В томском кафе «Кинцуги» пройдет фотовыставка «Иттай»: прием заявок до 23 октября

13 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Томское кафе «Кинцуги» приглашает фотографов принять участие в выставке «Иттай», которая откроется 1 ноября. До 23 октября организаторы принимают работы, посвящённые природным формам, изменениям ландшафта и следам разрушения.

В основе будущей экспозиции — философия кинцуги и концепция «иттай», означающая единство. Организаторов интересуют фотографии, на которых запечатлены спиралевидные узоры, процессы восстановления или разрушения природного ландшафта, а также отдельные детали — трещины, сколы, щели и следы эрозии.

При этом работы могут рассказывать не только о гармонии в природе, но и о нарушении её целостности.

Конкурс открыт для всех желающих. Чтобы принять участие, необходимо до 23 октября заполнить анкету, ссылка на которую размещена в профиле кафе «Кинцуги». В заявке нужно указать имя или псевдоним, добавить ссылку на папку с одной–пятью фотографиями и, при наличии, на свои соцсети или портфолио.

Итоговый состав экспозиции определит куратор. Главными критериями отбора станут визуальная выразительность снимков и их связь с концепцией выставки. Выбранные фотографии разместят в виде единой спиральной композиции.

Увидеть выставку можно будет с 1 ноября в раменной «Кинцуги» на пр. Ленина, 85а.

Напомним, ранее рядом с заведением открылся арт-объект «Хрупкий Томск».

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