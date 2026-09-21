«Кросс нации – 2026» в Томске: дата забега, площадки и условия регистрации

21 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

В субботу, 26 сентября, в Томске пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации». Томичей ждет забег на 2026 метров.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, главный старт с учетом времени состоится на стадионе «Политехник». Там же можно попробовать свои силы и без учета времени. Такие же забеги пройдут на лыжероллерной трассе лыжной базы «Метелица» (ул. Королева, 13) и трассе лыжной базы «Кедр» (ул. Высоцкого, 7).

Участники стартов с учетом и без учета времени до 18 лет допускаются только при наличии справки от врача. Регистрация всех участников мероприятия обязательна. Подать заявку можно до 24 сентября через Госуслуги в разделе «Массовые спортивные соревнования».

«Кросс нации» — одно из самых масштабных спортивных событий в стране, которое проводится ежегодно с 2004 года и традиционно объединяет десятки тысяч профессионалов и любителей бега по всей России. В Томской области акция проходит на регулярной основе и собирает тысячи участников: школьников, студентов, воспитанников спортивных школ и ветеранов спорта. Традиция задавать длину массового забега в соответствии с текущим календарным годом также стала визитной карточкой томского этапа соревнований.

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