Томская «Ключевая вода» к 25-летию впервые показала внутреннюю кухню производства

24 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

К 25-летию работы «Ключевая вода» подробно рассказала о своём предприятии: корреспондент «Томского Обзора» побывал на производстве популярной в регионе бутилированной воды. Показываем и рассказываем, как всё устроено.

Собственная лаборатория ежедневно проверяет воду по нескольким десяткам показателей, а каждая партия дополнительно проходит анализ в независимой аккредитованной лаборатории. Исследования проводят не только перед розливом, но и в процессе хранения, чтобы убедиться, что её состав остаётся стабильным на протяжении всего срока годности.

Фото: Савелий Петрушев

— Контроль выстроен по всей цепочке — от артезианской скважины до готовой бутыли. Для нас важно не просто доставить воду, а быть уверенными в её качестве на каждом этапе, — подчеркивает Генеральный директор Александр Гутов.

Фото: Савелий Петрушев

История «Ключевой воды» началась в 2001 году, когда команда учёных и предпринимателей поставила перед собой задачу обеспечить томичей качественной питьевой водой. За 25 лет компания выросла в современный производственный комплекс на Нижне-Луговой площадью более 1000 кв. метров, оснащенный оборудованием ведущих мировых производителей. Процесс здесь полностью автоматизирован: от подъёма воды из артезианской скважины и многоступенчатой очистки до розлива в бутыли.

За четверть века «Ключевая вода» существенно расширила ассортимент. Помимо обычной питьевой воды, в линейке появились варианты с добавленной ценностью и специализированные решения для дома и даже заведений общепита.

Фото: Савелий Петрушев

— Мы одни из немногих в Томской области, кто обладает продуктовой линейкой с добавленной ценностью. Это не просто обычная вода, есть вода йодированная, есть вода с калием и магнием, есть вода для кофемашин, баров и ресторанов, она со специальной минерализацией, чтобы достичь определенного вкуса кофе, а также продлить срок эксплуатации техники. Все эти сегменты закрывают практически любые потребности по воде для томичей, — отметил Александр Гутов.

Компания развивает не только производство, но и клиентские сервисы. Сегодня заказать воду можно легко онлайн — через сайт или мобильное приложение. При этом продолжают совершенствовать и привычные каналы связи: для клиентов, которым удобнее оформить заказ по телефону, в ближайших планах — внедрение ИИ-ассистента в колл-центре. Новая технология позволит принимать заказы и отвечать на вопросы круглосуточно — без выходных и праздников.

— Мы гордимся нашей инфраструктурой, она выстроена от скважины до кухни клиента. — отметил директор компании «Ключевая вода» Александр Гутов. — А качество воды за эти годы неоднократно было отмечено высокими оценками экспертов и наградами на отраслевых конкурсах и выставках. В 2025 году «Ключевая вода» стала дипломантом конкурса «100 лучших товаров России», йодированная питьевая вода получила Большую золотую медаль на выставке «Сибирская продовольственная неделя — 2025», а в 2026 году обычная питьевая вода была отмечена бронзовой медалью конкурса «РОСГЛАВВОДА — Главная Вода России».

Сегодня «Ключевая вода» — это около 200 сотрудников, две артезианские скважины, два автоматизированных моноблока розлива, собственная линия производства пятилитровых бутылей, 13 пунктов обмена по городу и более 50 автомобилей, которые ежедневно развозят воду по Томску и области. Компания называет себя лидером рынка по продаже воды в 19-литровой фасовке — именно такие бутыли чаще всего можно увидеть в офисах, школах, детских садах и на крупных предприятиях города.

Фото: Савелий Петрушев

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