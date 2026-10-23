Политехнические династии. Лукутины-Алимовы: пять поколений политехников

23 октября 2026 / Томский Обзор

Для семьи Лукутиных-Алимовых Томский политехнический — не просто место работы. Это пространство, в котором познакомились родители, выросли дети и сложились судьбы нескольких поколений.

Оба деда, бабушка, отец, мама и дядя — все политехники. Теперь эту традицию продолжают уже внуки.

Совместный проект Томского Обзора и ТПУ к 130-летию вуза Политехнические династии рассказываем истории семей

В новом материале проекта к 130-летию Томского политеха продолжаем рассказывать о еще одной династии политехников.

Двор, где всё начиналось

Борис Лукутин Фото: Савелий Петрушев

Борис Лукутин родился в Томске в 1948 году и вырос в историческом политеховском доме на пр. Ленина, 43 — том самом, где жили сотрудники университета. Двор был тесный и живой: дети одного возраста, самодельные футбольные площадки, карбидные взрывы — куда же без научного баловства! Один из соседей, Степан Сулакшин (известный геолог, патриарх сибирской научной школы бурения), как-то строил в гараже что-то вроде багги — никто, впрочем, так и не видел, чтобы он на нём ездил. Родители устраивали вечеринки, все друг друга знали.

Ленина, 43 — Физический корпус ТПУ. Он стоит на перекрестке проспекта Ленина и улицы имени академика Усова. Жилые квартиры расположены во флигеле, выходящем на ул. Усова. Фото: Серафима Кузина

— Хороший уютный двор был. Там мы с женой познакомились, — вспоминает Борис Лукутин.

В том же дворе жила Наталья — дочь будущего академика Олега Алимова. С девочкой Борис поддерживал дружеские отношения. Не помешало им и расстояние, когда семья Алимовых перебралась в Киргизию.

Отец. Фронт. Кафедра

Владимир Алексеевич и Ольга Филипповна с сыновьями Фото: из архива семьи Лукутиных

Владимир Алексеевич Лукутин приехал в Томск в 1945 году — сразу после войны, которую прошёл фронтовым связистом. Поступил в институт инженеров железнодорожного транспорта, познакомился со студенткой ТГУ Ольгой — будущей женой. В аспирантуру Политехнического его позвал заведующий кафедрой Щербаков. Пришёл — и остался на 33 года. Был деканом электроэнергетического факультета, заведующим кафедрой теоретических основ электротехники.

Владимир Лукутин вручает зачетки старосте первого курса Фото: Из архива Лукутиных

Студенты его любили. На парте в одной из аудиторий кто-то написал: «Душа-человек». Голос он не повышал никогда — но не выполнять его указания никому в голову не приходило. Дома Владимир Алексеевич был таким же основательным: водил детей в лыжные походы, был непоколебимым авторитетом. После выхода на пенсию занялся живописью и резьбой по дереву. Рисовал пейзажи, делал копии Серова и Шишкина, дарил резные шкатулки родным и друзьям. Художественный талант достался ему от отца-литейщика — по семейному преданию, он видел самого Льва Толстого и позднее отлил скульптуру писателя, идущего за плугом.

Страницы семейной истории. Слева на фото — Владимир Лукутин Фото: Савелий Петрушев

— Отец был хороший, грамотный специалист. С ним всегда можно было поговорить о чем-то. Я с ним был даже ближе, чем с матерью. Всегда мог что-то посоветовать. Такая опора в жизни, — вспоминает Борис Лукутин.

Борис Лукутин вспоминает, как в детстве впервые попал на кафедру к отцу. Там собирали физическую модель энергосистемы: шкафы с трансформаторами, дросселями, резисторами вместо линий электропередачи, измерительные приборы, рубильники, лампы. Рядом крутились аспиранты, что-то гудело и светилось.

— Это произвело мощное впечатление. Яркое, детское, — признаётся он.

Луна, горы и горные породы

Модель автоматической межпланетной станции «Луна-24», в разработке которой участвовал тесть Бориса Лукутина, можно увидеть в музее ТПУ Фото: Пресс-служба ТПУ

Судьба Олега Дмитриевича Алимова, тестя Бориса Лукутина, складывалась непросто. Он родился в 1923 году в Новосибирске. Отец Олега, журналист Дмитрий Алимов, стоял у истоков сибирской советской прессы — газеты «Советская Сибирь», журнала «Сибирские огни», первой радиостанции города. За это и поплатился: арест, Соловки. Потом ссылка в Каргасок — туда жена привезла троих детей. В 1937 году, уже в Асине, куда перебралась семья, Дмитрия Алимова арестовали в последний раз, а в 1938-м расстреляли.

Олег в 1941 году поступил в Томский индустриальный институт — и ушёл на фронт. Вернулся в 1945-м, восстановился на второй курс Политехнического и в 1949 году с отличием окончил механический факультет. Кандидатскую защитил без аспирантуры, докторскую — в 1959-м. В итоге Олег Дмитриевич стал одним из создателей научной школы горного машиноведения. Его разработки ушли буквально в космос: буровой модуль в составе межпланетной станции «Луна-24» взял пробы грунта с поверхности Луны и доставил их на Землю. След его научной школы остался в экспериментах «Венера-14» и «Венера-15» — советских межпланетных станций для изучения Венеры.

С 1965 года Алимов работал в Киргизии, стал академиком Киргизской академии наук, вице-президентом и исполняющим обязанности президента республиканской академии наук.

Второе поколение

Борис Лукутин Фото: Савелий Петрушев

Пример отца, его коллег и выраженный с детства интерес к «железу» определили путь Бориса Лукутина. Закончив школу с медалью, он поступил на факультет автоматики и вычислительной техники. Сюда же, но на другое направление — «Прикладная математика и программирование» — попала и знакомая с детства Наталья Алимова. Дружба переросла в симпатию, и на четвертом курсе молодые люди сыграли студенческую свадьбу, соединив две семьи политехников.

После окончания вуза Борис стал младшим научным сотрудником в Политехе. Супруга распределилась в НИИ Автоматики и электромеханики при родном вузе, а затем пошла в аспирантуру, где помогала создавать алгоритмы для буров, которые должны были собирать образцы лунного грунта. После этого она осталась работать доцентом на кафедре прикладной математики — вела различные дисциплины у студентов.

Когда Борис Лукутин занялся автономными системами электропитания для подземных машин, Алимов подбросил парню идею, определившую его дальнейшую научную карьеру — заняться микрогидроэнергетикой для горных районов Киргизии. Помог нужными контактами и работа пошла. Вместе с коллегами Лукутин выполнял хозконтракт — учёные разрабатывали систему стабилизации напряжения, генерируемого гидростанциями. Получившийся продукт даже был запущен в серийное производство.

Лукутины на природе Фото: из архива семьи Лукутиных

— Делали продукцию «железную» на заводе — продвинули микрогидроэнергетику в Киргизии. Получилась довольно приличная работа с внедрением, — рассказал Борис Лукутин.

Так как идеи ученого нашли практическое применение, он решил заняться докторской, которую защитил в 1991 году.

— Прямо в общежитии для аспирантов отмечали. Профессура пришла, почти по-походному. Сейчас такого уже не бывает, — смеётся он.

Третье поколение

Семья Лукутиных. Верхний ряд, слева направо: Олег, Владимир Алексеевич, Елена, Наталья Олеговна, Борис Владимирович; нижний ряд: Ольга Филипповна, Алексей Владимирович Фото: из архива семьи Лукутиных

Дочь Бориса и Натальи Лукутиных, Елена, стала доцентом кафедры теоретической и общей электротехники — той самой, которой заведовал её дед Владимир Алексеевич. Окончила факультет автоматики и вычислительной техники с отличием, потом аспирантуру — мечтала преподавать ещё со школы.

Сын Лукутиных — Олег — после окончания Политеха пошёл в энергетику: занимается электронагревом промышленных установок, греющим кабелем для шахт, нефтепроводов, транспортёров. По характеру — в деда, отца матери.

— Как бульдозер. Если что-то втемяшится — будет делать, пока либо лоб не расшибёт, либо результата не добьётся, — говорит о сыне Борис Лукутин.

«Политех — фирма»

Борис Лукутин Фото: Савелий Петрушев

Борис Лукутин заведовал кафедрой около двадцати лет, прошёл вместе с ней через преобразования в институты и школы,. О студентах говорит без снисхождения, но и без огульной критики. Но звёздочки среди молодых людей есть — и это главное, считает преподаватель.

— Политех — часть моей жизни и образа жизни. Ты в обойме, постоянно заряжен. Разнообразная, творческая работа, — говорит Лукутин. — Политех, конечно, фирма. Мы стараемся держаться и соответствовать.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Савелий Петрушев

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