18+
18+
РЕКЛАМА

В томском кафе «Кинцуги» пройдет фотовыставка «Иттай»: прием заявок до 23 октября

Город, Конкурсы и акции, Томские новости, интересные новости Томска конкурсы фотохудожники заведения томский общепит где экспонироваться молод В томском кафе «Кинцуги» пройдет фотовыставка «Иттай»: прием заявок до 23 октября

Томское кафе «Кинцуги» приглашает фотографов принять участие в выставке «Иттай», которая откроется 1 ноября. До 23 октября организаторы принимают работы, посвящённые природным формам, изменениям ландшафта и следам разрушения.

В основе будущей экспозиции — философия кинцуги и концепция «иттай», означающая единство. Организаторов интересуют фотографии, на которых запечатлены спиралевидные узоры, процессы восстановления или разрушения природного ландшафта, а также отдельные детали — трещины, сколы, щели и следы эрозии.

При этом работы могут рассказывать не только о гармонии в природе, но и о нарушении её целостности.

Конкурс открыт для всех желающих. Чтобы принять участие, необходимо до 23 октября заполнить анкету, ссылка на которую размещена в профиле кафе «Кинцуги». В заявке нужно указать имя или псевдоним, добавить ссылку на папку с одной–пятью фотографиями и, при наличии, на свои соцсети или портфолио.

Итоговый состав экспозиции определит куратор. Главными критериями отбора станут визуальная выразительность снимков и их связь с концепцией выставки. Выбранные фотографии разместят в виде единой спиральной композиции.

Увидеть выставку можно будет с 1 ноября в раменной «Кинцуги» на пр. Ленина, 85а.

Напомним, ранее рядом с заведением открылся арт-объект «Хрупкий Томск».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Со следующей недели в Томской области начнут платить за отстрел медведей

2 октября 2026
Томские новости

Режим повышенной готовности ввели в Томской области из-за активности медведей

25 сентября 2026
Томские новости

В Томском художественном музее откроется выставка Дениса Раудсеппа

2 октября 2026
Томские новости

Уличный спектакль «Карусель» покажут сегодня в Музейном саду Томска

26 сентября 2026
Рассказано

Изучая недра. В Томском политехе отметят юбилей горно-геологического образования первым тематическим форумом

12 октября 2026
Книги

Артефакты. Зачем музею кабинет для странных книг

15 сентября 2026
Томские новости

Томичка лишилась 40 тыс. рублей в попытке купить топовые смартфоны в интернете

13 сентября 2026
Томские новости

Запланированную на завтра проверку систем оповещения в Томской области перенесли

6 октября 2026
Томские новости

Почти 125 тысяч сибирских семей управляют умными сервисами для дома через смартфон

28 сентября 2026