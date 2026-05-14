Что ждет томичей на фестивале «Теория звука»?

14 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В субботу, 16 мая, в Томске на территории бывшего завода «Контур» пройдет фестиваль новой музыки «Теория Звука». В программе — образовательный блок, маркет концерт сибирских музыкантов, музкружок, перформанс и ночной рейв.

Сердцем и мотором фестиваля станет музыкальная часть, включающая четыре площадки. На первой состоится концерт сибирских групп, где выступят музыканты из Томска, Новосибирска, Красноярска, Омска и других городов. Там прозвучат композиции от инди-попа и трип-хопа до шугейза и нойз-рока. Площадка будет работать с 18.00 до 22.45.

Вторая локация — экспериментальная сцена. Там можно будет услышать разные оттенки этники и электроники, эмбиента и построка. Среди участников — Моноамин x Мария Миронова (арфа), «Молчание Моря», «Кризис выходного дня», c‑mt, NAMIKUDA и Formology (Кемерово). Сцена будет работать с 16.00 до 22.00.

Затем с 23.00 до 05.00 участников ждет рейв от Кontrkult — самой громкой андеграунд-формации петербургских техно-концептуалистов. Параллельно с ними — с 23.00 до 04.30 — будет работать бэйс-сцена от Сluster.

Днем можно будет посетить образовательную программу с лекциями, выставкой аудиотехники и перформансом. Она начнется с 12.30 и продлится до 23.40. Первый блок в ней — «Кураторы: Музыкальная индустрия изнутри», где участники узнают, как создаются события вокруг музыкальной тематики. Среди спикеров — Надя Котова-Крушинская и Женя Гаврилов, Женя PNV, Александр Арляпов, Олег Чуйкин.

Далее слушатели смогут переместиться на площадку «Звук в науке». На ней ученые — физики и медики — познакомят гостей с теоретической составляющей звука и расскажут о том, как устроен звук, что такое «тишина» и откуда берутся мурашки от музыки.

Затем последует блок от кураторов фестиваля «Ночная культура». В рамках этой площадки можно будет узнать, как создаются масштабные вечеринки, концерты и локальные тусовки, кто в них участвует, на чем все держится и как провокация работает с аудиторией.

После этого посетители смогут приступить к практической части в рамках программы «Музкружок» и попасть на мастер-класс по вокалу, хор и детский пульт.

Завершится образовательная часть телесно-цифровым интерактивным перформансом от Якова Бельского и StudioWorkflowSimulation, объединяющий медиа-технологии с человеческим телом.

На протяжении фестиваля — с 12.00 до 22.00 — совместно с арт-пространством «Тайная комната» будет организован маркет. Там зрители увидят уникальную выставку-продажу от сибирских художников, а также смогут поучаствовать в их мастер-классах и понаблюдать за созданием произведений.

Фестиваль пройдет на территории бывшего завода «Контур» на ул. Вершинина, 46/2 (ориентир ТЦ «СмайлCity»). Стоимость стандартного билета в день мероприятия 2500 рублей.

Напомним, с 2015 по 2020 годы под брендом «Теории звука» проводилась серия вечеринок и лекций. А в 2025 агентство Street Vision и студия MaxShowDesign решили возродить проект в формате фестиваля новой музыки. Тогда мероприятие собрало более 2500 посетителей. В 2026 году организаторы расширили программу, чтобы привлечь больше гостей из разных городов Сибири и увеличить масштаб фестиваля.

