала от сотрудников диспетчерской:

— Один из них работает там с 14 лет, прямо со времени основания транспортного отдела. По словам этого сотрудника, новое помещение предназначалось для хранения техники и машин. В часовне располагалась диспетчерская гаража, в газовом заводе — мастерские. К тому моменту были утрачены цилиндрический свод первого этажа, печь, дымовая труба, спуск с деревянными подпорными стенками в подвальное помещение. В начале 2000-х был проведен капитальный ремонт здания, после которого с южного и северного фасадов появились пристройки — продолжение основного объема. Стены интерьеров первого этажа покрасили масляной краской, здание временно использовалось для хранения мебели.

Газовый завод ТГУ, 1892 г. Из альбома «Императорский Томский университет. 1880-1892». Фото: из диплома Марии Головковой

В советские годы бывшее здание часовни соединили с газовым заводом. Теперь там размещается транспортный отдел вуза. Фото: Савелий Петрушев

Рассмотреть поближе фасад бывшей часовни мы не смогли из-за выбежавших на нас собак, живущих при гараже. Но во второй раз, когда мы посетили здание, нам повезло больше. Во время работы над дипломом Мария не только произвела обмеры фасадов, но и даже побывала внутри и обнаружила там весьма любопытные элементы декора:

— Ранее никаких фото, сделанных внутри здания, не было найдено, поэтому для меня там все было удивительным. В подвале сохранился свод — такая самонесущая конструкция, которая является одновременно и перекрытием над подвалом, и цилиндрическим сводом. Также по периметру окон подвала, которые сейчас заложены, сохранился декор из кирпича.

Подвал часовни, где был обнаружен свод и декор по периметру заложенных окон. Съемка август 2023 г. Фото: из диплома Марии Головковой

— Интересным было, что в основном объеме свод утрачен и организован позднее чердак — уже в процессе эксплуатации — там я нашла декор по периметру ниши и по периметру полуциркульного окна на северном фасаде. Еще внутри есть такая деталь, как пята свода, то есть идет свод и в месте, где он опирается на что-то, находится эта пята. Она выполнена по определенному лекалу и имеет фигурные очертания. Раньше был такой элемент, как тяга, то есть был деревянный шаблон и на него наносился раствор, а после выдавливался рельеф по периметру ниши. Там его фрагменты тоже есть, предположительно, с ликом святого, — рассказывает исследовательница.

Основной объем, где также сохранился свод с пятой и декоративный элемент. Съемка август 2023 г. Фото: из диплома Марии Головковой

Чердак появился уже в советские годы, когда здание перестраивалось. Об этом свидетельствует свод на первом этаже, силуэт которого заканчивается на чердаке. Съемка август 2023 г. Фото: из диплома Марии Головковой

Дать вторую жизнь

Фото: Серафима Кузина

Мария в своей работе предлагает восстановить утраченные архитектурные элементы и вернуть зданию часовни первоначальную функцию. Но для этого, отмечает девушка, сначала необходимо провести демонтаж всех поздних построек, которые буквально зажали часовню со всех сторон.

— Восстановления требуют важнейшие деталей здания, в том числе, кирпичный крест. Полностью замена кровли, свод, трехстворчатые окна, которые частично сейчас заменены на стеклопакеты. Также необходимо расширить исторические заложенные оконные проемы. Немаловажный нюанс — решения по периметру здания, включающие озеленение территории, установку лавочек и монтаж тротуаров. На фото этого не видно, но за часовней находится овраг, поэтому хочется сделать такой «зеленый экран», чтобы часовня на фоне деревьев хорошо воспринималась.

Визуальное предложение по восстановлению здания Фото: из диплома Марии Головковой

Кроме этого, по проекту Марии можно воссоздать декор по периметру ниши по сохранившимся фрагментам лепнины и оконные откосы, отреставрировать исторические стропильные системы. Стены нужно очистить от краски и штукатурки до кирпичной кладки, как это было в первоначальном проекте. Согласно сметному расчету, проведенному выпускницей, стоимость ремонтно-реставрационных работ составит 24 млн рублей.

— Сумма достаточно большая и для восстановлении часовни, вероятно, нужен инвестор, который сможет эти работы провести. К сожалению, всё всегда упирается в материальные трудности, но мне, конечно, хотелось бы, чтобы проект получил продолжение. Я попробую написать на имя ректора о состоянии здания, чтобы он обратил на него внимание.

Визуальные предложение по дизайну внутри здания в основной части и подвале. Чердачное помещение планируется разобрать и воссоздать на его месте купол. Фото: из диплома Марии Головковой

В 2013 году областной департамент по культуре и туризму включил здание часовни в список выявленных объектов культурного наследия как часть ансамбля Томского Императорского университета. Также в 1905 году после расстрела рабочей демонстрации именно в этой часовне находилось тело юного революционера Иосифа Кононова, могила которого в середине ХХ века была перенесена с Преображенского кладбища в Театральный сквер у ТЮЗа. Но как отмечает Мария, несмотря на признание архитектурной и культурной ценности здания, оно не подлежит государственной охране. Девушка отмечает: после проведенного обследования она уверена, что часовня при анатомическом корпусе заслуживает получения статуса памятника и постановки на охрану.

Фото: Савелий Петрушев

Текст: Алёна Попова

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