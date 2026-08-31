«Есть Фест» — 2026: еда из трёх городов, здоровье на ходу и кино
В Томске с 29 по 20 августа в шестой раз прошел один из крупнейших фестивалей для любителей еды «Есть Фест». На этот раз он развернулся на площадке у ТРК «Лето» и собрал представителей около 60 заведений города, а также гостей из Новосибирска и Кемерова.
В течение двух дней здесь подавали всевозможные блюда различных кухонь, а посетители с удовольствием их дегустировали, чередуя гастрономические открытия с мастер-классами на самые разные темы.
В этом году наши корреспонденты погуляли по познавательным площадкам фестиваля и выяснили, что привлекает томичей в этом формате.
Кофе в воронках, килты и панчханы
Здесь готовили блюда, которые радовали гостей с самыми разными вкусами и гастропредпочтениями. Супы в стаканах, роллы в тубусах, молочный поросенок, бургеры, пиццы, тако, шашлыки, пловы (в том числе и с камчатским крабом) — все это можно было не только попробовать, но и увидеть процесс приготовления.
Особое внимание организаторы традиционно уделили кофе. Секреты его приготовления раскрывали в отдельном шатре. Здесь можно было примерить на себя роль бариста, научиться дегустировать этот популярный напиток, а также узнать хитрости его приготовления в домашних условиях.
Интеллектуальный пикник
Впрочем, одной гастрономией «Есть Фест» не ограничивается. Первые по ходу движения площадки предлагали пищу скорее для ума. Одна из самых содержательно нагруженных площадок фестиваля — «Интеллектуальный пикник» от СИБУРа.
Центр притяжения — кино под открытым небом. Здесь показывали короткометражку «Сценарная комната» с Константином Хабенским, Юлией Пересильд и Сергеем Минаевым. Смотреть предлагалось бесплатно, лёжа на пуфах.
Можно было сыграть в «Полиполию» — настольную бизнес-игру собственного производства СИБУРа — или надеть VR-очки и попасть внутрь нефтехимического производства без каски и пропуска.
Отдельный стенд принимал пластиковые бутылки. Именно здесь многие обнаруживают, что из переработанного пластика можно делать вполне осязаемые вещи. Например, брелки, которые буквально выдавливали из формы своими руками.
— Пока только зашли — и остановились на локации СИБУРа. Тут очень интересно: брелки делают, много развлечений. Не знали, что из пластика можно мастерить всякие поделки — пощупать, поучаствовать в процессе. Такие активности очень нужны фестивалям: обошёл всё, поел, попробовал новое — а потом хочется развлечений — и вот они, — говорит посетительница «Есть Фест» Светлана.
— Сегодня мне больше всего понравилось у СИБУРа. Там нужно было помогать природе, перемалывать крышки. Можно выиграть разные призы — ручки, наклейки, футболки, — рассказал юный гость фестиваля Иван, который пришел сюда вместе с родителями и уже поел.
От суши до велнес
Главная сцена фестиваля приветствовала первых посетителей показательными выступлениями велнес-проектов. К обеду здесь начали учить гостей не только двигать телом, но и «катать» суши.
В программе — выступления кавер-групп, куча кулинарных мастер-классов и интерактивы со зрителями.
— Мы каждый год приходим на «Есть Фест». Видим динамику — растет масштаб, появляется больше площадок, становится все интересней. Много разных воспоминаний: здесь мы открывали новые для себя блюда, которые потом становились любимыми. Например, как-то не рассматривали для себя бургеры, пока не попробовали в позапрошлом году вариант с клюквенным соусом. И вот теперь такой бургер стал нашим любимым. Помню, был огромный торт, необычно, интересно, — отметила посетительница фестиваля Светлана. — Я желаю ребятам делать такие фестивали еще более масштабными, они реально очень крутые.
Фото: Савелий Петрушев
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