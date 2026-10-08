ИИ для предприятий: «Ростелеком» представил инновационные решения для промышленности Сибири

8 октября 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» представил отраслевые ИТ-решения на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) участникам дискуссионной площадки «Цифровая промышленность: технологии роста, безопасности, независимости». Мероприятие прошло в Барнауле в рамках межрегионального форума «ИТ-трансформация 2026: Образ цифрового будущего».

Директор проектного офиса региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Алексей Гусев рассказал, что компанией разработан широкий спектр ИИ-решений, ориентированных на предприятия самых разных сфер — от тяжелой промышленности и энергетики до логистики, агропромышленного комплекса и строительства. В первую очередь речь идет о видеоаналитике и системе контроля доступа — их внедрение в бизнес-процесс позволяет предприятиям обеспечить максимальную безопасность, оптимизировать издержки и повысить производительность.

— Основу предлагаемой системы составляет интегрированная инфраструктура: от шлагбаумов и металлорамок до высокоскоростных поворотных камер и тепловизоров, способных обнаруживать людей в полной темноте. Все компоненты сходятся в единый центр мониторинга. При этом, программное обеспечение платформы — полностью российская разработка, что гарантирует технологическую независимость и высокий уровень защиты данных. Мы предлагаем промышленности кастомные ИТ-инструменты, которые окупаются за счет снижения издержек, и готовы оказывать полную поддержку предприятиям в реализации таких проектов, — отметил директор проектного офиса региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Так, на предприятиях металлургии и машиностроения компьютерное зрение может контролировать ношение средств индивидуальной защиты, отслеживать нахождение персонала в опасных зонах и вести параметрическую оценку массивных производственных объектов для непрерывной коррекции температурного режима и предупреждения перегревов. На объектах нефтегазового комплекса видеоаналитика обеспечит мониторинг топливно-наливных станций, контроль доступа на удаленные площадки и обнаружение утечек. Для химической промышленности особенно востребованы детекция возгораний и задымлений, а также контроль присутствия посторонних предметов на территории.

По оценкам «Ростелекома», внедрение таких отраслевых решений дает измеримый экономический результат в нескольких плоскостях. Например, в контуре промышленной безопасности система позволяет снизить риск ЧС на 50%, в сфере контроля качества - уменьшить долю брака на 30–50%, а в области эффективности персонала - повысить производительность труда на 20%.

Дискуссионная площадка «Цифровая промышленность: технологии роста, безопасности, независимости» объединила руководителей ведущих предприятий, ИТ-специалистов и представителей власти региона. Участники обсудили, как превратить цифровую трансформацию из статьи расходов в драйвер прибыли, разобрали кейсы внедрения ИТ-решений на производстве. Модераторами встречи выступили президент Торгово-промышленной палаты Алтайского края Борис Чесноков и заместитель министра промышленности и энергетики региона Илья Финенко.

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