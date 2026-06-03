Представители ландшафтной комиссии призывают мэра Томска вернуть в её состав профессионалов

3 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Группа ученых опубликовала открытое письмо к мэру Томска, в котором указала на ряд существующих проблем в организации работы городской ландшафтной комиссии, которые подрывают как саму цель ее работы, так и и доверие горожан. Городская администрация, в свою очередь, ответила на часть претензий.

Одна из ключевых проблем, на которую указывают эксперты, — потеря профессионального баланса. Так, в состав комиссии вошли многочисленные сотрудники администрации, которые не являются специалистами по биологии, дендрологии или ландшафтной архитектуре.

— В комиссии должно быть больше профессионалов, связанных с ландшафтным строительством, биологов, экологов. Подход к насаждениям должен быть профессиональным. Мы видим, на Фрунзе насадили ивы в маленькие карманчики, половина сдохла уже. В городе такие профессионалы есть, — отметил один из подписантов, директор Сибирского ботанического сада ТГУ Михаил Ямбуров. — Когда чиновники, которые не знают, как делать насаждения, принимают решения, а наше мнение игнорируется, это очень печально. Какие-то решения мы смогли оспорить, какие-то нет, и это на благо города не идет. А мы, как жители города, хотим, чтобы он развивался, становился зеленее, красивее, людям было в нем максимально комфортно.

Еще одна проблема, на которую указывают составители обращения, — отсутствие четкого контроля за исполнением решений. Предприниматели неоднократно реализуют проекты в обход решений комиссии — без последствий.

— У нас нет ответственности за несанкционированную рубку или повреждение насаждений, нету штрафов за это. Все эти документы надо разрабатывать. Нет нормативов по посадкам, здесь мы можем помочь, чтобы развитие озеленения города было плановым, хорошим, всем нам комфортным, — отметил Михаил Ямбуров.

Авторы обращения отмечают непрозрачность процедур сноса и компенсационных посадок, указывая, что в некоторых случаях порубочные билеты выдавались и сносы проводились ещё до того, как члены комиссии получали проекты протоколов или рассматривали вопросы на комиссии.

Эксперты также называют одной из проблем отсутствие системного профессионального подхода к восстановлению зелёных насаждений. По их словам, большинство таких проектов не предполагает озеленения, а лишь асфальтирование/плитку, как в случае с домом по ул. Яковлева, 35.

— Мы прекрасно понимаем, что город у нас не самый богатый, есть и финансовые ограничения, но какие-то вещи можно планомерно делать, для этого должен быть план хотя бы на несколько лет, который составляется с привлечением профессионалов, мы готовы здесь подсказывать, — отмечает Михаил Ямбуров. — У нас долгосрочного планирования, насколько я знаю, нет. Все стихийно: здесь посадили тысячу пузыреплодников, на следующий год они сдохли все, потому что никто не контролировал качество посадочного материала. Здесь посадили ивы не в том месте, где они должны сидеть по правилам ландшафтного планирования. Завтра посадили на другой улице. Разнобоица, стихийный характер озеленения очень сильно удручает.

По мнению авторов письма, негативно на прозрачности деятельности комиссии сказываются регулярные нарушения её регламента.

— На заседания выносятся вопросы, не включённые в повестку — это подрывает прозрачность и доверие (недавний пример — рассмотрение вне повестки вопроса обрезки в Городском саду, обрезка в итоге проведена с нарушением). Протоколов заседаний члены комиссии не могут дождаться неделями, решения комиссии публикуются на сайте ддминистрации города с большим запозданием, — говорится в тексте обращения.

Авторы обращения предлагают мэру пересмотреть состав комиссии, создать реестр нарушителей и применять к ним административные меры. Для прозрачности работы завести на сайте мэрии раздел с повестками заседаний, адресами сносов и обрезок и своевременно опубликованными решениями.

Также авторы рекомендуют запретить реализацию проектов благоустройства и озеленения без согласования с комиссией, строго соблюдать регламент её работы и разработать электронный реестр исполнения решений комиссии, доступный членам комиссии, с привязкой к адресам, фотофиксацией состояния зелёных насаждений до и после работ, с внесением данных о компенсационных посадках.

В свою очередь, заммэра — начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Денис Хафизов отметил, что между активистами и сотрудниками департамента будет организована встреча для обсуждения работы ландшафтной комиссии.

— Администрация заинтересована в строгом профессиональном контроле, — отметил заммэра. — Мы разделяем вашу озабоченность состоянием зеленых массивов и согласны, что Томск должен оставаться зеленым, уютным и комфортным для жизни.

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