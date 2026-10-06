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Новый директор назначен в Томском кадетском корпусе

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Новым директором Томского кадетского корпуса назначен Евгений Михайлов, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.

Как сообщает пресс-служба Правительства Томской области, руководителю предстоит провести модернизацию материально-технической базы, создать благоприятные условия для проживания и обучения кадетов.

Евгений Михайлов является участником специальной военной операции. Служил в Вооруженных силах и органах внутренних дел, работал в сфере образования. Ранее также занимал должность директора студенческого городка МАДИ.

В 2001 году окончил Новосибирский военный институт по специальности «Боевая и повседневная деятельность подразделений войсковой разведки». В 2012 году окончил Томский государственный педагогический университет по специальности «Связи с общественностью», а также прошёл повышение квалификации по программе «Менеджмент в образовании».

Был награжден медалями «За отличие в военной службе» I, II и III степени, «За отвагу», «За безупречную службу в Добровольческом корпусе», «Ветеран боевых действий», медалью участника СВО, крестом «Доброволец Донбасса» и Георгиевским крестом IV степени.

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