На реконструкцию водопровода в Кожевникове направят около 500 млн рублей

14 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина, из архива издания

Администрация Кожевниковского сельского поселения объявила аукцион на поиск подрядчика для выполнения работ по реконструкции системы водоснабжения в административном центре, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 485,5 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 мая, итоги планируется подвести 22 мая.

Согласно материалам, в перечень адресов, где будет проведена реконструкция, попали улицы Гагарина, Калинина, Ленина, Красноармейская, Кузнецова, Октябрьская, Садовая, а также переулки Совхозный, Дзержинского, Южный и участок Уртамской трассы. Большая часть работ должна быть завершена до осени 2027 года.

Кожевниково — административный центр Кожевниковского района на юге Томской области, расположено в 109 км от Томска. По данным открытых источников, в селе проживает 8,4 тыс. человек.

