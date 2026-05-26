Последний звонок-2026 в Томске — фоторепортаж

26 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 26 мая, в томских школах прошли последние звонки.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в этом году учебу заканчивают почти 6 400 девятиклассников и 2 830 одиннадцатиклассников. Вручение аттестатов в муниципальных школах Томска запланировано на 27 июня — после завершения ЕГЭ.

Как в городе отметили окончание учебного года — в фоторепортаже Савелия Петрушева.

В прошлом году школы Томска окончили 6 210 выпускников 9-х классов и 2 731 одиннадцатиклассников. Из них 464 человек получили федеральную медаль «За особые успехи в учении» и 26 выпускников получили максимальные результаты — 100 баллов по ЕГЭ, из них 3 выпускника получили 100 баллов сразу по двум предметам.

