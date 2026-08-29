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Иномарка сбила металлические ограждения в центре Томска и сбила пешехода

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Сегодня, 29 августа, в Томске произошло ДТП с участием автомобиля «Мерседес-Бенц», в результате которого пострадал 46-летний пешеход.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, инцидент случился около 16.45 у здания по пр. Ленина, 93, строение 1. Здесь иномарка съехала с проезжей части, совершила наезд на металлическое ограждение и, продолжив движение по тротуару, сбила пешехода.

В результате ДТП пострадавшего доставили в медучреждение.

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