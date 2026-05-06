На территории Томской области введен особый противопожарный режим

6 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 6 мая, на сей территории Томской области установлен особый противопожарный режим. Во время его действия запрещено разжигать костры и мангалы, выжигать растительность, а также проводить пожароопасные работы в лесу, в городах и сёлах, на объектах экономики и инфраструктуры.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, ранее подобные ограничения ввели в областном центре, Асиновском, Бакчарском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Молчановском, Первомайском, Томском и Шегарском районах. Причиной стала устойчивая сухая и жаркая погода. Для оперативного мониторинга и тушения возможных возгораний все лесопожарные службы перешли на усиленный режим работы.

На время действия особого режима штрафы за нарушение правил пожарной безопасности увеличиваются: для граждан — от 40 000 до 50 000 рублей; для должностных лиц — от 60 000 до 90 000 рублей; для юридических лиц — от 600 000 до 1 000 000 рублей.

Сообщить о лесном пожаре можно по круглосуточной прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».