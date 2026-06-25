Часть проспекта Кирова перекроют в Томске в выходные

25 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина, из архива издания

В пятницу, 26 июня, в Томске перекроют движение по пр. Кирова на участке от улицы Косарева до улицы Елизаровых.

Как уточняют в пресс-службе АО «ТомскРТС», ограничения связаны с ремонтом участка тепломагистрали №4, расположенной под проезжей частью. Работы будут проводиться в районе дома на пр. Кирова, 63.

Предполагается, что перекрытие продлится с 21.00 пятницы, 26 июня, до 04.00 понедельника, 29 июня,

Томичей просят учитывать информацию об ограничениях и заблаговременно выбирать объездные пути.

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