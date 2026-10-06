В Томске открылся Форум малых музеев: программа и участники

6 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Форум малых музеев в 2024 году, предоставлено ТОКМ

Сегодня, 6 октября, в томской «Точке кипения» (ул. Аркадия Иванова, 2) начинается Форум малых музеев Томской области. Он продлится до 8 октября и соберёт около 70 сотрудников муниципальных, частных и школьных музеев региона.

Тема нынешнего форума — «Новое краеведение в практике музея». Участники обсудят, как небольшие музеи могут по-новому рассказывать историю своих мест, работать с повседневностью и привлекать путешественников. Организатором выступает Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова.

Форум малых музеев, 2024 год Фото: предоставлено ТОКМ

В первый день финалисты конкурса «Лучшая музейная практика региона», посвящённого Году единства народов России, представят свои проекты. После награждения победителей музейщики вместе с представителями туристической отрасли обсудят туры выходного дня и инклюзивный туризм. Вечером для участников проведут экскурсии по томским музеям.

7 и 8 октября пройдёт образовательный интенсив с федеральными экспертами. Основатель Школы прикладной музеологии Иван Гринько расскажет о брендинге территорий и выходе музея в городское пространство. Директор Чердынского краеведческого музея им. А. С. Пушкина Ирина Трофимова — о научной работе при создании экспозиций и финансовой устойчивости музейных проектов.

Форум малых музеев, 2024 год Фото: предоставлено ТОКМ

Доктор культурологии, профессор РГПУ им. А. И. Герцена Ольга Сапанжа посвятит выступление повседневности: тому, как обыденные вещи и привычные действия становятся основой музейных историй. Исследовательница ольфакторного наследия Дарья Донина объяснит, как реконструируют исторические ароматы и используют запахи в экспозициях.

К нынешнему форуму также подготовили мерч с новой айдентикой. Её разработала выпускница кафедры дизайна Института искусств ТГУ Ксения Пещерская. Проект стал её дипломной работой, над которой она в течение учебного года сотрудничала с командой краеведческого музея.

Мерч, подготовленный для фестиваля Фото: предоставлено ТОКМ

В основу дизайна легла непрерывная линия — символ связи между музеями, людьми, регионами, опытом и знаниями. В логотипе соединили образ краеведческого музея и аббревиатуру названия форума, а очертания буквы «м» отсылают к музейным аркам и мостам. Новая айдентика призвана сделать форум узнаваемее и привлечь внимание молодой аудитории.

Форум малых музеев Томской области состоится в пятый раз. Предыдущие встречи проходили в 2007, 2009, 2011 и 2024 годах.

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