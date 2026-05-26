Дворец Карим-бая: как в Татарской слободе появился один из каменных памятников Томска

26 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Это здание в Томске называют «жемчужиной Татарской слободы». Построил его в начале ХХ века известный томский купец Карим Хамитов. И, как полагают историки, предприниматель не просто вложил капитал, но и сам стал автором проекта.

Больше ста лет горожан будоражат истории о подземных тоннелях, богатствах Карим-бая и гулявших по его саду павлинах. А совсем недавно к списку местных сюжетов добавились и новые загадки.

Где заканчивается вымысел и начинается правда? Как формировалась усадьба одного из богатейших представителей татар в Томске и что в ней находится сейчас — рассказываем в нашем материале.

Усадьба Карим-бая в Томске, где сейчас располагается Центр татарской культуры Томской области. Апрель, 2026 г. Фото: Савелий Петрушев

Каменное здание в усадьбе Карим-бая на Максима Горького, 35 в Томске успело побывать купеческой резиденцией, детским домом, госпиталем и даже мастерскими. Но в последние десятилетия здесь располагается областной центр татарской культуры. Несмотря на многочисленные ремонты и перестройки, здание не потеряло первоначальные черты: как и в начале ХХ века, его украшает лепной декор на фасаде и чешуйчатые купола со шпилями.

Большая часть элементов — новая или восстановленная в ходе ремонтов. Последний стартовал в начале 2025-го: за год обновили фасад, укрепили фундамент и подвалы, выполнили гидроизоляцию, заменили коммуникации и провели благоустройство территории. Весной работы вышли на финальную стадию. По словам методиста центра Камиля Аплина, сейчас там доделывают последние штрихи перед открытием и обустраивают помещения, но экскурсии уже проводятся. Фото: Савелий Петрушев

Дом Карим-бая — памятник федерального значения, а значит, любые изменения в его архитектуре проходят государственную экспертизу и должны получить согласование областного комитета по охране объектов культурного наследия. Поэтому, отмечает сотрудник ОГАУК «Центр татарской культуры», методист и экскурсовод Камиль Аплин, разницу между обновленными элементами фасада и историческими фрагментами практически невозможно найти. Тем не менее, до наших дней дожили не все хамитовские чудеса и постройки усадьбы.

— Из не сохранившихся частей здания — вот эта пристройка (одноэтажная часть по центру с отдельным входом — прим. авт.). Там был личный кабинет Карим-бая с витражами. Поскольку первым построили одноэтажный дом, нужно было какое-то помещение для работы, поэтому в этой части сделали кабинет, — рассказывает Камиль Аплин. — Также на фасаде потерялись вазоны наверху — они были двусторонними. Обрешетки на крыше и крыльце на сегодняшний день тоже утрачены. Фото начало XX в., из фондов ТОКМ Фото: Град над Томью

Дом Карим-бая включает одноэтажную каменную часть с крыльцом, боковой фасад которой выходит окнами на улицу Максима Горького; двухэтажный дом, соединенный с первым переходом; здание бывшей конюшни с деревянным вторым этажом; каменный двухэтажный флигель и большой сад в мавританском стиле.

Современный вид здания. В сравнение со старой фотографией видно, что одноэтажная часть справа от главного крыльца уменьшилась: на переднем фасаде осталась только три окна, на боковом — их вовсе нет, как и еще одного входа. Апрель, 2026 г. Фото: Савелий Петрушев

Историческое здание конюшни было заменено в 2014 году, тогда же отремонтировали и перестроили двухэтажный флигель:

— К моменту передачи деревянной конюшни центру она была абсолютно ветхой, поэтому ее снесли. Ставить новое деревянное здание не разрешили пожарные, поэтому появилась каменная постройка. Но обратите внимание на верх: он деревянный. Это был сеновал, там сено сушили, и мы оставили память об этом, — показывает Камиль. — А у каменного флигеля максимально постарались сохранить то, что осталось, достраивали лишь второй этаж. Главное здание тоже много раз ремонтировали, еще в советский период. Когда мы брали анализы с фасадов для реставрации, там были и зелёные, и красные оттенки на фасаде. До 90-х оно дошло цвета охры.

Двухэтажный флигель и здание бывшей конюшни расположены в глубине усадьбы. Фотографии их масштабной реставраци и в 2014 года смотрите по ссылке. Фото: Савелий Петрушев

Зачем Карим-баю такой большой дом?

Почему усадьба Хамитова — уникальный для Томска комплекс построек? Он сочетает сразу несколько архитектурных направлений: здесь классика соседствует с приемами модерна и восточными мотивами. Эта многогранность и делает объект необычным, в городском архитектурном наследии у дома нет ни аналогов, ни подражаний.

Дом Карима Хамитов, начало ХХ в. Фото: Град над Томью

Общая стоимость, затраченная Карим-баем на строительство его родового поместья, до сих пор остается неизвестной. Можно лишь гадать о порядке цифр, но, однозначно, для конца XIX — начала ХХ века это были огромные деньги. И Карим-бай имел такие средства. Несмотря на то, что происходил он из семьи небогатых поволжских татар-крестьян, предприниматель смог добиться успеха, став одним из влиятельных и авторитетных томичей того времени.

Экспозиция центра татарской культуры до ремонта, посвященная жизни Карима Хамитова и томских татар, 2024 г. Во время ремонта она не работала, но в центре обещают, что после снова начнут принимать гостей. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Во второй половине XIX века Карим Хамитов вместе с родителями переехал из Пензенской губернии в Сибирь. Семья поселилась в татарской деревне Серебряково (Серебряковы Юрты) — на территории тогдашней Томской губернии. Старший брат Карима — Хамза Хамитов — остался жить в Томске. Там он руководил небольшой белой деревянной мечетью, которая стояла на месте нынешней Красной мечети.

Позже Карима отправили к брату в город, учиться. Парень начал интересоваться языками, занимался переводами — известно, что Карим хорошо владел татарским, русским, арабским и турецким языками, а также фарси и урду. Хамитов стал помогать купцам заключать сделки и постепенно влился в торговую жизнь города.

На фотографии в рамке изображен Карим-бай — один из влиятельных и авторитетных томичей того времени. Из экспозиции центра татарской культуры (до ремонта), посвященной жизни Карима Хамитова и томских татар, 2024 г. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

— Со временем Карим-бай начал осуществлять экспедиции в тайгу, что-то покупать, что-то перепродавать, — рассказывает Камиль Аплин. — Но всю жизнь он мечтал об одном — разводить лошадей. Почему именно лошади — неизвестно, это было давно, архивных источников немного. Но эта тяга в итоге и привела его к богатству. Он стал заниматься разведением и продажей лошадей, в том числе для строительства Транссибирской магистрали. А основной капитал смог сколотить во время Русско-японской войны 1904–1905 годов на поставках лошадей для русской армии.

Со временем Карим-бай начал заниматься не только лошадьми. В газете «Сибирская жизнь» 1912 г. сохранилось вот такое объявление о ферме Хамитова, где можно было купить «украинской породы коров», быков и породистых телят. Фото: Град над Томью

По словам нашего собеседника, в устной истории семьи сохранились разные версии о том, как Карим-бай на самом деле достиг успеха. Одни говорят, что богатство пришло к нему благодаря таланту и деловой хватке, а другие считают, что значительную роль в этом сыграл удачный брак. Женившись на купеческой дочери, Карим-бай получил свой первоначальный капитал и начал заниматься лошадьми.

— Карим-бай был трижды женат, — рассказывает Камиль. — Но первый брак был скоротечным: жена родила ребёночка, заболела и долго не прожила, как и первенец. Во втором браке завести детей не удалось, супруга была старше его, но разошелся с ней Хамитов по-дружески. А вот в третьем браке счастье пришло в дом. Третья жена родила Карим-баю девять ребятишечек. К сожалению, двое мальчиков долго не прожили. Таким образом, у купца было семь детей — два мальчика и пять девочек.

Сегодня о семье Карим-бая известно не так много — главным образом, то, что смогли рассказать его потомки. Камиль говорит: «Все, чем мы обладаем, было передано детьми и внуками Карим-бая. Сейчас живы только его правнуки — последний внук умер два года назад. Кто-то из потомков остался в Томске; есть правнучка, которая живёт в Москве, другая — в Австралии. В 2019 году Всемирный конгресс татар проводил большой съезд, туда отправилась делегация от Томска. И в лифте — буквально случайно — наши сотрудники познакомились с женщиной, у которой на бейджике было написано „Хамитова“. А у наших — „Томск“. Она говорит: „А у меня у родственника родовое гнездо было в Томске, знаете Хамитовых?“ Так и познакомились. Она в 2023 году приезжала специально к нам в Томск. Мы провели экскурсию, поговорили, она что-то вспомнила из рассказов своей мамы, внучки Карим-бая. То есть, связи поддерживаем». На фото Камиль Аплин с правнучкой Карима Хамитова Розалией, июнь, 2023 г. Фото: предоставил Камиль Аплин

Для своей большой семьи Карим-бай и начал строительство усадьбы в районе Заисточья, недалеко от Томи. По словам нашего экскурсовода, готовое здание включало 12 комнат, из них две большие просторные комнаты на втором этаже, выходящее окнами во все стороны света, были отданы женской половине.

Безумная покупка

Спуск в Татарскую слободу в Томске, где в конце XIX века купил себе землю Карим Хамитов под будущую усадьбу. Фото: из фондов ТОКМ

Землю под будущую усадьбу Карим-бай приобрёл в 1894 году, вскоре после третьей женитьбы. Выбранное для семейного гнезда место оказалось непростым: большой участок в Заисточье весной регулярно подтапливало, поэтому строить там огромный каменный особняк было почти что безумием.

— Мы знаем, что до этого Карим-бай жил в Татарской слободе вместе с братом (точное место неизвестно). Когда участок под будущую усадьбу покупался, на нем стояло несколько деревянных домов, в одном из них Карим-бай начал жить. Но из-за того, что деревянные дома часто горели, он решил строить каменное здание. Тогда многие посчитали, что Карим-бай просто с ума сошел — рядом же река, участок вечно топило. У нас есть историческая фотография, где видно, что вода дошла до Красной мечети, — рассказывает Аплин.

Заисточье весною в половодье, начало ХХ в. Фото: из фондов ТОКМ

По информации с сайта «Град над Томью»: История усадьбы Карим-бая начинается задолго до его покупки. В 1868 году землю в этой части города вместе с деревянным домом приобрел Иван Пухов у томского мещанина Петра Яровенкова. В последующие годы владение расширилось за счет приобретения смежного участка, но из-за долгов в 1880 году оно перешло к Ивану Королеву. Почти сразу же новый владелец продал усадьбу за 4500 рублей мастеровому Пермской губернии Назару Пискунову. Еще через год тот выкупил за 2500 рублей и второй участок Королева с деревянным двухэтажным домом. В таком составе усадьба в 1894 году и была продана Кариму Хамитову.

Строительство каменной усадьбы Карим-бая шло поэтапно. Как рассказывает сотрудник центра, сначала появился одноэтажный каменный дом — его возводили с 1901 по 1904 год. Затем — двухэтажная часть, соединенная с первым корпусом длинным коридором. Окончательно усадьба сложилась к 1908 году. Комплекс включал парадный дом, флигель, хозяйственные постройки, конюшни, кучерскую, мастерские и собственный двор с садом.

Проект флигеля, 1901 г., из фондов ГАТО Фото: Град над Томью

До сих пор неизвестно, кто является архитектором проекта — на сегодняшний день он считается утраченным.

— Есть предположение, что Карим-бай сам выступил автором проекта дома, потому что он много путешествовал, в том числе, по восточным странам. В своем доме он соединил абсолютно разные мотивы и техники. Дом получился необычным, — отмечает сотрудник Центра татарской культуры Камиль Аплин.

Мавританский сад

Историческая беседка появилась в рамках капитального ремонта, работы по ее строительству продолжались до осени 2025 года. Фото: Савелий Петрушев

Особое место в истории дома занимает внутренний двор. Во время прошлогоднего ремонта территорию благоустраивали с опорой на исторические представления о том, как она могла выглядеть при Карим-бае:

— Мы знаем, что сад частично был выполнен в мавританском стиле. Поэтому при создании проекта наш архитектор Наталья Александровна Лисовская предложила нам типовой макет мавританского сада: в центре водоем, от него дорожки, расходящиеся в разные стороны света. У нас в центре будет вазон, сухая чаша. Поставим ее этим летом. А сам двор уже благоустроен: у нас появилась историческая беседка, воссозданная по нескольким старинным кадрам, — рассказывает сотрудник Центра татарской культуры Камиль Аплин.

Дочь Карим-бая Хадича у турецкой беседки во дворе усадьбы отца, снимок советского периода Фото: Савелий Петрушев

По словам нашего собеседника, редкие снимки с беседкой во дворе дома Карим-бая сотрудники центра получили случайно:

— Как-то под одной из публикаций о нашем доме в социальных сетях — мы их все обязательно просматриваем — женщина, уже бабушка, выкладывает черно-белую фотографию. На ней стоит мужчина, а рядом — маленькая девочка на фоне нашей беседки. В подписи сказано, что на фотографии она и ее отец, директор детского дома, который здесь располагался после войны. Я списался с женщиной — она живет в Санкт-Петербурге. Она и поделилась с нами несколькими редкими фотографиями, как раз теми, где видно беседку. Благодаря этим кадрам мы примерно поняли, как выглядел двор: да, действительно, сад был отдельно! На советских фотографиях видно, что он огорожен заборчиком.

Дочь директора детского дома Татьяна Лазовская вместе с отцом на фоне беседки, 1957 г. Из семейного архива Татьяны Лазовской, фото публикуется впервые. Фото: предоставлено Камилем Аплиным

Воссозданная беседка разместилась чуть левее исторической, но, как подчеркивает Камиль, сильно от первоначального оформления сада не стали отходить. Летом территорию украсят различные цветы и кустарники — за всем этим будут ухаживать сами сотрудники центра. Как говорит Камиль, для них это только в радость:

— Мы готовы не только работать над тем, чтобы культура татарского региона процветала, но и чтобы и памятник процветал, чтобы люди о нём знали.

Настенная роспись и провал

Восстановленный мавританский сад и фонтан, о котором после ремонта тоже стало известно намного больше. Фото: Савелий Петрушев

Во время ремонта сотрудниками центра были обнаружены и еще две любопытные находки — внутри здания и на его территории.

— В помещении мы нашли настенную роспись, которая была сделана как раз при Карим-бае. Она скрывалась под слоем штукатурки в исторической столовой комнате. В ходе ремонтных работ старая штукатурка отслоилась, и открылся оригинальный рисунок. Роспись была частично под дерево — точнее, его спил с орнаментом, отрисованный кистью.

Интерьеры главного здания до ремонта, 2024 г. А главную находку прошлого года — настенную роспись — можно увидеть только в ходе экскурсий, которые проводят по центру. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Вторая находка была сделана на улице. Она связана с легендами о томских подземельях — в частности, о туннелях от дома Карим-бая, идущих через Томь на другой берег:

— Частично то, что нам удалось найти, разрушает мифы. Например, раньше у нас здесь была альпийская горка и мы знали, что под ней есть какой-то провал, заполненный водой. Во время ремонта мы вскрыли его и обнаружилась большая чаша в несколько метров, очень глубокая.

— Пустота была все это время прямо под нашими ногами (вокруг фонтана — прим. авт.). И ее тайну мы раскрыли — что это за чаша, чем она была — и рассказываем теперь об этом нашим посетителям, — говорит Камиль. Фото: Савелий Петрушев

Также во время ремонта были найдены предметы быта разных периодов — например, советская ложка. Но вот со времен первых владельцев почти ничего не осталось — кроме росписи, по словам Камиля, с начала ХХ века в здании сохранился только кусочек паркета.

— Все было утрачено. У нас даже нет полного представления о том, как выглядели интерьеры и какой была планировка. Самый ранний план, который у нас есть — 1939 года. До этого все комнаты описаны исключительно по воспоминаниям детей, которые были еще живы, и внуков — была проведена большая работа. Но тут если трое-четверо детей говорили, что в гостиной были большие малахитовые часы, наверное, этому утверждению можно верить.

Сложная судьба

Усадьба Карим-бая со стороны современной ул. Максима Горького 35. Начало XX в. Фото: Град над Томью

По словам экскурсовода и методиста центра татарской культуры Камиля Аплина, причина, почему после Карим-бая осталось так мало архивных материалов и предметов быта, известна — революция и Гражданская война. Хамитов прожил в своем доме мечты 11 лет. Но после смены строя в стране содержать усадьбу стало не на что:

Во время революции Карим-бай продал всех лошадей, но тогда в ходу были «керенки», с купцом частично рассчитались этой временной валютой и он оказался разорен. Дом выставили на продажу, а он с семьей переехал во флигель. Сердце Карим-бая не выдержало потрясений — 30 августа 1919 года он умер. Были большие похороны. Но где именно похоронили Карима Хамитова, нам неизвестно — буквально через несколько месяцев после его смерти революция пришла в Томск, — рассказывает Камиль.

Вдова вместе с детьми после смерти главы семейства была вынуждена покинуть родной дом и поселиться у родственников на соседней улице. Средств не было — все оказалось либо распродано, либо украдено. Некоторое время она прожила в Томске, потом старшие дети женились и вышли замуж, а супруга Карим-бая с младшими уехала в Ташкент.

Усадьба Хамитова, 1957 г. Из семейного архива Татьяны Лазовской Фото: предоставлено Камилем Аплиным

В национализированном доме проводили партийные собрания, но постоянного назначения усадьба не имела вплоть до Великой Отечественной войны. После ее начала в усадьбе разместили госпиталь, а позже селили детей из блокадного Ленинграда — для восстановления. Тогда же особняк пережил значительные изменения: людей было множество, комнат не хватало, и хамитовские залы стали перегораживать, лепнину — сбивать, а печи — разбирать.

В советские годы, когда в усадьбе размещался детский дом, её облик изменился: шпили украсили флаги, исчезли изящные вазоны с крыши, а во дворе появились клумба-звезда и волейбольная сетка. 1957 г., из семейного архива Татьяны Лазовской Фото: предоставлено Камилем Аплиным

После войны в бывшую купеческую резиденцию заселился детский дом, потом — детский сад. А в 1980 — начале 1990 гг. «квартиранты» менялись один за другим. В какой-то момент здесь даже располагалась мастерская томского скульптора Леонтия Усова. В 1993-м у дома Карим-бая начался новый этап истории: приказом от 2 декабря региональная администрация передала здание общественности и на его базе разрешили открыть центр татарской культуры.

Узнаваемый нежно-голубой цвет дом Хамитова приобрел уже в XXI веке. Сейчас это не только «архитектурная жемчужина Татарской слободы», но и место, где продолжается жизнь татарской общины Томска.

Текст: Алена Попова

Фото: Савелий Петрушев

