Пермский застройщик намерен подать на банкротство одного из крупнейших производителей МДФ-плит в РФ

11 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

АО «СЗ «Пермглавснаб» намерено обратиться в Арбитражный суд Томской области с заявлением о признании банкротом ООО «Монолит-Строй» (заводы МДФ и OSB-плит «Латат» в Томске), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные Федресурса.

Уточняется, что основанием является решение Арбитражного суда Пермского края от 26 февраля 2026 года, оставленное без изменения постановлением 17 арбитражного апелляционного суда от 15 мая 2026 года, о взыскании с «Монолит-Строя» 100,1 млн рублей, из которых 39,5 млн рублей долга по договору поставки, 47 млн рублей неустойки, 13,1 млн рублей убытков и 556,6 тыс. рублей судебных расходов. При этом на данный момент общая сумма долга после частичного погашения составляет 69,1 млн рублей.

Согласно материалам картотеки арбитражных дел, в 2025 году СЗ «Пермглавснаб» обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском о взыскании с «Монолит-Строя» 123,4 млн рублей, из которых 39,5 млн рублей основного долга, 70,8 млн рублей неустойки и 13,1 млн рублей убытков.

Так, отмечается, что в 2018 году между сторонами был заключен договор на поставку карбамидоформальдегидного концентрата (КФК-85) на общую сумму 127,4 млн рублей, где «Пермглавснаб» выступил поставщиком, а «Монолит-Строй» — заказчиком. По утверждению истца, товар был поставлен заказчику в полном объеме, ответчик при этом обязательства по своевременной оплате товара не выполнил. Сумма долга составила 39,5 млн рублей.

По итогам рассмотрения дела суд частично удовлетворил иск, постановив взыскать с «Монолит-Строя» 100,1 млн рублей. Обе стороны не согласились с решением суда, подав апелляционные жалобы. По итогам рассмотрения жалоб 17 арбитражным апелляционным судом они были оставлены без рассмотрения, а решение Арбитражного суда без изменения.

АО «СЗ «Пермглавснаб» зарегистрировано в Перми в 1993 году. Компания является одним из крупных многопрофильных холдингов Пермского края. Холдинг изготавливает металлоконструкции, нестандартное и подъемно-транспортное оборудование, занимается оптовой торговлей стройматериалами и металлопрокатом, строит коммерческую и жилую недвижимость в Перми.

По итогам 2025 года застройщик получил чистую прибыль в размере 120,5 млн рублей при выручке 1,1 млрд рублей. Согласно отчету «Пермглавснаба» за 2025 год, 94,3% акций компании принадлежало пермскому ООО «Савва», еще 5,7% — гендиректору Владимиру Занину, который в свою очередь также возглавляет «Савву» и владеет долей в обществе.

«Монолит-Строй» имеет полный цикл производства: заготавливает лес на арендованных участках, производит плиты МДФ и OSB под брендом «Латат» в Томске, а также конечную продукцию в виде линейки строительных и отделочных материалов (ламинированное напольное покрытие, декоративные стеновые панели). По данным компании, она является одним из крупнейших производителей МДФ-плит в России.

По итогам 2025 года «Монолит-Строй» получил 4,9 млн рублей чистого убытка против 238,4 млн рублей чистой прибыли в 2024 году, выручка составила 6,4 млрд рублей (снижение на 15,8%). Сокращение выручки и выход в убыток в компании связывали со снижением экспорта продукции на треть к уровню 2024 года.

Согласно отчету компании за 2025 год, 50% ООО принадлежат Александру Голощапову, 49,5% — экс-совладельцу обанкротившегося томского ЛПК «Партнер-Томск» Олегу Бурлевичу, еще 0,5% — самому «Монолит-строю» (ранее — кипрской Entomo Ltd.).

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