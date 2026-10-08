18+
18+
РЕКЛАМА

ИИ для предприятий: «Ростелеком» представил инновационные решения для промышленности Сибири

Город, Ростелеком, Томские новости, интересные новости Томска искусственный интеллект нейросети ИИ для предприятий: «Ростелеком» представил инновационные решения для промышленности Сибири

«Ростелеком» представил отраслевые ИТ-решения на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) участникам дискуссионной площадки «Цифровая промышленность: технологии роста, безопасности, независимости». Мероприятие прошло в Барнауле в рамках межрегионального форума «ИТ-трансформация 2026: Образ цифрового будущего».

Директор проектного офиса региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Алексей Гусев рассказал, что компанией разработан широкий спектр ИИ-решений, ориентированных на предприятия самых разных сфер — от тяжелой промышленности и энергетики до логистики, агропромышленного комплекса и строительства. В первую очередь речь идет о видеоаналитике и системе контроля доступа — их внедрение в бизнес-процесс позволяет предприятиям обеспечить максимальную безопасность, оптимизировать издержки и повысить производительность.

— Основу предлагаемой системы составляет интегрированная инфраструктура: от шлагбаумов и металлорамок до высокоскоростных поворотных камер и тепловизоров, способных обнаруживать людей в полной темноте. Все компоненты сходятся в единый центр мониторинга. При этом, программное обеспечение платформы — полностью российская разработка, что гарантирует технологическую независимость и высокий уровень защиты данных. Мы предлагаем промышленности кастомные ИТ-инструменты, которые окупаются за счет снижения издержек, и готовы оказывать полную поддержку предприятиям в реализации таких проектов, — отметил директор проектного офиса региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Так, на предприятиях металлургии и машиностроения компьютерное зрение может контролировать ношение средств индивидуальной защиты, отслеживать нахождение персонала в опасных зонах и вести параметрическую оценку массивных производственных объектов для непрерывной коррекции температурного режима и предупреждения перегревов. На объектах нефтегазового комплекса видеоаналитика обеспечит мониторинг топливно-наливных станций, контроль доступа на удаленные площадки и обнаружение утечек. Для химической промышленности особенно востребованы детекция возгораний и задымлений, а также контроль присутствия посторонних предметов на территории.

По оценкам «Ростелекома», внедрение таких отраслевых решений дает измеримый экономический результат в нескольких плоскостях. Например, в контуре промышленной безопасности система позволяет снизить риск ЧС на 50%, в сфере контроля качества - уменьшить долю брака на 30–50%, а в области эффективности персонала - повысить производительность труда на 20%.

Дискуссионная площадка «Цифровая промышленность: технологии роста, безопасности, независимости» объединила руководителей ведущих предприятий, ИТ-специалистов и представителей власти региона. Участники обсудили, как превратить цифровую трансформацию из статьи расходов в драйвер прибыли, разобрали кейсы внедрения ИТ-решений на производстве. Модераторами встречи выступили президент Торгово-промышленной палаты Алтайского края Борис Чесноков и заместитель министра промышленности и энергетики региона Илья Финенко.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Арбитражный суд запретил строительство у Красной мечети в Томске

2 октября 2026
Томские новости

Томский Фонд развития промышленности в 2026 году недополучил 250 млн рублей из госбюджета — сенатор

3 октября 2026
Томские новости

60 лет на двоих: как Стрежевой и «Томскнефть» отметили общий юбилей

23 сентября 2026
Томские новости

Около сотни спортсменов примут участие в финале первенства Томской области по мотокроссу

24 сентября 2026
Томские новости

Томская градозащитница объявила голодовку

15 сентября 2026
Томские новости

Экс-ректор Томского политеха осужден по делу о злоупотреблении полномочиями

15 сентября 2026
Томские новости

«Дом за рубль» в Даниловском переулке ушёл в аренду в пять раз дороже стартовой цены

6 октября 2026
Томские новости

Инвестор томского «дома за рубль» на Кирова, 25 разработал проект его капремонта

22 сентября 2026
Томские новости

Мобильный планетарий открыл тайны космоса детям из Парабели при поддержке «Газпромнефть-Востока»

9 сентября 2026