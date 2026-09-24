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«Дринкит» выходит в Томск: сеть кофеен ищет регионального партнёра

Город, Еда, Томские новости, Вот три варианта анонса для социальных сетей (Telegram, ВКонтакте). Они адаптированы под разную пода «Дринкит» выходит в Томск: сеть кофеен ищет регионального партнёра

Сеть кофеен «Дринкит» ищет партнёра для открытия заведений в Томске. Компания объявила тендер и рассчитывает выбрать участника, который займётся развитием сети в городе. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале «Дринкит Бизнес Россия».

Сбор заявок на участие в тендере стартовал 11 сентября. На тот момент компания уже получила две заявки от потенциальных партнёров. Основной приём заявок завершился 20 сентября, при этом в «Дринкит» уточняли, что готовы рассматривать и более поздние обращения.

Потенциальным партнёрам предстоит до 18 октября подготовить презентации. Проведение тендеров запланировано на 19–23 октября. По их итогам компания должна определить партнёра, который сможет развивать сеть в Томске.

Сейчас сеть «Дринкит» объединяет более 200 кофеен в России и представлена в 22 регионах страны, а также работает на четырёх зарубежных рынках. Согласно информации на сайте компании, минимальный объём инвестиций для региональных партнёров составляет от 9,5 млн рублей, паушальный взнос — 1 млн рублей.

«Дринкит» входит в группу Dodo Brands и развивает формат кофеен с цифровым заказом и возможностью персонализировать напитки через приложение.

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