В Томске пройдёт «День перелётных птиц» в Сибирском ботаническом саду

25 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: ервый музей славянской мифологии

В субботу, 29 августа, Первый музей славянской мифологии впервые проведёт совместное мероприятие с Сибирским ботаническим садом ТГУ. Вместе с орнитологом Сергеем Гашковым они устроят лекцию-встречу «День перелётных птиц».

Участникам расскажут о птицах, которые живут в Томске и городских парках, обсудят перелётные и зимующие виды и их воздушные маршруты. Также гости узнают, как и зачем орнитологи отлавливают пернатых для исследований.

Встречи пройдут 29 августа в 10:00, 11:00 и 12:00 у Сибирского ботанического сада по адресу пр. Ленина, 34/1.

Вход свободный, необходима предварительная регистрация на сайте Первого музея славянской мифологии или по телефону 8 (3822) 228-333.

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Сергей Гашков — томский орнитолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии, природопользования и экологической инженерии Биологического института ТГУ. Много лет занимается изучением птиц Томска и Томской области, в том числе их миграций, зимовки и поведения в городской среде. Также Гашков участвует в работе Томского отделения Союза охраны птиц России.

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