Новые «Рождественские декорации» развешивают на пр. Ленина в Томске

В Томске устанавливают новые консоли «Рождественские декорации» на пр. Ленина на участке от Лагерного сада в направлении пл. Ново-Соборной.

Как сообщает пресс-служба мэрии, иллюминацию, что висела здесь раньше, перенесут на участок пр. Ленина от пер. 1905 года в направлении Центрального рынка.

— Рабочие в сжатые сроки должны установить иллюминацию, в ближайшее время она засияет для всех томичей. Также районные администрации продолжают работать с индивидуальными предпринимателями, объектами соцсферы и прочими для украшения фасадов, — сказал заместитель мэра Томска по благоустройству Николай Глебович, отметив, что на сегодняшний день уже украшено порядка 1300 объектов.

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