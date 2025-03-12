18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей ждут 30-градусные морозы и 20-градусные скачки температуры

Город, Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, погода прогноз перепады потепление весна интересные новости Томска Томичей ждут 30-градусные морозы и 20-градусные скачки температуры

На днях в Томской области ожидают резкие перепады температуры. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, 12 и 13 марта на юге Сибири — в Омской, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях — температура будет на 7-9 градусов ниже нормы с морозами до минус 25 — минус 30 градусов. Более того, в нашем регионе столбик термометра опустится до минус 33.

— И вот с 14 — 15 марта там уже ночные температуры в диапазоне 5-8 градусов ниже нуля, а днем — положительные значения. Просто очень резкое, на 20-25 градусов, температура будет повышаться, — уточнил Вильфанд.

По данным сайта томского Гидрометцентра, ночью в Томске ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха — -19 градусов. Днем 13 марта воздух прогреется до -5, в пятницу — до нуля градусов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на концерт к 8 Марта «Слабовольные, но не слабоумные»

21 февраля 2025
Томские новости

Новосибирская «Крепость. Зимняя» объединит любителей рюмочной культуры

14 февраля 2025
Томские новости

К гендерным праздникам томичам и томичкам доставляли удочки, синтезаторы и гитары

9 марта 2025
Томские новости

Завершилось строительство комплекса переработки ТКО под Томском

3 марта 2025
Томские новости

Томичей приглашают на масленичные гуляния на Ново-Соборной

25 февраля 2025
Томские новости

У Томского областного института повышения квалификации работников образования новый ректор

17 февраля 2025
Томские новости

«Ростелеком» и Соцфонд разработали для пенсионеров пособие по работе с искусственным интеллектом

12 марта 2025
Томские новости

В Томске ищут подрядчика для ремонта Аптекарского моста

11 февраля 2025
Томские новости

Аналитики прогнозируют возможный риск избытка предложений на рынке недвижимости в Томской области

6 марта 2025
>