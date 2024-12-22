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Томичей ждет масштабное отключение воды

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Сегодня вечером, 22 декабря, в Томске жители более 3,9 тыс. домов останутся без воды, сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение связано с повреждением на водопроводе диаметром 800 мм в районе Московского тракта, 97. Оно продлится с 23.00 воскресенья, 22 декабря, до 6.00 понедельника, 23 декабря.

Со списком домов, попавших в зону отключения, можно ознакомиться здесь.

В сообщении уточняется, что дома в Ленинском районе Томска будут получать воду на пониженном давлении.

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