Томские поезда переходят на летнее расписание
27 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания
С пятницы, 1 мая, в Томске пригородные поезда переходят на летний график в связи с ростом спроса на поездки в этот период.
Как уточняют в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД, ежедневно назначаются электропоезда №6095/6096 Томск-I — Тайга. По субботам и воскресеньям будут курсировать электропоезда:
- № 6084 Тайга — Томск-I;
- № 6083 Томск-I — Басандайка;
- № 6086 Басандайка — Томск-II;
- № 6085 Томск-II — Тайга;
- № 6090 Тайга — Томск-I;
- № 6089 Томск-I — Басандайка;
- № 6092 Басандайка — Томск-II.
Ранее, с 25 апреля, начали курсировать пригородные поезда в направлении Томск — Асино.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».