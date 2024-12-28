В Музее истории Томска появился «Археопарк»

28 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Томске на Воскресенской горе обустроили «Археопарк» — масштабную инсталляцию, рассказывающую историю города от кулайцев до наших дней.

— Проект в малых архитектурных формах представляет предметы, которые были найдены на Воскресенской горе и которые можно увидеть на нашей выставке, — рассказала директор Музея истории Томска Светлана Козуб. — Мы взяли их образы и превратили в объекты. Поэтому и называется «Археопарк», потому что создан из археологических предметов.

На своего рода стендах представлены самые важные исторические события и личности. Рядом с ними располагаются инсталляции томского художника Ильи Маломощенко. Его ассамбляжи также рассказывают об истории города. Здесь можно найти изображения известного сибирского книгоиздателя Петра Макушина, этнографа и публициста Григория Потанина, ботаника Порфирия Крылова, а также элементы знаменитой томской деревянной архитектуры — ворота и наличники (естественно, с котиком).

А еще в парке есть столбы с орнаментами татарской керамики, части которой также находили при раскопках на Воскресенской горе.

Сейчас парк практически готов. Его официальное открытие запланировано на января 2025 года.

Фото: Савелий Петрушев

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