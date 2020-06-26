В Томске разработали дизайн площадок для сбора отходов

Томский Обзор / Фото: 26 июня 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Специалисты Центра развития городской среды Томской области разработали варианты дизайна площадок для сбора твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

При разработке дизайна площадок специалисты использовали опыт Финляндии, Швеции и других стран.

«Проект разрабатывался месяц и дорабатывался ещё в течении года. Работа велась совместно с САХ. В рамках разработки прошли обсуждения с экспертами градосовета, также было проведено натурное исследование существующих площадок ТКО», сообщил руководитель центра Константин Казанцев.

По его словам, предложенный вариант контейнерных площадок позволяет собирать мусор с учетом санитарно-экологических требований, а также ограничить доступ к мусору животных и птиц. Конструкция защищает накопленные отходы от порывов ветра и не дает им разлетаться по двору. Помимо этого, площадки нового типа имеют эстетичный внешний вид.

«Рекомендации по обустройству площадок для сбора мусора отличаются в зависимости от района, в котором они расположены. Для мест исторической застройки оформление включает деревянные элементы, для спальных — металлические элементы и сетку», — сказал Константин Казанцев.

Он также добавил, что тестовые варианты новых площадок ещё не создавались, однако в нескольких районах города ведется работа по просчету их реализации.

В свою очередь заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто отметил, что уже в 2020 году новые площадки для сбора ТКО могут появиться в муниципалитетах региона.

«Предложенный дизайнерами центра вариант обустройства таких площадок позволяет сделать их безопасными и удобными для жителей, а также обеспечить порядок во дворах и на придомовых территориях», — прокомментировал вице-губернатор.

Иллюстрации: tomsk.gov.ru

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