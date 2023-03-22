Архитектура XXI века: 7 фактов из истории томского капрома

22 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Констанин Попов

Постройку 1990–2000 годов, для которой характерно смешение стилей и яркие колоритные решения, доходящие иногда до абсурдности, называют архитектурой капиталистического романтизма.

В обыденной жизни мы сталкиваемся с ней почти каждый день, когда проходим мимо очередного торгового центра или офисного здания. Но задумываемся ли мы, чем руководствовался их архитектор при проектировании объекта? Закладывался ли какой-то смысл в детали? Почему были использованы такие выбивающиеся из городского ритма броские цвета?

Семь фактов из истории томского капрома мы узнали на лекции историка и искусствоведа Ивана Атапина «Из грязи в князи: архитектура Томска 1990–2000-х годов», которая проходила в Доме искусств в рамках благотворительной книжной ярмарки и лектория литературной студии «Про текст».

Лекция Ивана Атапина в Доме искусств Фото: Владимир Дударев

Понятие «капиталистический романтизм» появилось совсем недавно и является «отечественной разработкой» московских и питерских исследователей архитектуры — Даниила Веретенникова, Александра Семёнова и урбаниста Гавриила Малышева. Они предпочитают называть им не конкретный стиль, а скорее используют, чтобы объединить здания, построенные в 1990-2000-х годах и характеризующиеся определенными общими чертами — смешение различных архитектурных направлений, использование в строительстве высоких технологий и современных материалов, проявление разных форм фасадизма (термин, пришедший с Запада и обозначающий метод, при котором фасадная часть, чаще всего исторических зданий, встроена в современную постройку. Ярким примером фасадизма в России служит тамбовский ТЦ «Дом купца Аносова», где историческое здание буквально замуровано в другой дом — прим. ред.).

Принято считать, что застройка капиталистического романтизма преобладает в таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург и Казань (именно в Казани находится здание-символ капрома — ТЦ «Кольцо», куда с некоторых пор даже водят экскурсии — прим. ред.). В Томске это архитектурное явление тоже присутствует и с годами все чаще вызывает исследовательский интерес как у архитекторов, так и у горожан.

Иван Атапин Фото: Владимир Дударев

— Кто-то из вас, наверняка, задаст вопрос: «Зачем изучать эти странные здания, ведь мы их видим сами каждый день?» Но, на мой взгляд, уже прошла та необходимая временная дистанция, которая отделяет нас от самого противоречивого и пугающего периода не только в архитектуре, но и в истории страны. Сейчас мы несомненно живем в другое время и при абсолютно другой архитектуре. Уже уходит в прошлое, как эти здания возводились, вместе с тем, как уходят их архитекторы, архивы, проекты. Уже никто не может рассказать нам, зачем они использовали тонированное синее стекло... К большому сожалению, упускается тот момент, когда мы можем непосредственно от участников событий узнать, чем они руководствовались. Поэтому мой призыв — собирать помаленьку эти материалы, ведь они уже стали историей и требует изучения, — сообщил слушателям лекции «Из грязи в князи: архитектура Томска 1990–2000-х годов» историк и искусствовед Иван Атапин.

Что уже известно о томском капроме и какие интересные факты упомянул в своей лекции Иван Атапин, расскажем в нашем материале.

1. Веяние новой архитектуры

Отделение Центрального банка (Комсомольский проспект, 68) Фото: Серафима Кузина

Капиталистический романтизм появился в России почти сразу же после развала СССР как региональная разновидность западного постмодернизма. В Томске одним из первых объектов капрома стало кирпичное здание отделения Центрального банка на площади Кирова. Его строительство началось в 1992 году по проекту архитектора Геннадия Скуратова, и оно было уникальным для того времени, потому что заметно выделялось среди однотипной советской постройки не только цветовым сочетанием фасада, но и ассиметричной формой здания.

— Скорее всего Геннадий Скуратов вдохновлялся работами самого блестящего постмодернистского архитектора Запада Майкла Грейвса. В его архиве я нашел подобные эскизы зданий, но только те были созданы в начале 70-80 годов прошлого века, и у Грейвса не было красного кирпича, а был гранит и бетон, — рассказывает Иван Атапин. — Мне кажется, проекты американского архитектора чем-то напоминают наше здание на площади Кирова. Там мы тоже видим эту постмодернистскую асимметрию, столбы — и в совокупности это, конечно, выглядит очень свежо.

Фото: Серафима Кузина

Иван также подчеркнул, что в отличии от застройки советского периода большая часть элементов в капроме нефункциональна, например, как кирпичные столбы томского банка. Согласно городской легенде, внутри них якобы хранятся деньги, поэтому здание часто называют «элеватором», отметил Иван. Но на самом деле столбы пустые и служат скорее — для придания дополнительного объема. Нам же кажется, что они олицетворяют некое подобие античных колонн, но только представших в современной постмодернистской форме.

2. ТЦ «Галерея» — уменьшенная копия пассажа Второва

ТЦ «Галерея» на Ленина, 137 Фото: Игорь Фаткулин, из архива издания

Торговый центр «Галерея» находится на пересечении переулка 1905 года и проспекта Ленина. Его часто путают с дореволюционной постройкой: оно не кричит о себе, не цепляет взгляд яркими цветами как многие другие здания капрома, а, наоборот, — очень тактично вписано в городское пространство и своим скошенным углом и отделкой отсылает нас к пассажу Второва в стиле модерн (бывший магазин «1000 мелочей», подробнее историю этого здания читайте по ссылке — прим. ред.).

— В одном из своих интервью архитектор «Галереи» Владимир Муленок признался, что хотел построить уменьшенную копию пассажа, чтобы создать, по его словам, прогулочную зону, чтобы мы шли от пассажа и заканчивали на «1905-м» таким же маленьким «пассажем», — рассказывает Иван Атапин.

Пассаж Второва Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Идея оказалась интересной, но почему именно здесь решили построить уменьшенную копию известного здания? Этот участок являлся бойким торговым местом, куда всегда приходили люди, и был застроен двухэтажными и трехэтажными купеческими домами. Один из них, который, кстати, был построен еще в самом начале XIX века, Владимир Муленок попытался сохранить — согласно проекту, он должен был примыкать к торговому центру справа. Но позднее концепция здания изменилась, и о маленьком каменном доме со столетней историей теперь напоминает лишь неоштукатуренный боковой фасад «Галереи» по переулку 1905 года:

— Муленок решил не сносить старый домик, а пристроить к нему пассаж примерно такой же высоты. Это очень редкий случай, когда архитектор решил сохранить здание, но заказчик его снес. Справа теперь там голая стена, а вся идея архитектора рассыпалась. Но если все это отбросить мысленно, то я считаю, что это лучший пример капрома не только в Томске, но и, наверное, в Западной Сибири, потому что это максимально нейтральное здание, оно не говорит о себе, не притягивает внимание, очень тактично расположено. Просто вокруг все необходимое для его понимания снесли, повесили вывески, застроили высокими зданиями и теперь нам непонятно, о чем оно должно говорить, но если бы эти малоэтажные домики остались, то ощущение было бы совсем другое, — считает Иван.

3. Big City построен, чтобы закрыть вид на Театр драмы

ТЦ Big City на Ленина, 80а Фото: Игорь Фаткулин, из архива издания

Самый известный образец томского капиталистического романтизма — это торговый центр Big City на Ленина, который возводился к 400-летию Томска как «подарок городу». Но цель архитектора Олега Лещинера стояла не только в том, чтобы сделать красивый привлекательный объект, но и в том, чтобы органично его вписать в городской контекст и соотнести с окружающими постройками, в частности поэтому — многие детали нового здания тоже были взяты с пассажа Второва, который находится напротив:

— Эти большие окна, витрины, цоколь, который сделан в стиле пассажа с облицовкой гранита рустованными линиями, цвет такой же бежевый — все очень похоже на соседнее здание, но в отличие от пассажа здесь еще и появилась башня. Она перекликается с другой башней, которая расположена на соседнем доме купца Голованова (в этом доме на Ленина, 105 сейчас находится городская дума. Само же здание было построено известным томским архитектором Константином Лыгиным в конце XIX века — прочитать о его проектах можно тут — прим. ред.), и была очень нужна, чтобы закрыть вид на Театр драмы, — рассказывает Иван. — На мой взгляд, это очень интересное, умное и нетипичное решение, но как его реализовали, конечно, оставляет желать лучшего. Новые строительные материалы взяли вверх, и заказчик просто решил сосредоточиться на синей кровле и зеркальных окнах, что во многом изменило первоначальную идею архитектора.

Big City тоже перенял некоторые детали от пассажа Второва Фото: Павел Андрющенко, из архива издания

Еще Big City примечателен тем, что на нем есть маскароны в формы головы человека и быка с кольцом. В одном из интервью архитектор определил стиль здания словами — «как будто оно здесь и стояло». И на самом деле — вид, который сейчас открывается с Главпочтамта, запоминается и во многом отражает архитектурное разнообразие города, благодаря такому неоднозначному сочетанию прошлого и современности.

Маскароны Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Не менее известные работы Олега Лещинера — это драматический театр «Версия» и отель «Тоян», которые, по мнению Ивана, напротив, сильно выбиваются из общего ритма города. Первое здание изначально планировалось как частный дом, но в последний момент к нему был пристроен зрительный зал, и в итоге получился театр, фасад которого, как отметил Иван, за счет дробности и измельчения деталей выглядит очень перегружено. Хотя в Томске немало людей, считающих «Версию» оммажем томской архитектуре.

Театр «Версия» на Белинского, 40 Фото: Игорь Фаткулин, из архива издания

Второе было построено на исторической территории, где раньше стояли два деревянных дома, причем по легенде в одном из них жил Григорий Потанин (на самом деле он проживал на другой стороне улицы — прим. ред.), а совсем рядом до сих пор сохранился доходный дом купца Андреева, который сейчас сильно резонирует с отелем. Но все же надо отдать должное архитектору нового здания — к историческому прошлому города он отсылает нас впечатляющим флюгером с датой основания Томска — 1604.

Отель «Тоян» на Обрубе, 2 Фото: Игорь Фаткулин, из архива издания

— В дореволюционной архитектуре города было много флюгеров, их очень любили, в центре Томска буквально каждый дом был увенчан флюгерами. Просто их удалось сохранить максимум два-три. И архитектор Олег Лещинер решил повторить эту традицию — изюминка интересная, и с Воскресенской горы открывается неплохой вид, — говорит Иван.

4. Брат-близнец особняка Хомича

Дом на Белинского, 21 Фото: Серафима Кузина

По мнению, Ивана Атапина, дом на Белинского, 21 своими декоративными элементами напоминает находящийся по соседству известный томский особняк Хомича. О своих наблюдениях он рассказал слушателям лекции:

— Я очень часто ходил мимо особняка и постоянно думал: «Как же можно было с таким прекрасным зданием построить такое...» Но как-то раз я перешел на другую сторону улицы и увидел, что архитекторы хотели скопировать его и воплотить в новом здании. Они пытались сделать отсылки, тактично вписать кирпичный дом, чтобы вместе это выглядело как единый ансамбль, но идея не была доведена до ума, и в итоге повторить особняк удалось лишь на треть.

Особняк Хомича на Белинского, 19 Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Иван увидел сходство домов в симметрично расположенных эркерах, шпилях, треугольных фронтонах и башнях. Хотя у современного здания есть и свои особенности, например, окна-бойницы. Сам новый дом со стороны улицы трехэтажный, по высоте примерно на таком же уровне, что и особняк, но вот во дворе, в глубине сада, можно увидеть еще три надстроенных этажа. Создавался он по проекту Виталия Михайлика изначально как жилое здание, но в итоге стал офисом, что, впрочем, часто случается с застройкой капиталистического романтизма.

5. Институт бизнеса — пример томского фасадизма

Томский институт бизнеса на улице Заливная, 1б Фото: Игорь Фаткулин, из архива издания

В Томске не так много примеров фасадизма, когда историческое здание буквально замуровывается в новое. На лекции Иван привел один из них — это Томский институт бизнеса. Он назвал его «фасадизмом в кубе», потому что внутри этого нового здания оказалась даже не историческая постройка, а специально созданный современный домик, похожий на дореволюционный. В 2019 году Томский институт бизнеса даже попал в рейтинг самых уродливых зданий в России блогера Ильи Варламова, хотя, надо признаться, идея архитектора Александра Скрипкина была оригинальной:

— Он хотел, чтобы современное здание Томского института бизнеса вписалось в ландшафт участка с большим сосредоточением деревянной застройки дореволюционного периода. Более того, зеркальная стена нового дома должна была отражать их, за счет чего зритель видел бы только деревянный объем нового здания и отражение старых, — рассказывает Иван.

Но идея рассыпалась из-за отсутствия необходимых строительных материалов, и тогда, как признается архитектор в своих интервью, он решил довести здание до абсурда. На наш взгляд, это удалось. Томский институт бизнеса до сих пор вызывает неоднозначную реакцию и является предметом споров, хотя построен уже 15 лет назад.

6. Новая «старая» лавка

Дом на Карла Маркса, 18а Фото: Серафима Кузина

Еще один пример томского фасадизма находится среди старых купеческих домов и уютных атмосферных двориков на ул. Карла Маркса, 18а. Гуляя там, даже не сразу обратишь внимание на это небольшое здание с арочными окнами, потому что со стороны улицы оно одноэтажное и выглядит очень неприметно. Но первое впечатление — обманчиво.

До революции на месте этого дома располагалась купеческая лавка, в начале двухтысячных ее снесли и построили такую же заново, сделав к ней сначала одну пристройку на два этажа выше, а затем еще одну, но уже пятиэтажную. Иван советует посмотреть на получившееся здание сбоку или с другой стороны улицы, чтобы в полной мере оценить архитектурную идею:

Вид здания с боковой стороны Фото: Серафима Кузина

— Это такой фазадизм «на максималках», когда попытались сохранить историческое здание, но для этого его разрушили и построили новое. Похожими остались только окна и то, на углах раньше были не просто накладные пилястры, а такие граненые колонны, но их, конечно же, не оставили.

7. Много башенок

На томских современных зданий очень часто можно заметить башенки Фото: Владимир Дударев

Уникальным для Томска, по словам Ивана Атапина, является феномен «башен», которые часто можно увидеть на высоких многоквартирных домах. Сами башни — это древний архитектурный элемент, который использовался, например, как смотровая площадка для отдыха или как как пункт воздушной обороны. Но томские современные башенки отличаются от своих предшественниц:

— Внутри них нет ничего, они пустые, и это, во-первых, дикое расходование строительного материала, во-вторых, отсутствие практической пользы, и, в-третьих, все они очень странных конфигураций, — считает Иван. — Но при этом многие люди действительно приезжают в Томск как туристы и говорят, какие у нас крутые башни.

Наибольшая их концентрация сосредоточена на проспектах Фрунзе, Кирова и Комсомольский. Один из примеров — жилой дом на Фрунзе, 86, построенный в 2001 году по проекту Александра Скрипника в красно-кирпичном стиле. Сколько на самом деле в Томске таких архитектурных объектов с башнями — трудно сказать. Как минимум, Иван своим слушателям показал шесть примеров. Пока эта тема мало изучена и архитекторы не часто обращаются к ней, но потенциал большой.

Жилой дом на Фрунзе, 86 Фото: Игорь Фаткулин, из архива издания

Прочитать о других томских зданиях капрома можно также в нашем материале Лукии Муриной, где вы найдете не только описание архитектурного облика современных домов, но и то, как них добраться.

Текст: Алёна Попова

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