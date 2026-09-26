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Архитектура и дизайн, Город, Музеи Томска, Томские новости, томск крячков музей деревянного зодчества юбилей исаев мурина выставка экспозиция В Томске открылась выставка к 150-летию архитектора Крячкова

В Томске открылась выставка к 150-летию архитектора Крячкова

В Музее деревянного зодчества в Томске открылась выставка, посвященная 150-летию со дня рождения сибирского архитектора Андрея Крячкова.

Проект знакомит горожан с малоизвестными фактами биографии архитектора, итогами последних исследований творчества героя и впервые показывает мемориальные предметы, переданные его потомками.

— Этот год проходит под знаком Андрея Дмитриевича Крячкова. Очень активно отмечают 150-летие в Новосибирске — там его знают как архитектора, построившего центр города. Но для Томска он сыграл не меньшую роль — здесь он состоялся как профессионал, здесь создал семью, здесь построил свой особняк, — рассказывает Людмила Исаева, заведующая Музеем деревянного зодчества, расположенного непосредственно в доме архитектора.

Людмила Исаева, заведующая Музеем деревянного зодчества
Фото: Савелий Петрушев

Через новые решения: интервенции и мигрирующие включения — так называют авторы выставки изменения в пространство постоянной экспозиции — музей рассказывает историю архитектора.

— Идея мигрирующей выставки возникла не случайно. Он единственный томский архитектор, у которого есть мемориальное пространство. Этой экспозицией мы хотели подчеркнуть, что это особняк архитектора Крячкова. И вернуть дом хозяину распостранив его присутствие по залам, объединив единой линией, рассказывающей в том числе и о персоне архитектора, без которого этого дома бы не было, — делится экспозиционер проекта Николай Исаев, куратор Сибирского филиала Пушкинского музея.

Объединяющим элементом мигрирующей экспозиции выступают синие метки: они маркируют экспонаты во всём пространстве музея, создавая целостное поле, связывающее уже знакомые предметы с новыми поступлениями.

Синие квадраты-метки, маркирующие экспонаты
Фото: Савелий Петрушев

— Синий цвет стал ассоциироваться с музеем и стал символом выставки к 150-летию архитектора. И мне было важно вывесить флаги на фасаде особняка с большими буквами: «Крячков 150», — говорит Лукия Мурина, куратор Сибирского филиала Пушкинского музея, принимавшая участие в подготовке юбилейной выставки.

— Нам повезло: мы поддерживаем связь с потомками архитектора, которые живут в Новосибирске. Именно они передали музею фамильный столовый сервиз товарищества Кузнецова — подлинный предмет интерьера дома на Бульварной, запечатлённый на семейных фотографиях. А также зеркало, которое висело в этом доме. Для нас эти предметы — символ любви и семейных традиций династии Крячковых, — отмечает Людмила Исаева. — Выставка «Крячков: 150» — это попытка показать его не только как архитектора, но и как человека.

Архитектор Андрей Дмитриевич Крячков приехал в Томск в 1902 году после окончания Института гражданских инженеров. С этим городом связано многое в его жизни: профессиональное становление — от младшего инженера строительного управления до архитектора Западно-Сибирского учебного округа и профессора Томского технологического института, создание семьи, рождение детей, строительство собственного особняка и ряда других зданий для города и губернии. Позднее архитектор переезжает в Новосибирск, где в 1930-е преподает и работает над новыми проектами. Крячков оставил заметный след в истории русской и советской архитектуры своими работами — как реализованными, так и оставшимися на бумаге.

На выставке представлены неизвестные ранее копии документов из Государственного архива Томской области, касающиеся его участия в «заведовании постройкой города-сада в Кузнецке» для Общества Кольчугинской железной дороги, эскизного проекта санатория для туберкулёзных больных, а также другие документальные свидетельства эпохи.

Выставка работает с 27 сентября 2026 года. Музей открыт с 10.00 до 18.00 со вторника по воскресенье. Касса работает до 17.30. Понедельник — выходной.

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