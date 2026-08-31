«Есть Фест» — 2026: еда из трёх городов, здоровье на ходу и кино

31 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Томске с 29 по 20 августа в шестой раз прошел один из крупнейших фестивалей для любителей еды «Есть Фест». На этот раз он развернулся на площадке у ТРК «Лето» и собрал представителей около 60 заведений города, а также гостей из Новосибирска и Кемерова.

В течение двух дней здесь подавали всевозможные блюда различных кухонь, а посетители с удовольствием их дегустировали, чередуя гастрономические открытия с мастер-классами на самые разные темы.

В этом году наши корреспонденты погуляли по познавательным площадкам фестиваля и выяснили, что привлекает томичей в этом формате.

Кофе в воронках, килты и панчханы

Десятки площадок, развернувшиеся на парковке торгово-развлекательного комплекса, вызывали живой интерес и обильное слюноотделение посетителей. Антуража происходящему добавляли мужчины в килтах и почти традиционных баварских костюмах. Фото: Савелий Петрушев

Здесь готовили блюда, которые радовали гостей с самыми разными вкусами и гастропредпочтениями. Супы в стаканах, роллы в тубусах, молочный поросенок, бургеры, пиццы, тако, шашлыки, пловы (в том числе и с камчатским крабом) — все это можно было не только попробовать, но и увидеть процесс приготовления.

Поглощать свежеприготовленные блюда можно было буквально не отходя от кассы на специально оборудованных «столиках». Фото: Савелий Петрушев

Особое внимание организаторы традиционно уделили кофе. Секреты его приготовления раскрывали в отдельном шатре. Здесь можно было примерить на себя роль бариста, научиться дегустировать этот популярный напиток, а также узнать хитрости его приготовления в домашних условиях.

Интеллектуальный пикник

Любители интерактивных развлечений могли зарубиться в «Денди» на пузатом телевизоре или сесть за руль аркадного автосимулятора. Фото: Савелий Петрушев

Впрочем, одной гастрономией «Есть Фест» не ограничивается. Первые по ходу движения площадки предлагали пищу скорее для ума. Одна из самых содержательно нагруженных площадок фестиваля — «Интеллектуальный пикник» от СИБУРа.

Тактильное знакомство с полимерами Фото: Савелий Петрушев

Какой фестиваль без книжек Фото: Савелий Петрушев

Без обнимашек с маскотом СИБУРа тоже не обошлось Фото: Савелий Петрушев

Центр притяжения — кино под открытым небом. Здесь показывали короткометражку «Сценарная комната» с Константином Хабенским, Юлией Пересильд и Сергеем Минаевым. Смотреть предлагалось бесплатно, лёжа на пуфах.

Рядом — лаунж с книгами для детей и взрослых, шашки, шахматы и настольный футбол, сделанные из полимеров. Фото: Савелий Петрушев

Можно было сыграть в «Полиполию» — настольную бизнес-игру собственного производства СИБУРа — или надеть VR-очки и попасть внутрь нефтехимического производства без каски и пропуска.

Отдельный стенд принимал пластиковые бутылки. Именно здесь многие обнаруживают, что из переработанного пластика можно делать вполне осязаемые вещи. Например, брелки, которые буквально выдавливали из формы своими руками.

Процесс производства брелков Фото: Савелий Петрушев

— Пока только зашли — и остановились на локации СИБУРа. Тут очень интересно: брелки делают, много развлечений. Не знали, что из пластика можно мастерить всякие поделки — пощупать, поучаствовать в процессе. Такие активности очень нужны фестивалям: обошёл всё, поел, попробовал новое — а потом хочется развлечений — и вот они, — говорит посетительница «Есть Фест» Светлана.

А еще все желающие могли «помочь природе», перемолов крышки просто покрутив педали. Фото: Савелий Петрушев, Дарья Анищева

— Сегодня мне больше всего понравилось у СИБУРа. Там нужно было помогать природе, перемалывать крышки. Можно выиграть разные призы — ручки, наклейки, футболки, — рассказал юный гость фестиваля Иван, который пришел сюда вместе с родителями и уже поел.

Иван с семьей и выигранным в беспроигрышной лотерее стикерпаком Фото: Савелий Петрушев

Когда полипропиленовые стаканы готовы ко всему: согреть не только горячим кофе, но и принять участие в битве барменов, красиво и эффектно подав брусничный напиток. Фото: Дарья Анищева

От суши до велнес

Главная сцена Фото: Савелий Петрушев

Главная сцена фестиваля приветствовала первых посетителей показательными выступлениями велнес-проектов. К обеду здесь начали учить гостей не только двигать телом, но и «катать» суши.

Мастер-класс по изготовлению суши Фото: Савелий Петрушев

В программе — выступления кавер-групп, куча кулинарных мастер-классов и интерактивы со зрителями.

Игры со зрителями Фото: Савелий Петрушев

Отдельный «квартал» в этом «городе» фестиваля отвели под фермерские продукты. Здесь продавали колбасы, мед, рыбу, воронежские яблоки и другую продукцию с подворий Томской области. Фото: Савелий Петрушев

Светлана, завсегдатай фестивалей «Есть Фест» Фото: Савелий Петрушев

— Мы каждый год приходим на «Есть Фест». Видим динамику — растет масштаб, появляется больше площадок, становится все интересней. Много разных воспоминаний: здесь мы открывали новые для себя блюда, которые потом становились любимыми. Например, как-то не рассматривали для себя бургеры, пока не попробовали в позапрошлом году вариант с клюквенным соусом. И вот теперь такой бургер стал нашим любимым. Помню, был огромный торт, необычно, интересно, — отметила посетительница фестиваля Светлана. — Я желаю ребятам делать такие фестивали еще более масштабными, они реально очень крутые.

Фото: Савелий Петрушев

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