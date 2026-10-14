Историк Иван Атапин прочитает в Томске курс лекций об архитектуре города

14 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

С 24 октября в томском Доме искусств стартует курс лекций историка Ивана Атапина «Томск: четыре века архитектуры и градостроительства». Он будет посвящён тому, как менялся облик города — от первых деревянных построек до современных зданий.

Курс состоит из пяти лекций, охватывающих основные этапы архитектурной истории Томска. Слушателям расскажут, как город из военного форпоста превратился в губернский центр, какие стили определяли его застройку в XIX веке и почему начало XX столетия называют «золотым веком» томской архитектуры.

Отдельные встречи посвятят советскому периоду и архитектуре 1990–2000-х годов. На примере городских зданий Иван Атапин объяснит особенности разных направлений и их связь с историческими и культурными процессами.

В программу войдут архивные материалы и личные наблюдения лектора. Организаторы отмечают, что курс рассчитан как на тех, кто уже интересуется историей Томска, так и на слушателей без специальной подготовки.

Лекции будут проходить по субботам в 16.00 в Доме искусств (ул. Шишкова, 10). Стоимость посещения одной встречи — 700 рублей. Возрастное ограничение — 16+.

Иван Атапин — историк архитектуры, исследователь, сотрудник музея «Профессорская квартира» и Томского государственного университета. Он занимается изучением сибирской архитектуры, в том числе архитектурного авангарда. В 2025 году в издательстве музея «Гараж» вышла его книга «Утопия в снегах. Социально-архитектурные эксперименты в Сибири, 1910–1930-е».

Ранее «Томский Обзор» рассказывал об исследовании Атапиным биографии архитектора Викентия Оржешко, автора знаменитого Дома с драконами, и о его лекции, посвящённой истории томского капрома.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».