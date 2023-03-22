Архитектура XXI века: 7 фактов из истории томского капрома
Постройку 1990–2000 годов, для которой характерно смешение стилей и яркие колоритные решения, доходящие иногда до абсурдности, называют архитектурой капиталистического романтизма.
В обыденной жизни мы сталкиваемся с ней почти каждый день, когда проходим мимо очередного торгового центра или офисного здания. Но задумываемся ли мы, чем руководствовался их архитектор при проектировании объекта? Закладывался ли какой-то смысл в детали? Почему были использованы такие выбивающиеся из городского ритма броские цвета?
Семь фактов из истории томского капрома мы узнали на лекции историка и искусствоведа Ивана Атапина «Из грязи в князи: архитектура Томска 1990–2000-х годов», которая проходила в Доме искусств в рамках благотворительной книжной ярмарки и лектория литературной студии «Про текст».
Понятие «капиталистический романтизм» появилось совсем недавно и является «отечественной разработкой» московских и питерских исследователей архитектуры — Даниила Веретенникова, Александра Семёнова и урбаниста Гавриила Малышева. Они предпочитают называть им не конкретный стиль, а скорее используют, чтобы объединить здания, построенные в 1990-2000-х годах и характеризующиеся определенными общими чертами — смешение различных архитектурных направлений, использование в строительстве высоких технологий и современных материалов, проявление разных форм фасадизма (термин, пришедший с Запада и обозначающий метод, при котором фасадная часть, чаще всего исторических зданий, встроена в современную постройку. Ярким примером фасадизма в России служит тамбовский ТЦ «Дом купца Аносова», где историческое здание буквально замуровано в другой дом — прим. ред.).
Принято считать, что застройка капиталистического романтизма преобладает в таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург и Казань (именно в Казани находится здание-символ капрома — ТЦ «Кольцо», куда с некоторых пор даже водят экскурсии — прим. ред.). В Томске это архитектурное явление тоже присутствует и с годами все чаще вызывает исследовательский интерес как у архитекторов, так и у горожан.
— Кто-то из вас, наверняка, задаст вопрос: «Зачем изучать эти странные здания, ведь мы их видим сами каждый день?» Но, на мой взгляд, уже прошла та необходимая временная дистанция, которая отделяет нас от самого противоречивого и пугающего периода не только в архитектуре, но и в истории страны. Сейчас мы несомненно живем в другое время и при абсолютно другой архитектуре. Уже уходит в прошлое, как эти здания возводились, вместе с тем, как уходят их архитекторы, архивы, проекты. Уже никто не может рассказать нам, зачем они использовали тонированное синее стекло... К большому сожалению, упускается тот момент, когда мы можем непосредственно от участников событий узнать, чем они руководствовались. Поэтому мой призыв — собирать помаленьку эти материалы, ведь они уже стали историей и требует изучения, — сообщил слушателям лекции «Из грязи в князи: архитектура Томска 1990–2000-х годов» историк и искусствовед Иван Атапин.
Что уже известно о томском капроме и какие интересные факты упомянул в своей лекции Иван Атапин, расскажем в нашем материале.
1. Веяние новой архитектуры
Капиталистический романтизм появился в России почти сразу же после развала СССР как региональная разновидность западного постмодернизма. В Томске одним из первых объектов капрома стало кирпичное здание отделения Центрального банка на площади Кирова. Его строительство началось в 1992 году по проекту архитектора Геннадия Скуратова, и оно было уникальным для того времени, потому что заметно выделялось среди однотипной советской постройки не только цветовым сочетанием фасада, но и ассиметричной формой здания.
— Скорее всего Геннадий Скуратов вдохновлялся работами самого блестящего постмодернистского архитектора Запада Майкла Грейвса. В его архиве я нашел подобные эскизы зданий, но только те были созданы в начале 70-80 годов прошлого века, и у Грейвса не было красного кирпича, а был гранит и бетон, — рассказывает Иван Атапин. — Мне кажется, проекты американского архитектора чем-то напоминают наше здание на площади Кирова. Там мы тоже видим эту постмодернистскую асимметрию, столбы — и в совокупности это, конечно, выглядит очень свежо.
Иван также подчеркнул, что в отличии от застройки советского периода большая часть элементов в капроме нефункциональна, например, как кирпичные столбы томского банка. Согласно городской легенде, внутри них якобы хранятся деньги, поэтому здание часто называют «элеватором», отметил Иван. Но на самом деле столбы пустые и служат скорее — для придания дополнительного объема. Нам же кажется, что они олицетворяют некое подобие античных колонн, но только представших в современной постмодернистской форме.
2. ТЦ «Галерея» — уменьшенная копия пассажа Второва
Торговый центр «Галерея» находится на пересечении переулка 1905 года и проспекта Ленина. Его часто путают с дореволюционной постройкой: оно не кричит о себе, не цепляет взгляд яркими цветами как многие другие здания капрома, а, наоборот, — очень тактично вписано в городское пространство и своим скошенным углом и отделкой отсылает нас к пассажу Второва в стиле модерн (бывший магазин «1000 мелочей», подробнее историю этого здания читайте по ссылке — прим. ред.).
— В одном из своих интервью архитектор «Галереи» Владимир Муленок признался, что хотел построить уменьшенную копию пассажа, чтобы создать, по его словам, прогулочную зону, чтобы мы шли от пассажа и заканчивали на «1905-м» таким же маленьким «пассажем», — рассказывает Иван Атапин.
Идея оказалась интересной, но почему именно здесь решили построить уменьшенную копию известного здания? Этот участок являлся бойким торговым местом, куда всегда приходили люди, и был застроен двухэтажными и трехэтажными купеческими домами. Один из них, который, кстати, был построен еще в самом начале XIX века, Владимир Муленок попытался сохранить — согласно проекту, он должен был примыкать к торговому центру справа. Но позднее концепция здания изменилась, и о маленьком каменном доме со столетней историей теперь напоминает лишь неоштукатуренный боковой фасад «Галереи» по переулку 1905 года:
— Муленок решил не сносить старый домик, а пристроить к нему пассаж примерно такой же высоты. Это очень редкий случай, когда архитектор решил сохранить здание, но заказчик его снес. Справа теперь там голая стена, а вся идея архитектора рассыпалась. Но если все это отбросить мысленно, то я считаю, что это лучший пример капрома не только в Томске, но и, наверное, в Западной Сибири, потому что это максимально нейтральное здание, оно не говорит о себе, не притягивает внимание, очень тактично расположено. Просто вокруг все необходимое для его понимания снесли, повесили вывески, застроили высокими зданиями и теперь нам непонятно, о чем оно должно говорить, но если бы эти малоэтажные домики остались, то ощущение было бы совсем другое, — считает Иван.
3. Big City построен, чтобы закрыть вид на Театр драмы
Самый известный образец томского капиталистического романтизма — это торговый центр Big City на Ленина, который возводился к 400-летию Томска как «подарок городу». Но цель архитектора Олега Лещинера стояла не только в том, чтобы сделать красивый привлекательный объект, но и в том, чтобы органично его вписать в городской контекст и соотнести с окружающими постройками, в частности поэтому — многие детали нового здания тоже были взяты с пассажа Второва, который находится напротив:
— Эти большие окна, витрины, цоколь, который сделан в стиле пассажа с облицовкой гранита рустованными линиями, цвет такой же бежевый — все очень похоже на соседнее здание, но в отличие от пассажа здесь еще и появилась башня. Она перекликается с другой башней, которая расположена на соседнем доме купца Голованова (в этом доме на Ленина, 105 сейчас находится городская дума. Само же здание было построено известным томским архитектором Константином Лыгиным в конце XIX века — прочитать о его проектах можно тут — прим. ред.), и была очень нужна, чтобы закрыть вид на Театр драмы, — рассказывает Иван. — На мой взгляд, это очень интересное, умное и нетипичное решение, но как его реализовали, конечно, оставляет желать лучшего. Новые строительные материалы взяли вверх, и заказчик просто решил сосредоточиться на синей кровле и зеркальных окнах, что во многом изменило первоначальную идею архитектора.
Еще Big City примечателен тем, что на нем есть маскароны в формы головы человека и быка с кольцом. В одном из интервью архитектор определил стиль здания словами — «как будто оно здесь и стояло». И на самом деле — вид, который сейчас открывается с Главпочтамта, запоминается и во многом отражает архитектурное разнообразие города, благодаря такому неоднозначному сочетанию прошлого и современности.
Не менее известные работы Олега Лещинера — это драматический театр «Версия» и отель «Тоян», которые, по мнению Ивана, напротив, сильно выбиваются из общего ритма города. Первое здание изначально планировалось как частный дом, но в последний момент к нему был пристроен зрительный зал, и в итоге получился театр, фасад которого, как отметил Иван, за счет дробности и измельчения деталей выглядит очень перегружено. Хотя в Томске немало людей, считающих «Версию» оммажем томской архитектуре.
Второе было построено на исторической территории, где раньше стояли два деревянных дома, причем по легенде в одном из них жил Григорий Потанин (на самом деле он проживал на другой стороне улицы — прим. ред.), а совсем рядом до сих пор сохранился доходный дом купца Андреева, который сейчас сильно резонирует с отелем. Но все же надо отдать должное архитектору нового здания — к историческому прошлому города он отсылает нас впечатляющим флюгером с датой основания Томска — 1604.
— В дореволюционной архитектуре города было много флюгеров, их очень любили, в центре Томска буквально каждый дом был увенчан флюгерами. Просто их удалось сохранить максимум два-три. И архитектор Олег Лещинер решил повторить эту традицию — изюминка интересная, и с Воскресенской горы открывается неплохой вид, — говорит Иван.
4. Брат-близнец особняка Хомича
По мнению, Ивана Атапина, дом на Белинского, 21 своими декоративными элементами напоминает находящийся по соседству известный томский особняк Хомича. О своих наблюдениях он рассказал слушателям лекции:
— Я очень часто ходил мимо особняка и постоянно думал: «Как же можно было с таким прекрасным зданием построить такое...» Но как-то раз я перешел на другую сторону улицы и увидел, что архитекторы хотели скопировать его и воплотить в новом здании. Они пытались сделать отсылки, тактично вписать кирпичный дом, чтобы вместе это выглядело как единый ансамбль, но идея не была доведена до ума, и в итоге повторить особняк удалось лишь на треть.
Иван увидел сходство домов в симметрично расположенных эркерах, шпилях, треугольных фронтонах и башнях. Хотя у современного здания есть и свои особенности, например, окна-бойницы. Сам новый дом со стороны улицы трехэтажный, по высоте примерно на таком же уровне, что и особняк, но вот во дворе, в глубине сада, можно увидеть еще три надстроенных этажа. Создавался он по проекту Виталия Михайлика изначально как жилое здание, но в итоге стал офисом, что, впрочем, часто случается с застройкой капиталистического романтизма.
5. Институт бизнеса — пример томского фасадизма
В Томске не так много примеров фасадизма, когда историческое здание буквально замуровывается в новое. На лекции Иван привел один из них — это Томский институт бизнеса. Он назвал его «фасадизмом в кубе», потому что внутри этого нового здания оказалась даже не историческая постройка, а специально созданный современный домик, похожий на дореволюционный. В 2019 году Томский институт бизнеса даже попал в рейтинг самых уродливых зданий в России блогера Ильи Варламова, хотя, надо признаться, идея архитектора Александра Скрипкина была оригинальной:
— Он хотел, чтобы современное здание Томского института бизнеса вписалось в ландшафт участка с большим сосредоточением деревянной застройки дореволюционного периода. Более того, зеркальная стена нового дома должна была отражать их, за счет чего зритель видел бы только деревянный объем нового здания и отражение старых, — рассказывает Иван.
Но идея рассыпалась из-за отсутствия необходимых строительных материалов, и тогда, как признается архитектор в своих интервью, он решил довести здание до абсурда. На наш взгляд, это удалось. Томский институт бизнеса до сих пор вызывает неоднозначную реакцию и является предметом споров, хотя построен уже 15 лет назад.
6. Новая «старая» лавка
Еще один пример томского фасадизма находится среди старых купеческих домов и уютных атмосферных двориков на ул. Карла Маркса, 18а. Гуляя там, даже не сразу обратишь внимание на это небольшое здание с арочными окнами, потому что со стороны улицы оно одноэтажное и выглядит очень неприметно. Но первое впечатление — обманчиво.
До революции на месте этого дома располагалась купеческая лавка, в начале двухтысячных ее снесли и построили такую же заново, сделав к ней сначала одну пристройку на два этажа выше, а затем еще одну, но уже пятиэтажную. Иван советует посмотреть на получившееся здание сбоку или с другой стороны улицы, чтобы в полной мере оценить архитектурную идею:
— Это такой фазадизм «на максималках», когда попытались сохранить историческое здание, но для этого его разрушили и построили новое. Похожими остались только окна и то, на углах раньше были не просто накладные пилястры, а такие граненые колонны, но их, конечно же, не оставили.
7. Много башенок
Уникальным для Томска, по словам Ивана Атапина, является феномен «башен», которые часто можно увидеть на высоких многоквартирных домах. Сами башни — это древний архитектурный элемент, который использовался, например, как смотровая площадка для отдыха или как как пункт воздушной обороны. Но томские современные башенки отличаются от своих предшественниц:
— Внутри них нет ничего, они пустые, и это, во-первых, дикое расходование строительного материала, во-вторых, отсутствие практической пользы, и, в-третьих, все они очень странных конфигураций, — считает Иван. — Но при этом многие люди действительно приезжают в Томск как туристы и говорят, какие у нас крутые башни.
Наибольшая их концентрация сосредоточена на проспектах Фрунзе, Кирова и Комсомольский. Один из примеров — жилой дом на Фрунзе, 86, построенный в 2001 году по проекту Александра Скрипника в красно-кирпичном стиле. Сколько на самом деле в Томске таких архитектурных объектов с башнями — трудно сказать. Как минимум, Иван своим слушателям показал шесть примеров. Пока эта тема мало изучена и архитекторы не часто обращаются к ней, но потенциал большой.
Прочитать о других томских зданиях капрома можно также в нашем материале Лукии Муриной, где вы найдете не только описание архитектурного облика современных домов, но и то, как них добраться.
Текст: Алёна Попова
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