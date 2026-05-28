Систему выборов мэра Томска вновь изменили

28 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Депутаты Законодательной думы Томской области на собрании в четверг внесли изменения в местное законодательство, предполагающие другой порядок формирования списка кандидатов на пост мэра регионального центра, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Согласно тексту законопроекта, размещенного на сайте облдумы, мэр Томска будет избираться депутатами городской думы из числа кандидатов, представленных губернатором региона.

Ранее представить свою кандидатуру могли все желающие.

Теперь направлять свои предложения по кандидатурам на пост мэра Томска могут политические партии, представленные в Госдуме РФ и томской облдуме, Совет муниципальных образований Томской области, Общественная палата региона, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. От каждого субъекта направляется только одна кандидатура.

Согласно поправкам, предложенный губернатору кандидат, помимо прочего, должен дать свое согласие на участие в конкурсе, не быть иноагентом, не должен быть лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Поправки вступают в силу с 1 июня 2026 года.

Как сообщалось, осенью 2022 года прямые выборы мэра Томска были заменены конкурсной процедурой — главу города теперь выбирали не жители, а депутаты гордумы в ходе конкурса. В 2023 году со второй попытки мэром Томска избрали заммэра Омска Дмитрия Махиню.

