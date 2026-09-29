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На следующей неделе в Томске проверят системы оповещения

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В среду, 7 октября, в Томской области пройдет плановая проверка системы оповещения с включением электросирен, громкоговорителей и замещением эфира общероссийских телеканалов.

Как уточняют в пресс-службе правительства региона, тест стартует с 10.20 с подачи сигнала «Внимание всем!». Он подразумевает включение электрических, электронных сирен и акустических систем оповещения.

С 10.43 до 10.44 пройдет замещение сигнала телеканалов и радиоканалов первого мультиплекса (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ, Маяк, Радио России, Вести ФМ) текстовым сообщением «Техническая проверка».

Жителей региона просят соблюдать спокойствие при звучании учебного сигнала сирен или прерванном на время теле- и радиовещании.

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