Томичей ждут 30-градусные морозы и 20-градусные скачки температуры

12 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

На днях в Томской области ожидают резкие перепады температуры. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, 12 и 13 марта на юге Сибири — в Омской, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях — температура будет на 7-9 градусов ниже нормы с морозами до минус 25 — минус 30 градусов. Более того, в нашем регионе столбик термометра опустится до минус 33.

— И вот с 14 — 15 марта там уже ночные температуры в диапазоне 5-8 градусов ниже нуля, а днем — положительные значения. Просто очень резкое, на 20-25 градусов, температура будет повышаться, — уточнил Вильфанд.

По данным сайта томского Гидрометцентра, ночью в Томске ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха — -19 градусов. Днем 13 марта воздух прогреется до -5, в пятницу — до нуля градусов.

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