Девушка попала под колеса иномарки на трассе Томск - Аэропорт

10 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

В пятницу, 9 октября, на трассе Томск — Аэропорт произошло ДТП, в результате которого пострадала 17-летняя девушка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, около 20.10 на 5 километре автодороги Томск — Аэропорт 43-летний водитель «Хонда Фрид» сбил пешехода. Девушка переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП пострадавшую с травмами доставили в медучреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Свидетелей ДТП просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, телефон 8 (38-22) 79-46-99.

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