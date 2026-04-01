Птицы Томска орнитолог ТГУ кольцевание учёные миграция Лагерный сад Университетская роща редкие виды

Птицы Томска: какие виды живут в городе и зачем учёные их красят

Птицы — одни из самых заметных обитателей города. Но о том, как именно их изучают, мы редко задумываемся. А между тем сегодня, 1 апреля, во всём мире отмечают День птиц.

К этой дате мы поговорили с известным томским орнитологом, кандидатом биологических наук и доцентом кафедры экологии, природопользования и экологической инженерии Биологического института ТГУ Сергеем Гашковым. Он рассказал, на какие группы делят птиц, как сегодня трактуют их миграционное поведение и зачем в этой работе ученым нужен театральный грим.

Наиболее часто в пределах Томска можно встретить обыкновенных галок. Вот, например, они в районе Потаповых Лужков, 16 марта 2026 г. Сергей Гашков отмечает, это один из раннеприлётных мигрантов: в наших краях эта птица попадает в объективы камер уже в феврале — начале марта, а часть особей даже приспособилась зимовать в Томске
Фото: sppiraea · iNaturalist

Птицы — удивительные существа, которые смогли обжить все уголки планеты, добравшись даже до центральных районов Антарктиды. По данным Международного союза орнитологов (МОС — прим. авт.) на сегодняшний день в мире обитает более 11 тысяч видов птиц. К самым многочисленным ученые относят домовых воробьев, обыкновенных скворцов, делаверских чаек и деревенских ласточек. Но, к сожалению, есть и те, которые из-за антропогенного воздействия находятся на грани исчезновения — это, например, розовый пеликан, рыбный филин и желтоклювая цапля, которые занесены в Красную книгу России.

Орнитологи и активисты со всего мира ежегодно привлекают внимание к этой глобальной проблеме в рамках Международного дня птиц, который отмечается в первый день апреля с 1983 года. Так, согласно информации МОС, с 1500 года безвозвратно утрачено 164 вида птиц. Среди них — маврикийский дронт, странствующий голубь, бескрылая гагарка, гуйя, а также тонкоклювый кроншнеп, который гнездился в Западной Сибири только в одном месте — в окрестностях города Тара Омской области.

Фото: Википедия

Тонкоклювый кроншнеп был назван вымершим в 2025 году. Долгое время он находился на грани исчезновения из-за охоты, распашки степей, применения ядохимикатов и общего загрязнения окружающей среды. В последний раз тонкоклювого кроншнепа наблюдали в Марокко в 1995 году и, возможно, в 1997 году (на пролёте в Греции), но достоверность наблюдения сомнительна. Сергей Гашков отмечает, сегодня этот вид остается с нами лишь в виде символа Союза охраны птиц России.

Наряду с этим, отмечает томский орнитолог Сергей Гашков, мы не должны забывать и о тех, кто формирует биоразнообразие нашего региона — это порядка 350 видов.

Особый научный интерес среди них представляют птицы, пребывающие в этих широтах круглогодично. Многих из них традиционно относят к оседло-кочующей группе, которая, по словам ученого, изучена меньше всего, но при этом является наиболее любопытной, так как ее представители сочетают в себе признаки и оседлых, и мигрирующих птиц.

— В научной литературе у нас есть деление птиц по типу миграционного поведения на оседлых (расселяющихся единожды в первый год жизни, а далее живущих оседло), блуждающих, кочующих и перелётных, — рассказывает Сергей Гашков. — Строго к «оседлым» у нас относятся домовый воробей, сизый голубь, сорока. Птенцы этих видов, обычно остаются жить в местах, где и появились на свет, вместе со своими родителями. У них выражена территориальная привязанность. Группа видов, «ведущих оседлый образ жизни во взрослом состоянии, но расселяющихся в молодом возрасте» — это, например, буроголовая гаичка, обыкновенный поползень, полевой воробей. Они отличаются от предыдущих обязательным наличием в жизненном цикле одной миграции-расселения молодняка, за счёт которого обеспечивается внутри и межпопуляционный обмен. К видам с «блуждающим» типом миграционного поведения, традиционно относят большую синицу, лазоревку. Их ещё именуют — частичные мигранты, перемещения которых не обязательны и возникают в силу необходимости поиска источника кормов, мест гнездования. «Кочующие» виды — это чечётка, черноголовый щегол, обыкновенный свиристель. Они в значительной степени контролируются кормовыми и погодными условиями. При этом для них свойственно невозвращение на места своего рождения, прежнего размножения или зимовки, что является существенной чертой их поведения.

Томский орнитолог, кандидат биологических наук и доцент кафедры экологии, природопользования и экологической инженерии Биологического института ТГУ Сергей Гашков.
Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В черте Томска и Томского района наиболее массовыми видами оседло-кочующей группы являются большая синица, буроголовая гаичка, обыкновенный поползень, серый и обыкновенный снегири, черноголовый щегол и полевой воробей.

Этих птиц не только относят к часто встречающимся — за ними активно наблюдают томские ученые в рамках своей научной работы на биостанции в окрестностях Коларово. В зимнее время перемещения пернатых, как правило, связаны с наличием корма:

— Туда, где он есть, птицы и движутся. Они точно не знают, где есть корм, поэтому могут находиться в поиске. Как правило, перемещаются в том биотопе, в той климатической зоне, к которой они приспособлены. Те же щеглы, снегири, свиристели, клесты в поисках корма могут широко кочевать в пределах лесной зоны. В зимнее время они хорошо умеют там жить, им не нужно лететь на юг, — рассказывает Сергей Иванович.

Корм для птиц в зимний период имеет определяющее значение. Иногда из-за него могут быть даже разборки между сородичами и видами, которые ничуть не уступают в экшене культовым блокбастерам. На фото буроголовая гаичка и самка обыкновенного снегиря, 1 марта 2026 г.
Фото: Сергей Гашков

При этом внутри оседло-кочующей группы виды делятся по степени выраженности перемещения: есть те, кто приближен к оседлым птицам — это, например, полевой воробей, щегол; а есть те, кто является почти мигрирующей птицей — это, например, чечётка, свиристель, клест-еловик.

— Случается, что свиристель может очень далеко кочевать, вплоть до юга Казахстана. Там их примерно раз в десятилетие можно наблюдать. Тогда как в урожайные на рябину годы свиристель и снегирь могут жить почти оседло. Бывают годы, когда мы их почти не видим в Томске большую часть зимы. Это говорит о том, что и в лесу корма много, им незачем покидать свои места.

Обыкновенного свиристеля хоть и относят к группе «кочующих» пернатых, сейчас можно наблюдать в городе на ветках деревьев. Там они удобно устраиваются и ждут, как и все, прихода весны. 25 марта 2026 г.​​​​
Фото: Василина Фаткулина

Совсем иначе обстоят дела у щеглов. Все из-за особенностей их питания — это зерноядные птицы, которые кормятся семенами трав, например, репейника, или деревьев — клена, березы. Поэтому перемещаются мало и недалеко, используют кормушки, установленные учеными.

Черноголовые щеглы на новогоднем застолье, где главным блюдом являются семечки репейника. Лагерный сад, 1 января 2026 г. Но встретить их можно в разных частях города, щеглам свойственно перелетать с места на места в поисках пищи. Гашков рассказывает: «У нас была одна история с щеглами: один год с января они массово ловились и в лесу на биостанции, и в пойме Томи. Между точками отлова было три километра, и 17 птиц были отловлены в двух точках. Для сравнения — среди синиц в двух точках была поймана одна».
Фото: stassirain · iNaturalist

А этого щегла видели год назад в Университетской роще. 25 марта 2025 г.
Фото: Сергей Гашков

По словам ученого, щеглы хорошо знают свою территорию и то, где на ней можно найти еду. Три километра для них — не крюк, за день одни и те же птицы могли побывать и там, и там. Но потом щеглы неожиданно исчезли из поля зрения. Что же случилось?

— Один год их совсем не было, а в другой — отлавливаем десятками. Думаешь, что же изменилось в жизни птиц? Почему они к нам не идут? Где-то разве лучше заросли репейника и наши семечки им уже не нужны? И вот на третью зиму ловится наш щегол где-то в районе Мирного — от Коларово всего около 15 км. Теперь он со своей стаей зимует там. Конечно, вид сместился, но все равно в масштабах района остался тут же, — поясняет Гашков.

Датчики светового дня

Снегири и синицы для орнитологов — датчики светового дня, потому что они очень чувствительны к изменениям фотопериода.
Фото: Сергей Гашков

Снегирь — один из самых узнаваемых зимних видов птиц, но для томских орнитологов он еще и является интересным объектом для наблюдения. А все потому, что в отличие от своих собратьев по оседлокочующей группе, передвижение снегирей зависит не только от наличия корма, но и от продолжительности светового дня.

— По шкале оседло-мигрирующих он ближе к мигрантам, — отмечает Гашков. — Каждый год из северных лесов летит зимовать в южные, где световой день — часов восемь, когда он может кормиться. А все остальное время — 16 часов — спит. Ему должно хватить запасённой за короткий кормовой день энергии в виде жира. То есть, если снегирь будет оставаться в северных лесах, где более жесткие световые условия, ему может не хватать времени на восстановление, даже если там есть корм.

Красавцы-снегири, 5 января 2026 г.
Фото: ivanshapvalov · iNaturalist

Поэтому основная часть снегирей смещается на юг, ближе к свету, где и зимует. Как только день начинает расти, снегири хорошо это чувствуют, их поведение меняется:

— Они очень быстро перестраиваются на то, чтобы двигаться за солнышком на север. Такая миграция начинается у них уже в конце января, а в начале апреля она закончится, — рассказывает эколог.

А это самка снегиря. Она меняя яркая по сравнению с самцами и меньше по размеру, но в случае чего — сможет за себя постоять. 5 января 2026 г.
Фото: Сергей Гашков

Схожим образом чувствительна к изменению светового дня большая синица. Гашков подчеркивает, что этот вид начинает ощущать увеличение дня еще в начале января. К этому моменту большие синицы набирают свою максимальную массу, потому что едят много семян подсолнечника. Таким образом, они не столько насыщают птиц, сколько дают топливо для обогрева на ночь.

Большая синица, 19 января 2026 г.
Фото: sppiraea · iNaturalist

— После новогодних праздников многие замечают: «А что это у меня на кормушку синицы перестали прилетать?» Сильно видно, что снизилась их активность. А все потому, что уже после 22 декабря (день зимнего солнцестояния — прим. авт.) эти набежавшие плюс десять минут, синицы уже воспринимают. У них ночь стала сокращаться. Накопившийся жир, который тратился на согрев, уже им не нужен в таком количестве, и синицы начинают сбрасывать массу.

Зачем птицам грим

Еще один вид птицы, которую можно увидеть зимой в Томске — пухляк, или буроголовые гаички. 28 февраля 2026 г.
Фото: sppiraea · iNaturalist

Как орнитологам удается проследить передвижения птиц и их изменения в поведении? Сергей Гашков отмечает, для этого есть несколько методов. Самым популярным является кольцевание — когда обнаруженная человеком птица получает специальное алюминиевое кольцо с номером, по которому ее можно будет опознавать при следующих встречах.

Самостоятельно сделать такое кольцо нельзя, этой работой занимаются центры кольцевания. Они координируют использование колец, разрабатывают методы обработки и хранения архивных материалов, а также собирают и аккумулируют данные об окольцованных птицах. Всего в мире существует около 30 центров кольцевания.

Окольцованный щегол, на одной из его лапок видно алюминиевое кольцо
Фото: Сергей Гашков

— Этому методу уже 127 лет, он существует с 1899 года, — рассказывает Сергей Иванович. — Благодаря ему мы знаем, куда птицы летят на зимовку, каковы их маршруты и дистанции. Основной центр кольцевания в России один — в Москве. При обнаружении «чужого» кольца мы отправляем запрос по электронной почте. Причем всем, кто участвовал в этой работе — кто кольцевал, кто наблюдал, через какие центры кольцевания прошла эта информация.

Сергей Гашков рассказывает, что обычно маленькие кольца с номером надевают на лапку птицы, поэтому, чтобы получить о ней информацию, пернатую сначала приходится поймать. Но иногда — чтобы легче идентифицировать птицу и не тревожить ее лишний раз — ученые надевают кольца на шею — например, лебедям и гусям. Такой способ позволяет хорошо считывать номера птиц издалека, без их отлова, но возможно это только с крупными видами. Для более мелких ученые придумали цветовую маркировку:

— В Томске цветное мечение птиц использовали давно — еще с 1980-х годов на территории средней Оби Кривошеинского района. Там был стационар университета «Манатка», где работали преимущественно ихтиологи и орнитологи. Начинал эту деятельность Сергей Степанович Москвитин (известный ученый-орнитолог, директор зоологического музея ТГУ с 1962 по 2020 гг. — прим. авт.). И когда мы в 1990-е годы начали более интенсивно работать с большой синицей в Университетской роще, мы тоже перешли на цветное мечение под его руководством. Но там уже я был инициатором, мне все это было интересно, этот материал я продолжаю до сих пор собирать. Метки менялись, но принцип оставался — через цветное мечение мы узнавали птиц без отлова.

Сегодня томские орнитологи активно используют метод цветного мечения в работе на учебной научной станции «Полигон Коларово Томского государственного университета». По словам Гашкова, он дает «великолепные результаты» и является наиболее щадящим по отношению к птицам. Для этого способа мечения ученые используют либо цветные наборы колец, либо театральный грим:

— Цветные кольца и их расположение на лапках образуют цветовой код, по которому мы узнаём конкретную особь без повторного отлова, — говорит Гашков. — Но, кроме них, есть еще и номерное кольцо. Оно не только часть цветного кода, но и необходимость для получения дальних находок от птиц. Практика показывает, что метки служат хорошо и позволяют на порядок больше собирать сведений при изучении образа жизни птиц.

Здесь ученые также применили наборы цветовых колец. Как отмечает Гашков, в этом году цвет маркирующий зиму 2025–2026 гг. — коричневый, он присутствует в цветном коде у всех меченных особей.
Фото: Сергей Гашков

Правда, с подобным методом есть и проблема. Например, лапки у щегла очень коротенькие, и надеть на него набор из четырех колец — по два на каждую лапку — будет проблематично.

— Кроме того, когда щеглы прилетают на кормушку, эти метки часто плохо видны. Птицы прижимают лапки, и поэтому этот способ у щегла дает сбой. Но нашлось другое решение — красить перья на брюшке. Этот способ показали нам в 2002 году коллеги с биостанции МГУ в Звенигороде. Мы освоили эту методику, нам понравилась альтернатива ножным кольцам — стали красить птиц театральным гримом. Они им подкрашивают птиц для тех же целей идентификации.

Меченный театральным гримом щегол
Фото: Олеся Курилова

Гашков предупреждает, что в случаях, если томичи увидят птиц с яркими пятнами на грудке, удивляться не стоит. С этими пернатыми все в порядке, просто они уже побывали в руках ученых и были зарегистрированы. Единственное, что стоит сделать — по возможности сфотографировать птицу или запомнить место, где она была замечена. А потом передать эти данные орнитологам в университет, чтобы помочь им проследить путь пернатых. Цветовые метки могут располагаться на грудке в шести точках — в верхней части справа/слева, в средней части справа/слева и в нижней части справа/слева.

— Такие метки будут служить недолго — месяца два-три, а потом за счет снашивания, из-за дождей краска постепенно выцветет. Этого вполне достаточно для решения ряда задач по наблюдением за птицами. В летний период мы подкрашиваем и птиц других видов, — объясняет Сергей Иванович.

Фото: Сергей Гашков

Птицы с цветными метками на грудке и лапках есть не только в Коларово, но и в Университетской и Михайловской рощах. Таким образом, там собирают информацию о местоположении и перемещении большой синицы. По словам орнитолога, только в этот сезон уже было помечено более 300 ее особей. Встречаются с таким же «раскрасом» буроголовые гаички (или как их еще называют — пухляки), поползни, снегири и полевые воробьи.

Местные птицеловы

Фото: Олеся Курилова

Цветные пятна — это не «издевательство над животным» и не «вандализм», а вполне понятный научный приём. Грим наносится так, чтобы не мешать птице летать, греться и чистить перья, и со временем полностью исчезает. Иногда такие пятна позволяют птицам не попасть в гости к местным птицеловам — меченые птицы для тех менее привлекательны:

— Культура отлова и содержания птиц в неволе на Руси сформировалась давно, — отмечает Гашков. — Птиц широко содержали в неволе: осенью их налавливали, продавали — люди приобретали, многие держали птицу в течение зимы дома, она им пела, радовала, а весной, как правило, их выпускали на волю. Кое-кто еще продолжает этим заниматься и сейчас. Мы знаем об этом, потому что отлавливаем птиц, у которых немножко подрезаны хвосты ножницами — обычно находим таковых среди щеглов-самочек, или молодых особей, окрас которых менее яркий и которые менее ценны для птицелова. Такой способ подрезки хвоста может тоже служить меткой.

Гашков предполагает, что делает это один и тот же человек, и отмечает — ученые бы хотели связаться с этим любителем птиц:

— У него могут быть собраны сведения о наших птицах, которые он ловил. Может быть, информация, которая нас приведет к интересным выводам, — отметил эколог.

Самые ранние

Снегирь в Томске, 28 февраля 2026 г.
Фото: sppiraea · iNaturalist

В конце марта, несмотря на то, что в Томске все еще совсем не весенняя погода, сюда начинают возвращаться перелетные птицы. Зимующие — напротив, перемещаются в более северные районы региона. Самыми ранними мигрантами считаются снегири: они начинают собираться «восвояси» — на север — еще в третьей декаде января.

— Удержать снегирей подкормкой не удаётся. Зима, январь, холодно — а помеченные снегири начинают «исчезать» с кормушки. Вариантов два — погиб или улетел. Учитывая, что часть птиц мы обнаруживаем живыми на следующий год, то предполагаем, что исчезновение связано с продолжением их миграции. Они транзитом к нам приходят — большинство не задерживается у кормушки — и двигаются дальше, — объясняет Сергей Гашков.

В начале марта снегирей все еще можно видеть в Томске. Эти были замечены вдоль Богашевского тракта, недалеко от стадиона «Буревестник», 10 марта 2026 г.
Фото: sppiraea · iNaturalist

Некоторые снегири останутся: они могут гнездиться у нас или где-то рядом, не улетая на север. Главное условие для этого — еда.

— Эти особи продолжают посещать кормушки. А те, кто улетел, снова вернется к нам осенью. Снегири совершают осеннюю миграцию позднее, чем многие другие птицы, только в октябре-начале ноября, — поясняет Гашков.

Но вместо улетевших птиц в весеннем городе вскоре появятся другие. По словам орнитолога, уже в начале апреля в Томскую область возвращаются первоприлётные особи серой цапли, крохаля, гоголя, чёрного коршуна, белоголовой чайки, обыкновенного скворца и зеленушки. У птиц уже началась фенологическая весна, а значит и для нас она уже совсем близко.

Текст: Алёна Попова

