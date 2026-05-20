В Томске законсервировали ценные деревянные дома на Советской

В Томске подрядчики вновь законсервировали деревянные дома на ул. Советской, 10 и 10а, чтобы ограничить доступ посторонних в ценные объекты деревянного зодчества, сообщает пресс-служба мэрии.

— На ул. Советской меры по ограничению доступа предпринимаем уже не первый раз. К сожалению, находятся люди, которые хотят попасть внутрь оставленного жителями здания. Регулярно дежурные от района проверяют целостность закрытия проемов и дверей, если нужно, то быстро отправляем бригаду для ремонта, — цитирует пресс-служба главу администрации Советского района Дмитрия Лобыню.

Он подчеркнул, что все это делается для обеспечения безопасности томичей, а также чтобы в дальнейшем передать дома возможным инвесторам в хорошем состоянии.

В сообщении уточняется, что сейчас подрядчики пытаются закрыть доступ в ценный деревянный дом на пер. Кононова, 1, в котором также никто не живет.

