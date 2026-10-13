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Дизайн-код для контейнерных площадок разработали в Томске

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В Томске разработали дизайн-код для контейнерных площадок. Им будут руководствоваться при ремонте или строительстве мест для сбора отходов. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

— В данный момент в Томске функционируют более тысячи контейнерных площадок, которые обустраивались в разные периоды времени. Их состояние и внешний вид отличаются друг от друга. Наша задача в перспективе привести контейнерный парк и площадки к единообразию, — цитирует пресс-служба первого заммэра Владимира Радула.

По его словам, соблюдать утверждённый дизайн-код обязаны и администрация, и управляющие компании, и юридические лица.

Напомним, ранее томский Центр развития городской среды также разрабатывал дизайн площадок для сбора отходов.

Иллюстрации: пресс-служба мэрии

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