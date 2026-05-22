В выходные в Томске перекроют участок ул. Сибирской

В выходные в Томске перекроют участок ул. Сибирской

Сегодня вечером, 22 мая, в Томске ограничат движение по ул. Сибирской на участке от ул. Степана Разина до ул. Чкалова, сообщает пресс-служба АО «ТомскРТС».

Изменения схемы движения связаны с устранением дефекта на участке тепломагистрали №2 под автодорогой. Предполагается, что ограничение будет действовать с 21.00 пятницы, 22 мая, до 24.00 воскресенья, 24 мая.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии и заблаговременно выбирать объездные пути.

