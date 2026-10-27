Посвящение через погружение: «Томскнефть-классы» Стрежевого приняли пополнение

27 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В октябре в Стрежевом прошла церемония посвящения для 25 учеников нового «Томскнефть-класса».

Увлекательный квест и командная работа, занимательное погружение в нефтяные профессии, важные напутствия и большой праздничный торт. Как проходил процесс инициации — рассказываем в нашем материале.

Нефтяные профессии на практике

Погружение в профессию Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Разделившись на команды, ребята разошлись по станциям, где их уже ждали старшие коллеги — будущие выпускники «Томскнефть-класса» и молодые специалисты «Томскнефти». Игротехники объясняли новичкам задания, проверяли точность их выполнения и помогали командам справиться с «производственным планом».

Построить из соломинок трубопровод и испытать его на герметичность, проверить в деле суперсилу сорбентов; ловко оперируя джойстиками, отсыпать мини-спецтехникой крошечную кустовую площадку; соорудить из бумаги, фольги и прочей канцелярии макет резервуара, похимичить в полевой лаборатории и замешать в огромной колбе настоящий автомобильный бензин… Ребята с интересом и азартом проходили первое погружение в будущую профессию.

Участники квеста Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

И даже получили возможность оставить в ней свой первый след: на станции «Знак качества» школьники ставили отпечатки ладоней на именных памятных листах с пожеланиями и подписями топ-менеджеров компании. А после церемонии получили эти «свидетельства» в подарок.

За каждую пройденную станцию в удостоверении ученика «Томскнефть-класса» ставили отметку — это их первые профессиональные баллы, начало собственной «нефтяной истории».

Знак качества школьников Фото: пресс-служба «Томскнефти»

Такой формат «знакомства» оценили все новобранцы, рассказала старшеклассница Маргарита Зубко. Школьники узнали много нового о нефтяной отрасли и предприятии.

Ученица Маргарита Зубко Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

— Это своего рода профориентация, чтобы нам было проще определиться с будущей профессией. Надеюсь, что такие мероприятия будут проходить чаще, — говорит она.

Старшеклассник Глеб Куманец Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

— После учёбы я хочу работать в «Томскнефти», а «Томскнефть-класс» позволит мне за два года получить знания, которых не будет у других моих сверстников. Это большое преимущество в дальнейшей учёбе и при трудоустройстве, — отметил Глеб Уманец.

Заместитель генерального директора «Томскнефти» по перспективному планированию и развитию производства Руслан Маннанов отметил:

Заместитель генерального директора «Томскнефти» по перспективному планированию и развитию производства Руслан Маннанов Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

— Для нас важно, чтобы ребята ещё в школе могли познакомиться с нефтяной отраслью и задуматься о будущей профессии. «Томскнефть» заинтересована в подготовке молодых специалистов, которые в дальнейшем смогут прийти работать в компанию. Поэтому такие встречи и проекты для нас особенно значимы.

Участники посвящения Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Эти мероприятия — часть комплексной программы компании по работе с кадровым потенциалом «Шаг в будущее». Она построена по схеме «школа — вуз — предприятие». На базе двух городских школ работают профильные «Томскнефть-классы» для десяти- и одиннадцатиклассников. Углублённое изучение профильных предметов здесь тесно соседствует с профориентацией, знакомством с нефтяной отраслью и востребованными в ней специальностями.

Для школьников организуют экскурсии на предприятие, встречи с первыми руководителями «Томскнефти» и представителями разных направлений производства, молодые и опытные нефтяники делятся с ребятами своими историями успеха и отвечают на вопросы, для них устраивают профориентационные сессии в Учебном центре предприятия, дни открытых дверей и встречи со студентами профильных специальностей.

Тесно взаимодействуют со школьниками и молодые специалисты «Томскнефти», организовывая для них полезные тренинги, в том числе по коммуникации, тайм-менеджменту и искусству презентации, дают возможность развить навыки на деловых играх. И такая поддержка, как отмечают старшеклассники, не просто ценна — она бесценна.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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