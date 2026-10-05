В Томске 15 октября откроется выставка «Флора Сибири» в Кабинете Пушкинского

5 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина

На следующей неделе, 15 октября, в томском Кабинете Пушкинского откроется выставка «Флора Сибири: художественное исследование». Проект включает ботанические иллюстрации из фондов Научной библиотеки ТГУ и произведения томской художницы Елизаветы Клеванцевой. Таким образом, выставка объединяет два подхода к изучению форм растений — научно-документальный и художественно-пластический, сообщают организаторы.

В основу проекта лег первый иллюстрированный свод растений Российской империи «Flora Rossica», изданный в 1784–1788 годах по итогам экспедиции из Санкт-Петербурга в Китай под руководством ученого Петера Симона Палласа.

Фото: Сибирский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина

— Книга стала выдающимся образцом типографского искусства и вошла в библиотеки многих научных учреждений, а также — в личные коллекции просвещенных ценителей роскошных и иллюстрированных изданий. В фонде НБ ТГУ хранятся два экземпляра «Flora Rossica». Один из них, в котором все листы переплетены в цельный кожаный переплет, поступил в составе личной библиотеки устроителя Сибирского университета В.М. Флоринского (1834–1899). Другой экземпляр, без переплета, принадлежал к библиотеке графа Г.А. Строганова (1770–1857), подаренной его сыновьями первому университету в Сибири, — рассказывает Кирилл Конев, заведующий отделом рукописей и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ. — В 2025 году экземпляр был передан в Региональный центр консервации и реставрации ТГУ. Заведующая сектором реставрации и консервации Вероника Журавлёва провела консервацию, механическую чистку и реставрацию отдельных листов. А в этом году впервые после долгого хранения и реставрации некоторые замечательные гравюры с изображениями образцов российской флоры предстанут перед посетителями выставки.

Фото: Сибирский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина

В свою очередь, керамистка Елизавета Клеванцева обращается к «Flora Rossica». Её произведения разместятся во внутреннем пространстве Кабинета Пушкинского и будут представлять собой несколько самостоятельных серий, объединенных общим замыслом и экспозиционным решением.

— Елизавета работает с керамикой как с основным медиумом, что внутри выставки позволяет и символически, и буквально выйти за пределы плоскости и мыслить формы шире. Специально к проекту художница создаст пласты, объекты и книгу художника. Все это многообразие становится способом подойти к темам заботы и памяти: здесь растение выступает не только объектом изучения, это обращение к более вдумчивому взгляду на природу и на самих себя, — добавляет куратор Софья Шипицына.

Фото: Сибирский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина

Экспозиция будет обновляться в середине каждого месяца — на смену одним ботаническим иллюстрациям из «Flora Rossica» будут приходить другие. Выставка будет сопровождаться обширной параллельной программой с кураторскими экскурсиями, лекциями, ридинг-группами с приглашенными специалистами. Также в рамках проекта пройдет творческая встреча с художницей проекта Елизаветой Клеванцевой.

Открытие 15 октября в 18:30 в Кабинете Пушкинского на пятом этаже нового здания Научной библиотеки ТГУ на пр. Ленина, 34а. Экспозиция работает до 31 января 2027 года.

Кабинет Пушкинского — посольство ГМИИ им. А.С. Пушкина в Томском государственном университете. Он находится на пятом этаже нового здания Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, 34а). Это одновременно тематический читальный зал, выставочное пространство и площадка для проведения бесплатных лекций на тему искусства со спикерами из разных уголков страны.

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