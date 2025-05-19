Фестиваль новой музыки «Теория звука» в Томске будет проходить два раза в год

19 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В минувшую субботу, 17 мая, в Томске прошел фестиваль новой музыки «Теория звука», организованный командой Street Vision и студией MaxShowDesign. Теперь его планируют проводить два раза в год.

Программа включала битмейкинг и скретч, концерт сибирских групп, бигрум-вечеринку и маркетплейс с пятьюдесятью мастерами и продавцами, а также фудкорт и бренд-зоны. Местом проведения стал бывший корпус ТПО «Контур», где сегодня располагается ТЦ «СмайлCity».

По словам коммерческого директора фестиваля, основателя Street Vision Аgency Ивана Ларионова, фестиваль прошел отлично, несмотря на технические сложности:

— Я редко когда доволен результатами своей работы, но в этот раз я максимально доволен. В плане количества людей ожидания оправдались многократно, а в финансовом — мы вышли в минус по ряду технических причин. Но это того стоило, мы однозначно вернёмся ещё раз в этом году, — рассказал «Томскому Обзору» Иван Ларионов.

Он отметил, что организаторы рассматривают вариант открытия второй сцены на следующей «Теории звука», чтобы у посетителей был выбор между разными артистами. Кроме того, фестиваль может стать двухдневным.

Напомним, «Теория звука» — музыкальный фестиваль, регулярно проходивший в Томске с 2015 до 2020 года. В 2025 году его решили возродить агентство Street Vision и студия MaxShowDesign.

Фото: Савелий Петрушев

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