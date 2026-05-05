В Томске отключают отопление

5 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня, 5 мая, АО «ТомскРТС» начинает отключать дома от отопления в связи с соответствующим распоряжением мэра.

Как сообщает пресс-служба предприятия, оборудование будет выводиться из работы поэтапно. Сначала управляющие организации перекроют подачу тепла в обслуживаемые ими дома, затем по мере снижения нагрузки «ТомскРТС» будет выводить оборудование теплосетей из работы. Это позволит сохранить нормативный гидравлический режим и продолжить поставку горячей воды в дома томичей.

Вместе с окончанием отопительного сезона в Томске начинаются активные работы на сетях теплоснабжения. Специалисты уже приступили к проведению гидравлических испытаний и ремонту участков тепломагистралей № 9 в микрорайоне Каштак и № 11 на улице Ивана Черных на участке от улицы Беринга до улицы Лазарева без отключения горячего водоснабжения у потребителей. Также до старта ремонтной кампании были заменены переходы теплотрасс под проезжими частями автодорог на улицах Пирогова, Октябрьской, Кулагина, Богдана Хмельницкого.

К масштабной кампании по проведению гидравлических испытаний и ремонту объектов теплосетевого комплекса «ТомскРТС» приступит с 12 мая.

Напомним, в прошедшем сезоне отопление было включено 23 сентября.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».