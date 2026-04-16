Факультет журналистики ТГУ отметит 50-летие конференцией, выставками и мастер-классами

В конце сентября Высшая школа журналистики Томского государственного университета отметит 50-летие. Празднование пройдет в течение трех дней и будет включать большую конференцию, выставки, экскурсии и встречи выпускников. Об этом на прошедшей 8 июня пресс-конференции в РИА Томск сообщил декан ФЖ ТГУ Илья Мясников.

— Два слова — семья и школа — стали символом нашего празднования. Мы хотим подчеркнуть с одной стороны теплый характер семейных отношений, а с другой — стремление к росту, которое характеризует настоящую школу, — рассказал Илья Мясников. — Наш праздник не существует в безвоздушном пространстве. ТГУ празднует свое 150-летие, надеюсь, те, кто приедет к нам на 50-летие, немного проникнутся и будущим большим университетским праздником.

Праздничные мероприятия пройдут 24–26 сентября. В программе большое количество встреч, мастер-классов с ведущими российскими специалистами по фотожурналистике, кинематографии, издательскому делу, журналистике, дизайну. Организаторы уточняют, что мероприятия будут открыты как для студентов и выпускников ФЖ, так и для всех желающих.

Также 24 сентября запланирована Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Журналистика в поисках моделей развития» и круглый стол экспертов и выпускников.

На следующий день, 25 сентября, запланированы экскурсии и выставки, а также неофициальная «Вечерняя планерка» — встреча выпускников в корпусе журналистов.

— Мы хотели бы, чтобы максимальное количество наших выпускников собралось в этот день, сказали друг другу официальные и неофициальные слова, обняли всех, кого хотели обнять, — рассказал Илья Мясников. — Мы приглашаем всех выпускников выступить с мастер-классами, творческими встречами с нашими студентами. Можно предложить свое выступление на официальном сайте. В год 50-летия мы хотели бы показать, насколько живы для нас имена основателей школы: Эмилия Васильевна Блинова, Юрий Николаевич Мясников, Владислав Владимирович Губский, Ирина Ивановна Митченкова. Их с нами нет, но, как будто бы, в этом юбилее мы будем с ними встречаться. Со многими из наших сооснователей можно будет увидеться лично: Александр Владимирович Морозов, Галина Владимировна Кручевская, Татьяна Николаевна Черепова, Юрий Михайлович Ершов.

Апофеозом празднования станет торжественное мероприятие в Центре культуры ТГУ. Здесь представители факультета подробно расскажут о том, что происходило на ФЖ за последние 50 лет.

— Главный итог работы — более тысячи выпускников, которые работают по всему миру в бизнесе, госуправлении, редакциях в Европе, Азии, Китае, на северах, Донбассе, столицах. Многие из них остались в Томске и сегодня рукопожатие внутри семьи может объединить практически все медиасообщество, — отметил Илья Мясников. — Многое меняется за 50 лет. Сегодня мы во многом сосредоточены не только на журналистике, но и на широчайшем пуле профессий, которые предлагает медиасообщество. Факультет готовит корреспондентов, ведущих, редакторов, операторов, продюсеров, дизайнеров, фотожурналистов. У нас считается нормальным, что наши студенты начинают работать прямо с первого курса.

Напомним, отделение журналистики на факультете филологии ТГУ было открыто в 1976 году. В 2004 году оно обрело самостоятельность и стало факультетом журналистики. В 2017 году на базе ФЖ создана Высшая школа журналистики ТГУ.

