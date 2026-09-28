Красноармейская, 71: пряничный домик с немецким акцентом

28 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В центре Томска, на Красноармейской, 71, притаился один из самых узнаваемых деревянных памятников города. Этот дом — подлинное украшение сибирского зодчества, которое за свою нарядную резьбу и сказочный силуэт томские старожилы ласково прозвали «пряничным домиком».

Мы уже рассказывали о нем в предыдущих материалах, но сегодня заглянем внутрь.

За высоким деревянным забором, резными наличниками и ажурными ставнями звучит немецкая речь, пахнет свежей выпечкой, собираются творческие коллективы со всего города. Это не частная усадьба, не консульство и не музей.

Фото: Савелий Петрушев

Это Томский областной Российско-немецкий дом (РНД) — место, где, по словам его директора Александра Гейера, кипит «живая, не музейная жизнь». Сегодня мы узнаем, как коллектив учреждения ломает стереотип о «закрытых немецких душах».

Языковая атмосфера

Войдя в Дом, вы сразу сталкиваетесь с разрушением главного мифа. Многие думают, что здесь все говорят на немецком.

— Слухи не лишены оснований, — смеется Александр Гейер. — Но на самом деле из 17 человек основного штата по-немецки говорят пятеро.

Однако утренняя традиция здесь священна. Директор и его заместитель, Николай Николаевич Логинов, оба бывшие переводчики, начинают рабочий день с планерки... на немецком.

— Мы обсуждаем деловые вопросы на немецком, чтобы не терять практику. Иногда Николаю Николаевичу легче подобрать слово по-немецки, чем по-русски.

Директор Томского областного Российско-немецкого дома Александр Гейер Фото: Савелий Петрушев

Сохранение языка — не просто личная привычка руководства. Это прямая обязанность, прописанная в уставе. Российско-немецкий дом — государственное учреждение культурно-досугового типа, и его миссия, закрепленная документально, — сохранять традиции, обычаи, язык и культуру российских немцев. И это не абстрактная задача: немцы сегодня — третий по численности народ в Томске, после русских и татар.

Были времена, когда демонстрировать свою «немецкость» было не то что не модно — опасно. После Великой Отечественной, когда немцев выселяли и обвиняли в предательстве, многие семьи намеренно уходили в тень: меняли фамилии, переставали говорить на родном языке, прятали документы и семейные архивы. И сейчас, спустя десятилетия, происходит удивительный процесс — возвращение. Уже взрослые люди, внуки и правнуки тех, кто вынужденно молчал, приходят сюда, чтобы заново узнать свои корни, выучить язык бабушек и дедушек, понять, кто они на самом деле.

Кто-то пытается восстановить утраченное, кто-то просто хочет прикоснуться к истории своей семьи. И для них в Доме есть музейные уголки, которые рассказывают о быте российских немцев, об их традициях и ремеслах, а также о выдающихся представителях нации — тех, кто внес существенный вклад в развитие науки, Томска и всей страны. Здесь можно увидеть, что российские немцы — это не абстрактное «было», а живая, продолжающаяся история.

Калейдоскоп событий

В календаре Российско-немецкого дома — около 400 мероприятий за год. Это художественные и фотовыставки, концерты фольклорных и эстрадных коллективов, кулинарные и творческие мастер-классы, где учат печь кребли, рисовать или мастерить что-то своими руками. Это языковые чаепития, на которых немецкий учат не по учебникам, а в разговоре. Это экскурсии по зданию-памятнику деревянного зодчества. Это переводческие турниры для студентов в режиме, приближенном к реальным переговорам. А еще здесь устраивают иммерсивные спектакли, где зритель становится участником действия, кинопоказы с обсуждением фильмов, лекции на различные темы, отмечают календарные праздники с национальным колоритом. Всего и не перечислить!

Фото: Из архива РНД

Часть проектов финансируется грантами Международного союза немецкой культуры. Но посетителю нет дела до источников. Важно другое: сюда приходят не только российские немцы. Основная аудитория — горожане самых разных национальностей. Мероприятия делают для всех возрастов — от малышей до пенсионеров. Для многих семей это место стало привычным, эдаким «домашним» клубом.

— Мы всегда работали в широком спектре — от концертной деятельности до международных проектов, — с гордостью говорит Александр Гейер.

В Российско-немецком доме работают несколько творческих коллективов. Есть эстрадный ансамбль «Фаэтон», который объездил с гастролями полстраны, и его главное достижение, шутят в РНД, — доказать, что песни на немецком языке не обязаны звучать мрачно и тяжело, как у «Раммштайн». Есть фольклорный ансамбль немецкой песни Moder, ансамбль народного танца Wäs, где поют и танцуют люди старшего поколения, хранящие песни, которые пели еще их бабушки. Есть молодежный клуб «Immer jung» — именно здесь растет следующая волна: ребята, которые не просто учат язык и национальные традиции, а живут ими, организуют свои проекты, игры, встречи.

Но деятельность РНД часто выходит далеко за рамки привычного культурного учреждения. Это не только концерты и выставки, это — большие истории, которые случаются здесь, в этом пряничном домике. И о некоторых из них стоит рассказать отдельно.

«Tolles Diktat»: как томская школьница запустила международную акцию

Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat» сегодня — это масштабное событие, которое проходит при поддержке общественных организаций российских немцев в преддверии Международного дня родного языка (21 февраля). Принять участие может любой — независимо от того, учил ли он немецкий в школе, говорит ли свободно или вообще только начинает.

Но у этой акции удивительное начало. Она родилась не в министерских кабинетах, а в голове у 12-летней томской школьницы Лизы Глинкиной. В 2013 году она просто предложила — а почему бы не провести диктант по немецкому, как по русскому?

— Мы ни в коем случае не претендуем на авторство, боже упаси, — говорит директор РНД. — Но идея родилась именно здесь, в Томске. Девочка предложила, мы подхватили.

Фото: Из архива РНД

Первый диктант в 2013 году собрал чуть больше 100 школьников Томска. В 2014-м к акции присоединились коллеги из Барнаула и Новосибирска. В 2015-м эстафету подхватил Международный союз немецкой культуры. А уже в 2016-м «Tolles Diktat» вышел за пределы России — через бывшую сотрудницу РНД, переехавшую в Швейцарию. Пик популярности пришелся на 2021 год.

— Тогда тотальный диктант по немецкому языку написали 74 тысячи человек, — вспоминает Гейер. — В более чем 20 странах мира и практически во всех субъектах Российской Федерации.

Сегодня акцию поддерживают Министерство просвещения и Агентство по делам национальностей.

Культурно-информационный десант: больше чем гастроли

Есть у Томского РНД проект, который сложно назвать просто «выездным мероприятием». Это настоящая экспедиция. С 2013 года Российско-немецкий дом проводит «Культурно-информационный десант» — команда специалистов и активистов отправляется в отдаленные районы Томской области, туда, где российские немцы живут маленькими островками, вдали от областного центра. Первый десант высадился в Александровском районе — самом дальнем. Добирались самолетом до Стрежевого, а оттуда — вертолетом.

За эти годы десант побывал в Молчановском, Зырянском, Кожевниковском, Чаинском и других районах. Собирают команду нешуточную: здесь не только артисты и художники, не только специалисты по молодежной и социальной работе. Здесь — ученые. Профессор ТГУ Александр Мартынович Адам читает лекции по экологии для студентов местных техникумов. Профессор ТПУ Альфред Андреевич Дульзон (к сожалению, уже покойный) рассказывал школьникам и студентам историю российских немцев — ту самую, которой нет в учебниках. О том, как немцы оказались в Сибири, о депортации, о репрессиях. О судьбе целого народа, которую десятилетиями замалчивали.

Особое место в десанте — у Владимира Федоровича Байтингера, заслуженного врача России, известнейшего томского микрохирурга. Он ведет прием пациентов в районной больнице, консультирует, назначает операции, кого-то забирает в Томск в свой институт, кому-то договаривается о помощи в других клиниках.

Фото: Из архива РНД

Заканчивается десант всегда общим концертом — вместе с местными коллективами. Местные администрации поддерживают проект, встречают, помогают организовать площадки. И каждый раз — аншлаг.

— У нас много вещей, которые нам кажутся типичными, а они уникальные, — говорит Гейер. И это правда: трудно представить другое учреждение культуры, которое в прямом смысле собирает чемодан знаний, везет их за сотни километров и выгружает в районном Доме культуры — с врачебным приемом, лекциями, песнями, танцами и мастер-классами для детей.

Этнографические экспедиции: собрать историю, пока не поздно

В 2013 году Томский областной Российско-немецкий дом вместе с Национальным исследовательским Томским государственным университетом запустил проект «Немецкие традиции в культурной палитре Томского Севера» при финансовой поддержке Международного союза немецкой культуры. Формой реализации стали масштабные полевые выезды — этнографические экспедиции-практики.

Первая отправилась в Александровский район. Студенты кафедры музеологии, культурного и природного наследия Института искусств и культуры под руководством доктора исторических наук Ольги Михайловны Рындиной собирали всё, что могло рассказать о жизни российских немцев на томской земле: семейные истории, воспоминания о депортации, предметы быта, старые фотографии.

— Нам нужно было зафиксировать историю, пока она не утрачена, — объясняет Александр Гейер.

Экспедиции продолжились. В 2014-м — Парабельский район, в 2015-м — Колпашевский, в 2016-м — снова Александровский, в 2017-м — Молчановский, в 2018-м — Кривошеинский, в 2019-м — Чаинский. География — районы компактного проживания депортированных российских немцев. Тех, кого в 1941-м вывезли на север Томской области и разбросали по глухим деревням.

Фото: Из архива РНД

Участники экспедиций записывали устные истории — иногда трогательные, чаще страшные. Результатом экспедиций стали сборники под общим названием «Российские немцы в палитре Томского севера», в них собраны семейные истории, рассказы о том, как немцы оказались в Сибири, что пережили и как жили.

Кроме того, за годы экспедиций собралась представительная коллекция, которая сегодня насчитывает более 300 экспонатов. Предметы быта, документы, фотографии, письма, записи воспоминаний — всё это легло в основу музейного уголка при РНД.

Кулинарный поединок: история на вкус

Томские немцы любят вкусно поесть. И готовить тоже любят. Именно в стенах Российско-немецкого дома родилась идея, которая быстро стала одной из самых аппетитных традиций: конкурс национальной немецкой кухни «Кулинарный поединок».

Соревнования проводятся с 2016 года. За это время они объединили за кухонным столом активистов немецкого общественного движения из разных регионов страны, участников творческих коллективов и даже преподавателей факультета иностранных языков ТГУ. Сначала поединки проходили в самом РНД, а позже выезжали и в районы области — туда, где рецепты берегут особенно трепетно.

— Кухня российских немцев — это отражение истории, — объясняет Александр Гейер. — Крестьянская, основательная. Мясо, тесто, супы из капусты — как наши русские щи: постоят три дня — только вкуснее. Но всегда есть и десерты: кухен, кребли...

Фото: Из архива РНД

На поединках всегда жарко — и в прямом, и в переносном смысле. Участницы (а это в основном женщины) готовят по семейным рецептам — тем, что передавались от бабушек и прабабушек. И тут же начинаются споры: как правильно называется блюдо, добавлять ли дрожжи в тесто, в одной местности готовили так, в другой — иначе. Жюри во главе с неизменным председателем — самим директором — каждый раз мучается с выбором победителя.

— Все готовят вкусно, — вздыхает Гейер. — Но наша цель — не кулинарные изыски, а сохранение и популяризация.

Отдельная история — кребли. Это пончики по особому рецепту, которые в РНД стали настоящим символом. Каждый сотрудник, даже если пришел в Дом впервые и никогда не держал скалку, быстро учится их печь. Замесил тесто, раскатал, нарезал, обжарил — и готово. Потому что когда гости приходят на экскурсию, кребли должны быть горячими. Такова традиция.

Кребли Фото: Из архива РНД

«Этно-суббота»: объединяя национальности

Каждое лето на площадке Российско-немецкого дома собирается пестрая, шумная, разноязыкая толпа. Это «Этно-суббота» — мультикультурный проект, который в этом году отмечает свое пятилетие. За это время в гостях у томских немцев побывали представители более 40 национальностей: русские, татары, селькупы, аварцы, казахи, немцы, итальянцы, жители Никарагуа и многие другие. Всех их объединяет одно — желание рассказать о своих традициях, языке, песнях, танцах, сказках и народных играх.

Идея родилась не на пустом месте. Еще в 90-е годы, когда Российско-немецкий дом только открылся, он вместе с Центром татарской культуры провел первую совместную встречу — знакомили томичей с традициями двух народов. Тогда это был разовый эксперимент. Спустя десятилетия команда РНД вернулась к идее, но уже в новом формате.

Фото: Из архива РНД

Нынешний, мультинациональный облик фестиваль приобрел в 2022 году. Команда РНД возобновила «Этно-субботы» уже как цикл летних праздников — по одному выходному в месяц, с июня по август. Первые сезоны были концертными: танцевальные и вокальные номера, поэзия, театральные этюды. Но со временем формат расширялся.

В этом году сезон открыла «Свадебная суббота» — на площадке РНД разыграли три свадьбы: по немецким, русским и северным (селькупским) обычаям. Гости увидели, как венчаются, гуляют и веселятся в разных культурах. Вторая суббота была посвящена сказкам — народным историям, которые читали на разных языках, показывали в театральных миниатюрах и даже пели.

На площадке всегда можно увидеть нечто неожиданное: казаки рубят шашкой, дагестанцы танцуют лезгинку, северные народы играют в свои игры, а томские немцы заводят хороводы. Это живой диалог культур, где нет жесткого отбора: выступить могут и профессиональные коллективы, и семейные ансамбли, и просто любители.

Возвращение романа: История Герхарда Завацкого

Иногда сама жизнь подкидывает сюжеты, которые не придумал бы никакой сценарист. 30 апреля в Российско-немецком доме случилось событие, которое сам директор называет «мистическим совпадением». В этот день семье Герхарда Завацкого вернули книгу, написанную почти век назад. Но чтобы рассказать эту историю по порядку, нужно начать издалека.

Герхард Генрихович Завацкий — один из самых ярких писателей российских немцев, писавший на родном языке. Родился в 1901 году в немецкой семье на Алтае, закончил Ленинградский педагогический институт имени Герцена. В начале 1930-х он начал работать над романом «Wir selbst» («Мы сами») — масштабным полотном о жизни поволжских немцев, охватывающим период от Гражданской войны до коллективизации. По жанру и сюжету его часто сравнивают с «Поднятой целиной» Шолохова. Завацкий общался с литературной элитой того времени и был автором стихотворения, которое стало неофициальным гимном Республики немцев Поволжья. В 1938 году Завацкого арестовали. Роман уже существовал, но опубликован не был. Писатель скончался в лагере в 1944 году.

Рукопись спасла его жена София. Когда семью выселяли из Энгельса в Красноярский край, она взяла с собой тяжелую пачку листов. После войны друзья Завацкого пытались опубликовать роман. В 1980-х он с сокращениями вышел в журнале «Heimatliche Weite» («Родные просторы»). Но отдельной книгой — никогда.

Лишь в 2020 году она была издана — в Берлине. Александр Гейер знал о существовании романа из статей и безуспешно пытался найти его в России. Тогда он решил действовать через родственников в Германии — попросил купить экземпляр и переслать в Томск. Но пока книга добиралась, случилось неожиданное.

В учреждение пришла неизвестная женщина и принесла старую папку, в которой оказались личные письма Герхарда Завацого к жене Софии, вырезки из газет с публикациями глав романа, статьи об авторе и документы. Архив, который десятилетиями хранился в семье, принесла внучка писателя Евгения Эриховна Энгель, урожденная Завацкая. Она живет в Томске и даже не подозревала, что ее дед был известным литератором.

— Я открыл папку, читаю и думаю: «Так не бывает!» — вспоминает Александр Гейер.

И чем глубже он погружался в семейный архив, тем яснее понимал: это не просто документы эпохи. Это живая жизнь. Молодые люди — ему 33, ей 29. Она одна дома с маленьким ребенком в Энгельсе, он в командировках в Москве, встречается с писателями, драматургами, переводчиками. Скучает, тоскует, ревнует. Пишет жене длинные письма, в том числе о романе: как идет работа, как трудно даются главы, сомневается, переживает, но знает — книга должна быть.

Фото: Ольга Богданова

К тому времени заказанный через родственников в Германии экземпляр романа уже прибыл в Томск. И Гейер сел за чтение. 892 страницы о жизни поволжских немцев, о Гражданской войне, коллективизации, о судьбах людей, которых история перемалывала безжалостно. Написанный живым, хорошим немецким языком.

Тогда же, после прочтения и романа, и архива, родилась идея презентации. Не просто «посидеть и поговорить», а полноценный спектакль. С прологом, основной частью и эпилогом. Чтобы зрители не просто услышали историю, а прожили ее вместе с автором, его женой, его письмами. На сцене читали только те отрывки из писем, которые касались работы над романом — о творческих муках Завацкого, о встречах с другими писателями, об уверенности, что книга будет иметь большое художественное значение. Личные страницы остались за кадром. Их переводы Гейер передал только родным — Евгении Эриховне и ее близким.

Фото: Из архива РНД

В финале презентации потомкам Завацкого — в Томске их 16 человек — вручили берлинское издание романа. Через 88 лет после написания книга вернулась в семью.

Как не пропустить интересное

Российско-немецкий дом — не замкнутый «национальный клуб». Двери открыты для всех. Афиши, анонсы, расписание мастер-классов и концертов, фотоотчеты с прошедших событий — всё это публикуют в группе ВКонтакте. Там же можно узнать, когда ближайшая «Этно-суббота», где записаться на экскурсию или как попасть на переводческий турнир. Если интересно, что происходит в пряничном домике на Красноармейской, — подписывайтесь.

Текст: Ольга Богданова

Фото: из архива РНД, Савелий Петрушев

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