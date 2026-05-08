На днях томичей ждут грозы, град и похолодание

На днях томичей ждут грозы, град и похолодание

В воскресенье и понедельник, 10 и 11 мая, в Томске прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ожидаются усиление ветра 12-17 м/с, местами порывы 19-24 м/с, 10 мая сильные дожди, грозы, град, 11 мая осадки, переходящие в мокрый снег. Понижение температуры, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры личной безопасности.

