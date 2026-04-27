Томские поезда переходят на летнее расписание

27 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

С пятницы, 1 мая, в Томске пригородные поезда переходят на летний график в связи с ростом спроса на поездки в этот период.

Как уточняют в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД, ежедневно назначаются электропоезда №6095/6096 Томск-I — Тайга. По субботам и воскресеньям будут курсировать электропоезда:

№ 6084 Тайга — Томск-I;

№ 6083 Томск-I — Басандайка;

№ 6086 Басандайка — Томск-II;

№ 6085 Томск-II — Тайга;

№ 6090 Тайга — Томск-I;

№ 6089 Томск-I — Басандайка;

№ 6092 Басандайка — Томск-II.

Ранее, с 25 апреля, начали курсировать пригородные поезда в направлении Томск — Асино.

